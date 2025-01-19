Сегодня 17:09 Оккультно-феминистский «Носферату»: пришествие женщины-тьмы 0 0 0 Фото: стоп-кадр официального трейлера «Носферату» Эксклюзив

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«Носферату» Роберта Эггерса — ремейк культовой одноименной картины Фридриха Мурнау 1922 года. То есть сделан через сто лет, чуть больше, после оригинала. Мурнау — представитель школы немецкого экспрессионизма, во многом определившей развитие всего кинематографа.

И, честно сказать, я большой поклонник Мурнау. Что касается его «Носферату», где роль вампира (графа Орлока) сыграл Макс Шрек, то это кино, без шуток, выдающееся, обладающее всем необходимым для статуса «культовое».

Во-первых, Мурнау использовал несколько революционных технических идей во время съемок. Во-вторых, ему удалось создать собственную атмосферу. В-третьих, у фильма есть своя мифология: претензии со стороны наследников Брэма Стокера, уничтоженные копии, а затем и появление легенды (смотреть «Тень вампира») о том, что роль Орлока исполнил настоящий вампир.

Главная претензия к той ленте Мурнау банальна, но закономерна — старомодно и скучно. Действительно, в век «Аватара» наблюдать за игрой теней в пыльных декорациях довольно-таки трудно, для многих почти невыносимо.

Правда, врать не буду: я с удовольствием пересматриваю и «Носферату», как и некоторые другие ленты Мурнау. Впрочем, я и начало экспрессионистских начал «Кабинет доктора Калигари» почитаю.

Фото: стоп-кадр официального трейлера «Носферату»

Но, видимо, каждый век требует своего Вампира. К тому же этот образ идеально подходит к нашим реалиям, стопроцентно попадает в zeitgeist. Самое очевидное тут — это, конечно, идея бессмертия, которой бредят и грезят сегодня все власть имущие, а у тех, кто победнее и попроще, она преобразуется в патологическую и бесперспективную попытку победить старость.

Но и сам Вампир, страдающий от любви, — очень в духе времени, в котором люди зациклены на бесконечной атомизированной жалости к себе и равнодушии к другим.

Поэтому «Носферату» был обречен на ремейк. Сделать его взялся Роберт Эггерс, известный мне главным образом по атмосферному кино «Маяк» с дуэтом Паттинсон — Дефо. Последний появляется и в «Носферату», исполняя роль профессора фон Франца (у Стокера это, как легко догадаться, ван Хельсинг). Любопытно, что в «Тени вампира», где рассказывается о том, как «снимался» оригинальный фильм Мурнау, Уильям Дефо появлялся тоже.

Фото: стоп-кадр официального трейлера «Носферату»

Как сделан «Носферату» Эггерс умеет в первую очередь создавать атмосферу: «Носферату» тут определенно хорош. Причем одинаково хорош в разных локациях. Арки готической архитектуры работают так же эффектно и эффективно, как и заснеженный зябкий лес с тоненькими деревцами, на фоне которых поднимается в гору главный герой Томас. Так же педантично и скрупулезно рисует картинку Эггерс и тогда, когда действие ленты переносится в город, куда прибыл граф Орлок. Кусая, он не превращает жертв в вампиров, а убивает их — город подминает под себя чума.

Фото: стоп-кадр официального трейлера «Носферату»

Это создает апокалипсическую атмосферу фильма. Тем самым население города расширяется до населения планеты, а граф Орлок превращается в антихриста, испытывающего страшный голод, желающего не подчинять даже, а утолять, насыщать себя.

Эггерс выдвигает на первый план сексуальный аспект, используя фрейдистскую связь Эроса и Танатоса.

Бессмертный Орлок, подчиняющий других, требует, чтобы его называли господином, но у него нет шанса управлять той, которая для него по-настоящему важна. Он испытывает влечение к главной героине Элен — и оно управляет им.

Сама фигура Орлока сделана, как бы это сейчас ни прозвучало, с заботой и любовью. Билл Скарсгард, сыгравший графа, долго и муторно готовился к этой роли — ему даже удалось добавить в, казалось бы, уже донельзя заезженного героя новые черты, хотя орлоковское дыхание под конец начинает скорее надоедать, нежели ужасать. И все же это любопытный герой, с одной стороны, отправляющий нас к оригиналу, а с другой — создающий новые смыслы.

Фото: стоп-кадр официального трейлера «Носферату»

Куда страннее, на первый взгляд, выглядит роль Уильяма Дефо. Он, как я уже сказал, играет профессора Альбина Эберхарта фон Франца — этакого полубезумца, изгнанного из профессионального сообщества, но до сих пор ведающего тайнами и знаниями.

Впрочем, странным поведение Франца кажется лишь на первый взгляд. Фокус в том, что режиссер Эггерс вместе с продюсерами фильма решали довольно сложную задачу: как победить вампира, не прибегая к христианским символам.

О чем и для чего сделан «Носферату» Ведь раньше все было очевидно: порождения тьмы боятся святой воды, распятий, Библии, имени Христова. Однако в определенный момент, примерно в начале нулевых, в западном кино (прежде всего, в голливудском) наметилась тенденция — не связывать вампиров и христианство. Плюс-минус официальное объяснение такого подхода: не оскорблять другие религии. Впрочем, есть и иные версии: это одна из составляющих войны против христианства. Во многих современных фильмах вампиров больше не изгоняют распятиями и не кропят святой водой.

Фото: стоп-кадр официального трейлера «Носферату»

Вот и фон Франц, уничтожая тела оскверненных, произносит имена разных богов. Что уж совсем любопытно, то его мини-лекция, прочитанная главной героине Элен (ее, на мой взгляд, весьма однообразно играет Лили-Роуз Депп, дочь Деппа и Паради).

Это поверхностное погружение в оккультизм, вроде тех, которые мы слышим на бесконечных тренингах личного роста или на курсах исцеления и познания. Тут я отправляю вас в начало данного текста и напоминаю, что Эггерс делал фильм, соответствующий zeitgeist, а магия и эзотерика тут вполне в духе времени.

Отсюда же вытекает и второй аспект фильма: женщина как спаситель. Эта тема продвигается давно и активно. Опять же одни в этом видят попытку уравновесить гендерное соотношение — долгое время на экране доминировали исключительно мужчины. А другие твердят о заговоре.

Фото: стоп-кадр официального трейлера «Носферату»

Меж тем можно констатировать, что Джон Коннор не побеждает «Скайнет» — с ним сражается мексиканка. В «Конклаве» папой римским становится Оно — и женщина, и мужчина одновременно. В «Носферату» та же история.

Фон Франц заявляет Элен: «Ты должна спасти всех нас. Ты особенная!» Звучит это примерно, как в young adult, где нам всякий раз являют особенную девушку/девочку с паранормальными способностями. И конечно, это вселяет уверенность и чувство избранности в соответствующую категорию зрителей.

Но это же сильно ограничивает само кино. Мы видим оккультно-феминистский продукт — и в этом он сильно отличается от оригинала. Что усиливается, к слову, совершенно невнятными мужскими персонажами: и Томас (Николас Холт), и Фридрих (Аарон Тейлор-Джонсон) ведут себя как растерянные, не способные на действия и решения сосунки, которым остается лишь свидетельствовать торжество смерти.

То есть, по факту, мы наблюдаем следующее: 100 лет назад, согласно ленте Мурнау, себя в жертву приносила чистая сердцем дева, а теперь спасение доверено женщине, в которой темная сила оставила свой след и даровала частичку себя.

Фото: стоп-кадр официального трейлера «Носферату»

Это серьезная такая разница, которую прошел не конкретно кинематограф, а, по сути, весь мир при поддержке кинематографа.

Так что «Носферату» — весьма показательная картина, сделанная очень качественно, вдумчиво, красиво, но, к сожалению, в соответствии с повесточкой. Надо ли ее смотреть? Безусловно, но смотреть подготовленным, дабы не попасть в глобалистско-цифровые лапы реальных графов Орлоков.