Сегодня 11:00 «Одноклассники» и «ВКонтакте» с 16 мая запустят проект #МузеиГоворят 0 0 0 Фото: #МузеиГоворят Культура

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С 16 мая в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» запустят проект #МузеиГоворят, приуроченный ко Всероссийской акции «Ночь музеев». Порядка 126 культурных учреждений, художников и галеристов до конца месяца предоставят доступ к эксклюзивному контенту.

К проекту подключились Государственный исторический музей, ГМИИ имени Пушкина, Музей русского импрессионизма, Мультимедиа Арт Музей, Музей-заповедник «Московский Кремль», Музей Космонавтики, Музей-заповедник «Царское Село» и региональные учреждения, такие как Северный морской музей, Музей истории Дальнего Востока, Владимиро-Суздальский

музей-заповедник и другие. В «Одноклассниках» выйдет серия публикаций «Люди музея». Ее посвятят тем, кто хранит культуру и делает музеи живописными: реставраторам, экскурсоводам и научным сотрудникам. Пользователи узнают истории музейных работников, которые зачастую остаются за кадром.

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Музей-заповедник «Московский кремль» опубликует в сообществе «ВКонтакте» клипы, в которых гиды расскажут о событиях на кремлевской территории в годы Великой Отечественной войны. Заповедник «Царское Село» покажет первые снимки после реставрации Зубовского флигеля Екатерининского дворца. «Акция „Ночь музеев“ — традиционное офлайн мероприятие с бесплатным посещением учреждений культуры. Но музеи сегодня — это еще и живые, меняющиеся сообщества людей и смыслов, отражающие портрет поколения. Акция зашла на территорию социальных сетей „ВКонтакте“ и ОК, чтобы объединить интересы самой широкой аудитории», — рассказала директор департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства культуры России Елена Харламова.

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В этом году акцент сделали на региональные музеи и культурные институции, рассказала директор департамента контентных партнерств VK Мария Воробьева. Наряду с акцией стартовал региональный проект «Музейные капсулы времени». «Три крупнейших музея вместе с нами инициировали сбор посланий для капсул времени и предоставили слово всем — от медиаперсон до школьников, от музеев до художников стрит-арта. Так мы фиксируем, как звучит культура сегодня, чтобы передать это в качестве посланий в капсулах времени будущим поколениям», — заключила она. Пользователи оставляют послания для будущих поколений, их сообщения прочтут в 2050 году.