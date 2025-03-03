Сегодня 08:58 «Оскар-2025»: победители, номинанты и главные моменты церемонии в Лос-Анджелесе 0 0 0 Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Культура

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Юра Борисов

В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения премии «Оскар». Одним из номинантов стал российский актер Юра Борисов. Он удостоился похвалы от Роберта Дауни — младшего, но остался без заветной статуэтки. Кто в этом году стал обладателем престижной награды — в материале 360.ru.

Церемония вручения проходила в театре Dolby. Ее ведущим стал известный комик Конан О 'Брайен. Изначально проводить мероприятие должен был голливудский актер Харрисон Форд, но накануне премии он отказался прийти из-за болезни.

Фото: Al Seib/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Победителей выбрали в 10 основных и 13 второстепенных номинациях.

Номинанты на красной дорожке Российские актеры Марк Эдельштейн и Юра Борисов, который пришел с женой Анной Шевчук, появились в черных смокингах, накрахмаленных рубашках и бабочках на красной дорожке. Тимоти Шаламе привлек к себе внимание кожаным костюмом цвета сливочного масла. На «Оскар» его сопровождала еще и мама. Одна из главных фавориток премии — Деми Мур. Актриса появилась в сияющем серебристом платье в пол с декольте и добавленным объемом в области бедер.

Ее коллега по фильму «Субстанция» Маргарет Куолли выбрала черное платье с открытой спиной и бриллиантовыми украшениями. Ариана Гранде, номинированная на лучшую женскую роль второго плана за роль Глинды в фильме «Злая», вышла на красную дорожку в воздушном розовом платье. Церемония открытия, к слову, началась с песни Somewhere over the Rainbow, которую она исполнила. Актер Колман Доминго, сыгравший в драме «Синг-Синг», пришел в черных брюках и красном пиджаке, подпоясанном кушаком такого же цвета. Актриса Эмма Стоун выбрала блестящее бежевое платье в пол от Louis Vuitton. Майки Мэдисон, сыгравшая главную женскую роль в «Аноре», появилась в платье в пол цвета пыльной розы с черным верхом.

Лучшая мужская роль второго плана На сцену вышел Роберт Дауни — младший, который произнес без запинки «Юра Борисов» и похвалил за перформанс, но победителем стал не он. Награду вручили американскому актеру Кирану Калкину за роль Бенджи Капланав фильме «Настоящая боль». По сюжету картины два кузена отправились из США в Польшу, чтобы посетить места, где жила их скончавшаяся бабушка, которая прошла через Холокост, выжила в концлагерях и завещала внукам прикоснуться к корням семьи.

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На «Оскар» в этой номинации также претендовали Эдвард Нортон («Боб Дилан: никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»). Лучший мультфильм Премию «Оскар» за лучший анимационный фильм получил мультфильм латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса «Поток». По сюжету группа животных во главе с черным котом спасается в лодке от потопа, при этом не известно, куда исчезли люди. Зверям придется объединится, чтобы спастись. На статуэтку также претендовали кинокартины «Мемуары улитки», «Головоломка-2», «Уоллес и Громит: самая дикая месть» и «Дикий робот».

Лучший оригинальный сценарий Победителем объявили картину «Анора». Режиссер Шон Бейкер поблагодарил за работу команду, включая Юру Борисова.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По сюжету стриптизерша Анора познакомилась в Бруклине с сыном российского олигарха Ваней, который выкупил ее на неделю, чтобы слетать в Лас-Вегас, где они потом спонтанно поженились. Родители парня узнали об этом и срочно вылетели из России в США, а разобраться в ситуации поручили армянину Торосу из Нью-Йорка, который присматривал за их сыном. На «Оскар» претендовали также картины «Бруталист», «Субстанция», «Настоящая боль» и «5 сентября».

Лучшая мужская роль В этой категории победителем стал Эдриан Броуди, сыгравший в фильме «Бруталист» венгерского архитектора Ласло Тота, который пережил Холокост. Герой эмигрирует в США в 1947 году, где сталкивается с нищетой и антисемитизмом, но получает шанс реализовать себя через заказ миллионера в грандиозном проекте. Броуди мастерски передает характер Ласло — он раскрывает эволюцию героя. Критики хвалят Броуди, сравнивая эту работу с «Пианистом», отмечая его глубокую погруженность в образ.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Лучшая женская роль Майки Мэдисон сыграла главную роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера и завоевала победу в номинации «Лучшая женская роль», лишив Деми Мур долгожданного «Оскара». Героиня Мэдисон — прагматичная девушка, мечтающая о независимости. Встретив Ивана, сына русского олигарха, она выходит за него замуж, но сталкивается с сопротивлением его семьи. Актриса глубоко вжилась в роль — эффектно передала образ и характер своей героини, чем покорила критиков и зрителей. Ее игра принесла фильму «Золотую пальмовую ветвь» в Канне и премию BAFTA-2025.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Лучший фильм Кинокартина «Анора» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Всего за это звание боролись 10 кинолент, включая «Бруталист» режиссера Брэди Корбета, «Боб Дилан: никому не известный» Джеймса Мэнголда, «Конклав» Эдварда Бергера, «Дюна: часть вторая» Дэни Вильнева, «Эмилия Перес» Жака Одиара, а также фильмы «Я все еще здесь», «Мальчишки из „Никеля“», «Субстанция» и «Злая: сказка о ведьме Запада». Остальные номинации «Оскар» за «Лучший короткометражный мультфильм» получил иранский анимационный фильм режиссеров Хоссейна Молаеми и Ширин Сохани «В тени кипариса».

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» победил сценарист фильма «Конклав» Питер Строхан. Режиссера монтажа Шона Бейкера признали победителем в номинации «Лучший монтаж» за фильм «Анора».

«Оскар» за «Лучший грим и прически» взяла лента «Субстанция». «Лучшей актрисой второго плана» стала Зои Салдана. Заветные статуэтки в номинациях «Лучший дизайн костюмов» и «Лучший дизайн» выиграла лента «Злая: сказка о ведьме Запада». «Лучшей песней к фильму» признали трек El Mal из «Эмилии Перес». В категории «Лучший документальный короткометражный фильм» победила лента «Единственная девушка в оркестре». «Лучший документальный фильм» — «Нет другой земли». За «Лучший звук и лучшие визуальные эффекты» наградили «Дюну-2».



«Лучший короткометражный фильм» — «Я не робот». «Лучшей операторской работой» признали фильм «Бруталист». «Лучшим международным фильмом» стала бразильская кинолента «Я все еще здесь». В категории «Лучший саундтрек» победил «Бруталист», а «Лучшим режиссером» признали Шона Бэйкера («Анора»).

«Анора» стала триумфатором «Оскара» 2025 года Фильм «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эдельштейном без преувеличения стал триумфатором на этой премии. Кинокартина завоевала пять статуэток. В заключение перечислим все номинации, в которых лента Шона Бэйкера обошла других номинантов: «Лучший фильм»;

«Лучший режиссер»;

«Лучшая женская роль»;

«Лучший оригинальный сценарий»;

«Лучший монтаж».