Пятьдесят оттенков Бронте. Каким будет новый «Грозовой перевал» с Марго Робби

В этом году ко Дню святого Валентина Warner Bros. подготовил выход новой экранизации «Грозового перевала» (оригинальное название — Wuthering Heights) с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях. Тестовые показы вызвали бурную реакцию, и она в большинстве своем негативна. Когда выйдет картина, можно ли будет ее посмотреть в России и что говорят критики — в материале 360.ru.

О чем роман «Грозовой перевал» Произведение Эмили Бронте 1847 года повествует о любви сироты Хитклиффа, приемного сына семьи Эрншо, и дочери хозяина поместья Кэтрин. Они растут вместе, однако Хитклифф из-за непонятного происхождения остается чужаком. В итоге Кэтрин вышла замуж за богатого Эдгара Линтона, воспитанного и мягкого, считая брак с Хитклиффом невозможным и унизительным. Обиженный Хитклифф исчезает и спустя время возвращается на родину богатым. Он начинает мстить семье Эрншо, которая его приютила, и Линтонам, разрушая их жизни. Современники называли роман готическим, «странной безвкусной историей», «позднеромантическим шедевром». Многие критиковали работу за бессвязность, запутанность из-за нелинейного повествования, жестокость героев и отсутствие морального посыла.

«Несмотря на отвратительную корявость большинства диалогов и неправдоподобность сюжета, эта книга завораживает нас», — написал о произведении журнал The Literary World. Французский философ Жорж Батай назвал роман одной из прекраснейших книг всех времен, которая представляет собой, возможно, самую красивую и жестокую историю любви. «Сюжет книги — бунт отверженного, изгнанного волею судьбы из своего же царства и горящего неодолимым желанием вернуть себе утраченное», — написал Батай. О чем фильм «Грозовой перевал» 2026 года Адаптация режиссера Эмиральд Феннел охватывает, как и почти все остальные экранизации романа, только его первую часть и не затрагивает развитие сюжета, которое происходит с персонажами других поколений.

Интересно Если кажется, что лицо Феннел знакомо, то так оно и есть. Помимо работы режиссера и сценариста, она иногда появляется на экране. Например, Эмиральд сыграла Камиллу Паркер-Боулз в сериале «Корона». Если кажется, что лицо Феннел знакомо, то так оно и есть. Помимо работы режиссера и сценариста, она иногда появляется на экране. Например, Эмиральд сыграла Камиллу Паркер-Боулз в сериале «Корона».

Другие яркие адаптации романа «Грозовой перевал»: 1939 года Уильяма Уайлера с Лоуренсом Оливье и Мерл Оберон в главных ролях;

1992-го — британский фильм с Жюльет Бинош и Рэйфом Файнсом. Эту версию зрители любят больше всего за рассказ истории целиком, а не только ее первой части;

2011-го — Коки Гидройча с Томом Харди и Шарлоттой Райли в главных ролях.

Фото: I–Images/Keystone Press Agency/ Королева-консорд Камилла (Паркер-Боулз) и Эмиральд Феннел / www.globallookpress.com

Феннел, известная по фильмам «Девушка, подающая надежды» 2020 года (за сценарий которого она получила «Оскар») и «Солтберн» 2023 года, а также по второму сезону сериала «Убивая Еву», где она выступила шоураннером (за что ее номинировали на «Эмми»), решила сосредоточиться на сексуальной природе отношений Хитклиффа и Кэтрин. Она впервые прочитала роман в 14 лет, была им одержима. Феннел рассказала, что любила книгу так сильно, что экранизация стала испытанием для нее как режиссера. Создательница экранизации отметила, что не стала трогать историю персонажей второго поколения, за счет чего большое количество диалогов прозвучат в фильме дословно.

Фото: Warner Bros. Pictures/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Актеры «Грозового перевала» Джейкоб Элорди (сериал «Эйфория», «Солтберн», «Присцилла: Элвис и я») — Хитклифф;

Оуэн Купер (сериал «Переходный возраст») — Хитклифф в детстве;

Интересно Элорди собирался сделать творческий перерыв в карьере, но от предложения Феннел сыграть Хитклиффа отказаться не смог. Элорди собирался сделать творческий перерыв в карьере, но от предложения Феннел сыграть Хитклиффа отказаться не смог.

Марго Робби («Барби», «Волк с Уолл-стрит» «Однажды в Голливуде»), — Кэтрин Эрншо;

Шарлотта Мелингтон — Кэтрин в детстве;

Шазад Латиф («Тайна в ее глазах», «При чем тут любовь?», «Профиль») — Эдгар Линтон;

Хонг Чау («Кит», «Короче», «Зачинщики») — служанка Нелли Дин;

Элисон Оливер («Разговоры с друзьями», «Солтберн», «Задание») — младшая сестра Эдгара Изабелла Линтон;

Мартин Клунес («Доктор Мартин», «Охотник», «Лучшее лекарство») — отец Кэтрин мистер Эрншо.

Фото: Warner Bros. Pictures/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кто участвовал в создании «Грозового перевала» 2026 года Помимо титулованного режиссера, в производстве картины поучаствовала художник по костюмам Жаклин Дюрран — обладательница двух «Оскаров» за костюмы в фильмах «Маленькие женщины» и «Анна Каренина» 2013 года. Также на ее счету такие картины, как «Гордость и предубеждение», «Искупление», «Барби», «Спенсер», «Красавица и чудовище», «Макбет», а также сериал «Черное зеркало». Для героини Марго Робби Кэтрин Дюрран создала около 50 нарядов. Помимо исполнения главной роли, Робби стала одним из продюсеров кинокартины — ее компания LuckyChap Entertainment участвует в маркетинговой кампании картины. Экранизацию выпустит Warner Bros.

Интересно Когда Феннел сообщила о работе над экранизацией романа, за право снять ее боролись Netflix, который предложил бюджет в 150 миллионов долларов, и Warner Bros., выделивший на производство 80 миллионов. Для режиссера был принципиален прокат в кино, поэтому, несмотря на меньший бюджет, Феннел выбрала Warner. По слухам, не последнюю роль в этом сыграла Марго Робби. Когда Феннел сообщила о работе над экранизацией романа, за право снять ее боролись Netflix, который предложил бюджет в 150 миллионов долларов, и Warner Bros., выделивший на производство 80 миллионов. Для режиссера был принципиален прокат в кино, поэтому, несмотря на меньший бюджет, Феннел выбрала Warner. По слухам, не последнюю роль в этом сыграла Марго Робби.

Песни для фильма исполнила британская певица Charli XCX. Сначала ей заказали всего одну композицию, но в итоге исполнительница выпустит целый альбом-саундтрек. Премьера — 12 февраля. Большая часть съемок прошла в парке Йоркшир-Дейлс в Северной Англии, а именно в деревне Лоу-Роу и долинах Аркенгартдейл и Свейлдейл. Остальные сцены снимали в студии Sky Studios Elstree. Оператором выступил Линус Сандгрен, который работал над фильмами «Не смотрите наверх» и «Ла-Ла Ленд». За последний он получил «Оскар».

Фото: Warner Bros. Pictures/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Критика «Грозового перевала» Судя по официальному тизеру, фильм будет откровенным и богатым на постельные сцены. Из-за некоторых элементов экранизации, которые напомнили критикам БДСМ-эстетику, фильм заочно прозвали «50 оттенками Бронте», «пошлым порно» и «издевательством над классикой». Другая волна критики следует из-за несоответствия костюмов эпохе. История разворачивается в начале XIX века, когда блесток на платье Кэтрин и юбок из латекса не могло существовать. Белое подвенечное платье, которое представили в картине, походит на те, что вошли в моду только в 1840 году, хотя действие романа разворачивается несколькими десятилетиями ранее. Дюрран намеренно пошла на этот шаг: отказалась от исторической достоверности в пользу стиля и художественности. Не менее громко ругают выбор актеров. Элорди, который сыграл Хитклиффа, — белый, в то время как сам персонаж — юноша неизвестного происхождения, темноволосый, смуглый, похожий на цыгана. В этом случае, как отмечают многие, гораздо лучше подошел бы цветной актер, что поддержало бы современную повестку.

Фото: Warner Bros. Pictures/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Его настоящая национальность неизвестна, считается, что он цыган. Его смуглая внешность, предположительно, стала главной причиной того, что его не приняла приемная семья, за исключением старого мистера Эрншо. С ним ужасно обходились везде, куда бы он ни пришел, пока Хитклифф не пропал на три года и не вернулся уже мужчиной. Его называли „оно“, а миссис чуть не вышвырнула парня из дома, потому что была отвращена внешностью (он был темнокожим ребенком). Так что внешность и национальность стали основными причинами того, как сложилась его жизнь», — написал пользователь на Reddit. «Первые мои мысли были такие: Шазад Латиф должен был играть Хитклиффа — он куда больше похож на Хитклиффа, чем тот, кого взяли», — поддержал другой пользователь.

Интересно К слову, в предыдущих экранизациях, где Хитклиффа сыграли Рэйф Файнс и Том Харди, зрителей не смущала белая кожа актеров. Возможно, современная повестка, при которой Анну Болейн играет темнокожая актриса, спутала все карты. К слову, в предыдущих экранизациях, где Хитклиффа сыграли Рэйф Файнс и Том Харди, зрителей не смущала белая кожа актеров. Возможно, современная повестка, при которой Анну Болейн играет темнокожая актриса, спутала все карты.

Досталось и Шазаду Латифу — британскому актеру с пакистанскими корнями. «Эдгар Линтон должен быть блондином, с голубыми глазами и бледной кожей, а Хитклифф — с темной. Так в книге написано, не понимаю, почему это не соблюдают», — высказалась одна пользовательница соцсетей. «Честно говоря, у меня не было бы проблем с Джейкобом в роли Хитклиффа. Если бы он немного загорел, точно справился бы. Меня больше раздражает пакистанец в роли Эдгара Линтона. Эдгар должен обладать изящными чертами молодого англичанина. У него должны быть золотые волосы и голубые глаза, которые пленили Кэти и должны были резко контрастировать с Хитклиффом. Это сильно портит историю», — подчеркнул пользователь.

Фото: CAP/PLF/ Шазад Латиф и Марго Робби в «Грозовом перевале» / www.globallookpress.com

После шквала критики на связь вышел кастинг-директор «Грозового перевала» Кармел Кокрейн. «В одном из комментариев было написано, что кастинг-директора нужно расстрелять. Однако подождите, пока не увидите фильм, и тогда решите, хотите вы меня расстрелять или нет. Нам не обязательно быть точными. Это просто книга. Она не основана на реальной жизни. Это все искусство», — уточнил участник команды. Когда «Грозовой перевал» выйдет в прокат Картину покажут в кинотеатрах 12 февраля в Германии, Австралии и Аргентине. На следующий день, 13 февраля, фильм смогут посмотреть в США, Мексике, Турции, Канаде, Испании и Великобритании. Выйдет ли «Грозовой перевал» в России, пока неизвестно, так как Warner Bros. прекратила сотрудничество с локальными дистрибьютерами. Однако в последние годы новинки от Warner все же проникали на отечественные экраны. Возможно, так произойдет и теперь.