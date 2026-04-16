Новый Арагорн и знакомый Гэндальф. Кто сыграет в «Охоте на Голлума»?

Warner Bros. подтвердила актерский состав фильма «Властелин колец: Охота на Голлума», который выйдет в конце следующего года. Часть ролей, в том числе Фродо и Гэндальфа, сыграют актеры из оригинальной трилогии, но будут и сюрпризы. О картине и о том, кому какая роль достанется, — в материале 360.ru.

О чем будет фильм «Охота на Голлума»?

Фильм повествует о периоде, описанном в первых главах «Братства кольца» Джона Рональда Толкина, — событиях между 111-м днем рождения Бильбо и возвращением Гэндальфа в Шир. Из экранизации 2001 года этот период вырезали. По сюжету Гэндальф поручил Арагорну выследить Голлума, чтобы выяснить происхождение кольца Бильбо.

Сценаристы могут опираться также на материал сборника рассказов и эссе Толкина «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья», повествующих об истории Средиземья между Первой и Третьей Эпохами. Книгу отредактировал и опубликовал сын писателя после его смерти. Как отметил в интервью актер Иэн Маккеллен, любители вселенной «Властелина колец» определенно оценят сценарий. Режиссер фильма — Энди Серкис, продюсеры — Филиппа Бойенс, Питер Джексон и Фрэн Уолш. Съемки начнутся в Новой Зеландии в июле 2026 года. Картина выйдет в прокат 17 декабря 2027-го. Кстати, это будет первая с 2014 года лента по книгам Толкина. Любопытно, что на тот же день анонсировали выход фильма «Мстители: Секретные войны» от Marvel Studios. На фестивале CinemaCon 2026 продемонстрировали тизер нового «Властелина колец»: статичную картинку с Голлумом и на фоне нее — титры с именами актеров и героев.

Кто сыграет в «Охоте на Голлума»?

Главным сюрпризом стало то, что роль Арагорна досталась 43-летнему Джейми Дорнану. Большинство зрителей знают британского актера по ролям Кристиана Грея в «50 оттенках серого» и Уилла Тиллмана в «Робин Гуд. Начало».

В оригинальной трилогии Питера Джексона Арагорна играл Вигго Мортенсен, который в нынешнем проекте не участвует из-за возраста. Поговаривали, что роль достанется Лео Вудаллу, но в итоге он сыграет Халварда — в книге так звали следопыта из рода дунэдайн.

Фродо снова станет Элайджа Вуд — впрочем, представить в этой роли кого-то другого сложно.

В Голлума вновь перевоплотится Энди Серкис, режиссер фильма. Кстати, в далеком уже 2001 году Голлум в его исполнении и озвучке стал первым компьютерным персонажем, который активно взаимодействовал с реальными актерами.

А к роли Гэндальфа вернется 86-летний Иэн Маккеллен. Он объявил об этом еще в 2025 году, добавив, что «не планирует сбавлять обороты». Недавно в беседе с журналистами он выразил сожаление по поводу выбора времени съемок. «Думаю, [съемки пройдут] в июле — к моему сожалению, ведь в это время в Новой Зеландии зима. Но мы большую часть времени, наверное, будем в помещении», — отметил Маккеллен. Он добавил, что наденет «острую шляпу и бороду, нос, брови, усы — и варежки».

Еще одним актером, перекочевавшим в новый фильм из оригинальной трилогии, станет Ли Пейс в роли эльфийского короля Трандуила.

В фильме также засветится Кейт Уинслетт, которая исполнит роль некой Маригол. В книге Толкина так звали только младшую сестру хоббита Сэма, но едва ли эта актриса сыграет ее. В СМИ предполагают, что Маригол в исполнении Уинслетт — родственница Смеагола.

Ходили слухи, что в фильме появится и Аня Тейлор-Джой, но ее имени в титрах не было. Есть, однако, шанс, что она появится в небольшой роли, поэтому ее не включили в основной список.

Кстати, журналистам уже стало известно о выходе следующего фильма по мотивам книг Толкина о Средиземье. Ориентировочно в 2028 году выйдет лента «Властелин колец: Тень Прошлого». Действие будет происходить через 14 лет после отплытия Фродо в Валинор. Сценарий напишут с опорой на шесть первых глав «Братства кольца», которые до сих пор не экранизировали. Одним из сценаристов станет американский телеведущий Стивен Кольбер.