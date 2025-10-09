Нобелевская премия по литературе и политика: те, про кого незаслуженно забыли

Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе. Им стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, которому вручили награду с такой формулировкой: «За его убедительные и визионерские произведения, утверждающие силу искусства посреди апокалиптического ужаса». Надо добавить и еще одно: Краснахоркаи очень не любит и много критикует Виктора Орбана. Глобалистскую повестку он, ясное дело, поддерживает.

Когда говорят о Нобелевской премии по литературе, то обязательно упоминают, что она давно исчерпала себя, утратив прежнее значение. Связано это в первую очередь с тем, что изменилась сама роль писателя в современном мире. Однако и среди лауреатов последних лет есть очень достойные литераторы: Мо Янь, Элис Манро, Петер Хандке и другие. В то же время есть и те, кто ее по разным причинам не получил. Вспомним этих достойных людей, ориентируясь на последние десятилетия. Ведь Лев Толстой, Максим Горький и Хорхе Луис Борхес также в свое время не были удостоены Нобелевской премии по литературе — или отказались сами. Кормак Маккарти Главные произведения: «Дорога», «Старикам здесь не место», «Кони, кони», «Содом и Гоморра», «За чертой». Американец Кормак Маккарти долгое время ходил в главных претендентах на Нобелевскую премию по литературе. Однако всякий раз что-то мешало. Возможно, то, что Маккарти не слишком любил общаться с коллегами, предпочитая им общество ученых или обычных людей.

Фото: Кадр из фильма «Дорога», 2009.Dimension Films/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Он писал о глубинной Америке и не старался быть актуальным, модным. Кто-то, наоборот, обвинял Кормака в излишней кинематографичности. По его сценарию сделан шикарный фильм «Вечерний экспресс „Сансет Лимитед“», где Самюэль Л. Джексон и Томми Ли Джонс показывают, что для волшебства на экране достаточно двух. Для тех, кто хочет читать о диких лошадях и ковбоях (wild, wild horses, как пели роллинги), обязательна „Пограничная трилогия“ Маккарти. Многие знают его блестящий роман „Старикам здесь не место“, шикарно экранизированный братьями Коэн; играет там, кстати, тоже Томми Ли Джонс. Однако лучший роман Маккарти «Дорога» также экранизирован, но неудачно. На 222 страницах Кормак смог показать мир будущего, где неизбежно ставится главный вопрос: «Для чего оставаться человеком, если в этом нет никакого смысла?»

Фото: Кадр из фильма «Дорога», 2009. Dimension Films/Global Look Press / www.globallookpress.com

Умберто Эко Главные произведения: «Имя розы», «Маятник Фуко», «Баудолино», «Пражское кладбище». Очень популярный автор. Вот этот эпитет «популярный» неизменно губил итальянского писателя и ученого-медиевиста. Из Умберто Эко постарались сделать какого-нибудь модного интеллектуала, которого читать так же хайпово, как, например, когда-то Дэна Брауна или «Шантарам». К тому же итальянец много высказывался на разные темы — и у нас в России издано огромное количество его книг, большая часть из которых являет собой весьма посредственные компиляции.

Вот только все вышесказанное не отменяет того, что два первых романа Умберто Эко — абсолютные шедевры и классика мировой литературы. Они показывают, что человеческая история есть одно падение Вавилонской башни за другой.

Легко ли их читать? Могут быть разные трактовки, но это невероятно многоплановые тексты. Я сейчас говорю, конечно же, о двух великих романах: «Имя розы» и «Маятник Фуко». Последний — невероятный по смешению конспирологии и правды текст, перечитывать который можно и нужно всю жизнь.

Фото: Massimo Valicchia/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Эдуард Лимонов Главные произведения: «Дневник неудачника», «Книга воды», «Это я — Эдичка», «Укрощение тигра в Париже». Где же русские писатели в этом списке? Они есть в моем. Вообще русская литература по политическим причинам обойдена вниманием Нобелевского комитета. Как можно было не дать премию Горькому, Трифонову, Казакову? Из более нового поколения были и Маканин, и Битов, и Пелевин, и многие другие.

Лимонов тут стоит особняком. Он всю жизнь мерился с Бродским, но, в отличие от того, делал «неправильную» карьеру. Лез туда, куда не стоило, и говорил то, что не следовало. Однако много ли вы вспомните русских писателей с такой судьбой и биографией?

Лимонова погубили в глазах европейской общественности две вещи. Сначала он поддержал сербов во время Балканского конфликта и поехал к Радовану Караджичу; еще и сфотографировался с пулеметом, направленным в сторону Сараева. Однако и это не самый тяжкий грех. Лимонова сразу вычеркнули на Западе отовсюду, когда он выступил за присоединение Крыма к России и поддержку Донбасса. Любопытно, конечно, что многое из того, о чем он говорил лет двадцать назад, сбывается на наших глазах.

Фото: РИА «Новости»

Томас Пинчон Главные произведения: «Радуга тяготения», «Внутренний порок», «Выкрикивается лот 49». Ну, а как насчет того, чтобы дать Нобелевскую премию по литературе живым? Упомянем тех, у кого еще сохраняются шансы. Томас Пинчон — американец. Вероятно, самый главный затворник в литературе; даже покруче Сэленджера. Читать его романы — то еще удовольствие. На фоне Пинчона Джойс кажется мальчиком-экспериментатором, хотя куда более талантливым. Многие считают, что культ Пинчона раздут намеренно: так продвигают бессмыслицу современного искусства, но это спорная точка зрения.

Величие (именно так!) Томаса Пинчона заключается в том, что свой мир, свою систему координат он смог сделать не только интересной для сотен тысяч людей, но и в определенной степени догматичной. Он показал, что, простите, невозможное возможно — и такая литература не сгорит в огне из антиутопии Брэдбери, а будет обсуждаться, экранизироваться.

Томас Пинчон смог остаться собой — и эту свою самость поместить отдельно от остальных; пусть любуются! И да, ему 88 лет — успейте. Мишель Уэльбек Главные произведения: «Покорность», «Серотонин», «Элементарные частицы», «Платформа». Француз — на сегодня скорее всего самый точный и искусный диагност того, что происходит с Европой и европейцами, с белой цивилизацией в принципе.

Фото: Marco Destefanis/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Мишеля называли Карлом Марксом секса, но со временем этот некрасивый человек призвал видеть внутреннюю красоту и стал защитником консервативных ценностей. Атеист, проповедующий Бога, — это, конечно, тот еще сюжет. Меж тем именно Уэльбек блестяще показывает абсолютное одиночество человека не только перед лицом Бога, которого он попытался убить, но и перед собой, израненным и обнаженным. В первую очередь это касается мужчин. Вообще то, как Уэльбек исследует гендерную, мигрантскую повестку и другие болезненные и больные темы, заслуживает отдельного уважения. Главное, повторюсь — внутренний экзистенциальный ужас того, у кого есть все, но в реальности нет ничего. Потому что любовь заменена сотней симулякров, каждый из которых искусно пудрит мозги и превращает человека в элемент матрицы.