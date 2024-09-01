Сегодня 14:47 Oasis возвращаются, чтобы убить рэп и поп: лучше, чем футбол? Писатель Беседин: современной музыке на хватает искренности и ярости Oasis 0 0 0 Фото: Vuk Valcic / Global Look Press Эксклюзив

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Помните одну из последних песен великих The Beatles? Ну, конечно же, это Get Back — с такими словами: «Get back, get back to where you once belonged». Перевести можно так: «Вернись, вернись туда, откуда ты был родом». Все, ясное дело, воспринимали эту фразу, как намек, как призыв, что «битлы» когда-нибудь вернутся. Того ждали все десять лет — от распада группы до убийства Леннона в 1980-м.

Меж тем были парни, которые назвали себя наследниками The Beatles. Они даже заявили, что так же популярны, как и «ливерпульская четверка». Или даже популярнее. Ну что тут поделаешь? Вещества парням ударили в голову. Речь, конечно же, о культовой группе Oasis, рвавшей стадионы и чарты в 1990-х. У нас в России, кстати, они не были столь безумно популярны, но в мире — круче них кто был во второй половине 90-х? Особенно после смерти Курта Кобейна.

Oasis — это, конечно, в первую очередь братья Галлахеры, Ноэл и Лиам. Первый, безусловно, в разы талантливее: он и писал все песни. Однако Лиам харизматичнее.

Беда в том, что братья ссорились и ругались так, что доставалось всем. Мат, обвинения, мордобой — о, Ноэл и Лиам искренне ненавидели и презирали друг друга. Это вам не братья Янг, Ангус и Малькольм, из AC/DC. Тут кровная ненависть! Потому, кстати AC/DC — это священные монстры, а Oasis идут уже следом. Меньше ссориться надо было.

Фото: Kika Press / Global Look Press

Однако, когда мир лежит во зле (зачеркнуто) в рэпе и попе, не остается ничего другого, как вернуться на сцену. Изгнать рэп, изгнать поп. Даже так: спев Wonderwall и Rock’n’roll star, изгнать, совершив обряд экзорцизма, всех этих Тейлор Свифт, Кендриков Ламаров, Майли Сайрус со сцены. Главное, чтобы Oasis не стали выступать, хоть и на пять минут, с вместе с ними. Этого нам не надо! Чур его, чур! Только рок-н-ролл! Только живой звук гитары!

И народ откликнется. Уже откликнулся. Как только Oasis воссоединились и открыли продажу билетов на предстоящие концерты в Англии и Ирландии, эти самые билеты раскупили всего за несколько часов. Жива еще слава народная! И это неудивительно, потому что Oasis по-прежнему хороши. И тем, кто в это не верит, крепко достанется.

Удивительно, кстати, вот что. Согласно легенде, Ноэл и Лиам сказали друг другу, что обязательно воссоединятся, если их любимый футбольный клуб «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов. Галлахеры — страстные болельщики этой команды, ходят на многие матчи, но сидят всегда отдельно друг от друга. Меж тем команда Пепа Гвардиолы (это я о «Манчестер Сити»), разрывая в Англии, все никак не могла выиграть Лигу чемпионов.

Фото: Mike King

Но все-таки это случилось. Пал миланский «Интер» (я, кстати, болел за него, болел за слабых). Было это в 2023-м. И Лиам с Ноэлом связались, и начали переговоры о воссоединении Oasis. В итоге все получилось.

Видите, футбол не только ссорит, но и объединяет. Понятно, что, возможно, это лишь легенда, дабы создать соответствующий коммерческий ореол. Понятно, что все решают деньги, а реюнион Oasis — это гарантированная продажа билетов.

Но! Есть в этих парнях что-то дикое, что-то первородное, что-то настоящее. Something natural. И почему-то верится, что они любят музыку так же искренне, как и футбол. А именно искренности — и ярости — не хватает современной музыке, превратившейся в скучный бизнес. Что ж, посмотрим, смогут ли Oasis немного взбодрить это поп-рэп-болото.