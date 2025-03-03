«Оскар-2025»: победители, номинанты и главные моменты церемонии в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения премии «Оскар». Одним из номинантов стал российский актер Юра Борисов. Он удостоился похвалы от Роберта Дауни — младшего, но остался без заветной статуэтки. Кто в этом году стал обладателем престижной награды — в материале 360.ru.
Церемония вручения проходила в театре Dolby. Ее ведущим стал известный комик Конан О 'Брайен. Изначально проводить мероприятие должен был голливудский актер Харрисон Форд, но накануне премии он отказался прийти из-за болезни.
Победителей выбрали в 10 основных и 13 второстепенных номинациях.
Номинанты на красной дорожке
Российские актеры Марк Эдельштейн и Юра Борисов, который пришел с женой Анной Шевчук, появились в черных смокингах, накрахмаленных рубашках и бабочках на красной дорожке.
Тимоти Шаламе привлек к себе внимание кожаным костюмом цвета сливочного масла. На «Оскар» его сопровождала еще и мама.
Одна из главных фавориток премии — Деми Мур. Актриса появилась в сияющем серебристом платье в пол с декольте и добавленным объемом в области бедер.
Ее коллега по фильму «Субстанция» Маргарет Куолли выбрала черное платье с открытой спиной и бриллиантовыми украшениями.
Ариана Гранде, номинированная на лучшую женскую роль второго плана за роль Глинды в фильме «Злая», вышла на красную дорожку в воздушном розовом платье. Церемония открытия, к слову, началась с песни Somewhere over the Rainbow, которую она исполнила.
Актер Колман Доминго, сыгравший в драме «Синг-Синг», пришел в черных брюках и красном пиджаке, подпоясанном кушаком такого же цвета. Актриса Эмма Стоун выбрала блестящее бежевое платье в пол от Louis Vuitton.
Майки Мэдисон, сыгравшая главную женскую роль в «Аноре», появилась в платье в пол цвета пыльной розы с черным верхом.
Лучшая мужская роль второго плана
На сцену вышел Роберт Дауни — младший, который произнес без запинки «Юра Борисов» и похвалил за перформанс, но победителем стал не он. Награду вручили американскому актеру Кирану Калкину за роль Бенджи Капланав фильме «Настоящая боль».
По сюжету картины два кузена отправились из США в Польшу, чтобы посетить места, где жила их скончавшаяся бабушка, которая прошла через Холокост, выжила в концлагерях и завещала внукам прикоснуться к корням семьи.
На «Оскар» в этой номинации также претендовали Эдвард Нортон («Боб Дилан: никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).
Лучший мультфильм
Премию «Оскар» за лучший анимационный фильм получил мультфильм латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса «Поток». По сюжету группа животных во главе с черным котом спасается в лодке от потопа, при этом не известно, куда исчезли люди. Зверям придется объединится, чтобы спастись.
На статуэтку также претендовали кинокартины «Мемуары улитки», «Головоломка-2», «Уоллес и Громит: самая дикая месть» и «Дикий робот».
Лучший оригинальный сценарий
Победителем объявили картину «Анора». Режиссер Шон Бейкер поблагодарил за работу команду, включая Юру Борисова.
По сюжету стриптизерша Анора познакомилась в Бруклине с сыном российского олигарха Ваней, который выкупил ее на неделю, чтобы слетать в Лас-Вегас, где они потом спонтанно поженились. Родители парня узнали об этом и срочно вылетели из России в США, а разобраться в ситуации поручили армянину Торосу из Нью-Йорка, который присматривал за их сыном.
На «Оскар» претендовали также картины «Бруталист», «Субстанция», «Настоящая боль» и «5 сентября».
Лучшая мужская роль
В этой категории победителем стал Эдриан Броуди, сыгравший в фильме «Бруталист» венгерского архитектора Ласло Тота, который пережил Холокост.
Герой эмигрирует в США в 1947 году, где сталкивается с нищетой и антисемитизмом, но получает шанс реализовать себя через заказ миллионера в грандиозном проекте. Броуди мастерски передает характер Ласло — он раскрывает эволюцию героя. Критики хвалят Броуди, сравнивая эту работу с «Пианистом», отмечая его глубокую погруженность в образ.
Лучшая женская роль
Майки Мэдисон сыграла главную роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера и завоевала победу в номинации «Лучшая женская роль», лишив Деми Мур долгожданного «Оскара».
Героиня Мэдисон — прагматичная девушка, мечтающая о независимости. Встретив Ивана, сына русского олигарха, она выходит за него замуж, но сталкивается с сопротивлением его семьи. Актриса глубоко вжилась в роль — эффектно передала образ и характер своей героини, чем покорила критиков и зрителей. Ее игра принесла фильму «Золотую пальмовую ветвь» в Канне и премию BAFTA-2025.
Лучший фильм
Кинокартина «Анора» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».
Всего за это звание боролись 10 кинолент, включая «Бруталист» режиссера Брэди Корбета, «Боб Дилан: никому не известный» Джеймса Мэнголда, «Конклав» Эдварда Бергера, «Дюна: часть вторая» Дэни Вильнева, «Эмилия Перес» Жака Одиара, а также фильмы «Я все еще здесь», «Мальчишки из „Никеля“», «Субстанция» и «Злая: сказка о ведьме Запада».
Остальные номинации
«Оскар» за «Лучший короткометражный мультфильм» получил иранский анимационный фильм режиссеров Хоссейна Молаеми и Ширин Сохани «В тени кипариса».
В номинации «Лучший адаптированный сценарий» победил сценарист фильма «Конклав» Питер Строхан. Режиссера монтажа Шона Бейкера признали победителем в номинации «Лучший монтаж» за фильм «Анора».
«Оскар» за «Лучший грим и прически» взяла лента «Субстанция». «Лучшей актрисой второго плана» стала Зои Салдана. Заветные статуэтки в номинациях «Лучший дизайн костюмов» и «Лучший дизайн» выиграла лента «Злая: сказка о ведьме Запада».
«Лучшей песней к фильму» признали трек El Mal из «Эмилии Перес». В категории «Лучший документальный короткометражный фильм» победила лента «Единственная девушка в оркестре». «Лучший документальный фильм» — «Нет другой земли». За «Лучший звук и лучшие визуальные эффекты» наградили «Дюну-2».
«Лучший короткометражный фильм» — «Я не робот». «Лучшей операторской работой» признали фильм «Бруталист».
«Лучшим международным фильмом» стала бразильская кинолента «Я все еще здесь». В категории «Лучший саундтрек» победил «Бруталист», а «Лучшим режиссером» признали Шона Бэйкера («Анора»).
«Анора» стала триумфатором «Оскара» 2025 года
Фильм «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эдельштейном без преувеличения стал триумфатором на этой премии. Кинокартина завоевала пять статуэток. В заключение перечислим все номинации, в которых лента Шона Бэйкера обошла других номинантов:
- «Лучший фильм»;
- «Лучший режиссер»;
- «Лучшая женская роль»;
- «Лучший оригинальный сценарий»;
- «Лучший монтаж».