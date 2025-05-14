В нескольких крупных городах России в ночь с 17 на 18 мая пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Какие площадки смогут посетить москвичи и на что из бесплатных мероприятий стоит обратить внимание — в материале 360.ru.

Что такое акция «Ночь музеев» «Ночь музеев» — это серия мероприятий, цель которых — привлечь внимания публики к музеям и культурному наследию. Акцию проводят ежегодно как в России, так и за рубежом. Первая «Длинная ночь музеев», или Lange Nacht der Museen, состоялась в 12 учреждениях Берлина в 1997 году. К ней начали присоединяться другие города и страны. Не стала исключением и Россия. Красноярский музейный центр провел 20 апреля 2002-го «музейную ночь». В 2007-м «Ночь музеев» впервые организовали в Москве. В 2015-м акция получила федеральный статус, ее стали проводить централизованно при поддержке Министерства культуры России. Событие приурочено к Международному дню музеев. У каждой «Ночи музеев» своя тема. В 2025-м это «Герои» — в честь Года защитника Отечества.

Фото: Медиасток.рф

Куда сходить на «Ночь музеев» в Москве в 2025 году Более 170 столичных площадок подготовят около 600 мероприятий. Квест «Герой Курской битвы» Участники квест-расследования проследуют по сюжету исторической фотографии, запечатлевшей бойца времен Курской битвы. Выполняя задания, игроки узнают подробности биографии героя и осознают значимость вклада отдельного солдата в Великую Победу над фашизмом. Регистрация Адрес: Музей военной формы, Большая Никитская, д. 46/17 Начало в 19:30

Космическая экспедиция Интерактивный квест начнется с QR-кода у спускаемого аппарата Юрия Гагарина. После сканирования все получат доступ к началу маршрута и узнают факты о легендарном космонавте.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Далее гостей ждут истории о покорении космоса: задания, построенные на подлинных фактах, дополнены видеоматериалами, интервью ветеранов космонавтики и анимационными роликами, что поможет глубже оценить величие свершений. Регистрация Адрес: Мемориальный музей космонавтики, проспект Мира, д. 111 Начало в 19:00 и в 00:01

Перформанс «Четвероногие герои» Во дворе Музея Москвы гости увидят выступления служебных собак, которые ежедневно помогают в спасательных операциях, патрулировании улиц и поиске людей. Любой желающий сможет пройти полосу препятствий в сопровождении собак-поводырей и узнать все об их дрессировке. Регистрация Адрес: Музейное объединение «Музей Москвы», Зубовский бульвар, дом 2, строение 7 Начало в 18:00

Фото: Caters News Agency Ltd / www.globallookpress.com

Вечеринка во дворе «Московский рейв» Мероприятие пройдет в детском центре Музея Москвы. Выступит Антоха МС, известный музыкальными работами на стыке хип-хопа, джаза, фанка и регги. Посетители окунутся в мир современных музыкальных тенденций в уютной и неофициальной обстановке. Регистрация Адрес: Музейное объединение «Музей Москвы», Зубовский бульвар, дом 2, строение 7 Начало в 21:30

Фото: Музей Москвы на Зубовском бульваре. Александр Уткин / РИА «Новости»

Ночной шахматный турнир Соревнование под открытым небом как для новичков, так и для опытных игроков. Специально для гостей оборудуют отдельную зону с шахматными столами, секундомерами и удобными местами для зрителей. Регистрация Адрес: Музейное объединение «Музей Москвы», Зубовский бульвар, дом 2, строение 7 Начало в 23:00

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Пернатый спецназ: непридуманные истории Мастер-класс, посвященный боевому применению почтовых голубей. На нем расскажут историю голубиной почты и дадут сделать собственных птиц из бумаги в технике оригами. В конце можно запустить пернатых в большую летящую стаю. Регистрация Адрес: Государственный Дарвиновский музей, улица Вавилова, дом 57, строение 1 Начало в 18:00

«Жорж Мельес — визионер кинематографа» Жорж Мельес — один из основоположников мирового кинематографа и пионер кинофантастики. В «Ночь музеев» проведут специальный показ картин мастера, среди которых — знаменитый фильм «Путешествие на Луну» (1902), ставший первой научной фантастикой в истории кино и символом ранней кинематографии. Также зрители смогут увидеть картину «В царстве фей» (1903), которая поражает своей волшебной атмосферой, оригинальными декорациями и эффектными костюмами. Регистрация Адрес: Галерея «Пересветов переулок», Пересветов переулок, дом 4, корпус 1 Начало в 21:00.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Мастер-класс «Коллажное творчество» Обучение коллажному искусству под руководством художника Елены Григорьевой. Участники вдохновятся работами Владимира Татлина, Казимира Малевича, Давида Бурлюка и других мастеров начала XX века и создадут свои уникальные картины. Регистрация Адрес: галерея «Нагорная», улица Ремизова, дом 10 Начало в 19:00

Показ фильма «Фронтовой дневник Александра Солженицына» Зрителям покажут фронтовую биографию писателя Александра Солженицына, уникальные фотографии звуковой разведывательной батареи, в которой он служил, а также места боев, описанных в военной прозе. Из фильма гости узнают, как литератор добился отправки на фронт, несмотря на отказ военкомата по состоянию здоровья, и стал командиром. Регистрация Адрес: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, улица Тверская, дом 12, строение 8 Начало в 18:00

Фото: Marina Shimanskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Память в знаках: платежные инструменты военных лет Лекция от экспертов центра финансовой грамотности при Департаменте финансов города Москвы. Участники узнают о платежных инструментах, которые использовались в годы Великой Отечественной войны. Среди них — облигации военных займов, продовольственные карточки и денежные купюры. Также посетители смогут ознакомиться с книгами по истории совместной нумизматики. Регистрация Адрес: Библиотека имени Н. А. Добролюбова, Смоленская площадь, дом 13/21 Начало в 18:00

Мастер-класс «Мышки в музее» Гости пофантазируют, как бы выглядели знаменитые произведения искусства, если бы места главных героев заняли животные, и воссоздадут сюжет с нуля. Задача: сохранить авторский стиль, добавив при этом анималистические детали. Регистрация Адрес: галерея «Ростокино», Ростокинская улица, дом 1 Начало в 18:30

Фото: Медиасток.рф

Квест «В поисках героя» Суть квеста — найти ранее скрытые от публики предметы: документы, фотографии, награды и личные вещи, связанные с именем одного из выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Так гости мероприятия восстановят хронологию и узнают о вкладе героя в Великую Победу. Регистрация Адрес: Государственный музей обороны Москвы, Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, дом 3 Начало в 23:00

Фото: Государственный музей обороны Москвы, основанный в 1979 году, создан в память о защитниках Москвы и рассказывает о Московской битве — самой крупной битве Великой Отечественной войны. / РИА «Новости»

Концерт фортепианной музыки: неоклассика и свечи Пианист Сергей Арцибашев исполнит на фортепиано произведения Людовико Эйнауди и Ханса Циммера. Регистрация Адрес: Государственный музей — Культурный центр «Интеграция» имени Н. А. Островского, Тверская улица, дом 14

В акции «Ночь музеев» участвуют большинство государственных и муниципальных культурных организаций. Это значит, что их можно будет посетить бесплатно. Полный список доступен по ссылке.