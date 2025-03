«Оскар-2025»: победители, номинанты и главные моменты церемонии в Лос-Анджелесе

Ее коллега по фильму «Субстанция» Маргарет Куолли выбрала черное платье с открытой спиной и бриллиантовыми украшениями.

Ариана Гранде, номинированная на лучшую женскую роль второго плана за роль Глинды в фильме «Злая», вышла на красную дорожку в воздушном розовом платье. Церемония открытия, к слову, началась с песни Somewhere over the Rainbow, которую она исполнила.

Актер Колман Доминго, сыгравший в драме «Синг-Синг», пришел в черных брюках и красном пиджаке, подпоясанном кушаком такого же цвета. Актриса Эмма Стоун выбрала блестящее бежевое платье в пол от Louis Vuitton.

Майки Мэдисон, сыгравшая главную женскую роль в «Аноре», появилась в платье в пол цвета пыльной розы с черным верхом.