Сегодня 04:00 Наталья Гончарова на экране и в жизни: какой была жена Пушкина? 0 0 0 Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Александр Пушкин

Перебрав всех, кого только можно было перебрать, российские кинематографисты добрались до Александра Сергеевича Пушкина. Вот уж чья биография идеальна для экранизации — можно заработать большие деньги. Ведь такое имя! Почти одновременно в кинотеатрах показали полнометражную ленту «Пророк. История Александра Пушкина», а по ТВ запустили сериал «Натали и Александр». О том, как выглядят главные герои этих работ, несомненно, стоит сказать отдельно, сосредоточившись на супруге Пушкина — Наталье Николаевне Гончаровой.

Наталья Гончарова в «Пророке» и сериале Что до самого Пушкина (в «Пророке» его играет Юра Борисов, в «Натали и Александре» — Александр Зарядин), то и в фильме, и в сериале не показали главное: что сделало гения собственно гением? Как из-под его пера рождались такие тексты? Если Пушкин — пророк, кто бы спорил, то почему бы не показать, как сбылись его предсказания? Проблема в том, что в двух работах нам показывают человека совершенно обычного, а местами мелочного и поверхностного. И в фильме, и в сериале не раскрыты ни природа гениальности, ни природа творчества. А что же любовь, страсть? «Натали и Александр» поданы именно как история любви. В качестве тизера заявлено: «Каково это — быть женой и музой гения? История великой любви, которая обернулась великой трагедией». Действительно, каково? Однако правильнее ставить главный вопрос так: была ли Наталья Николаевна Гончарова реальной музой Пушкина? Или — такие версии тоже звучат — роковой страстью, проклятием? Cherchez la femme, как говорится (пусть это немножечко о другом).

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

В сериале Гончарову играет Ксения Трейстер. В глаза сразу бросается сходство ее героини на экране и образа Натальи Николаевной, дошедшего к нам из прошлого. Известен он в первую очередь по знаменитому портрету кисти Александра Брюллова. Видимо, на него и ориентировались создатели сериала, а также сама Трейстер. Тут важно сказать, что писал портрет не великий Карл Брюллов, а его брат Александр. Карл, если верить домыслам, вроде бы ожидал увидеть красавицу, а к нему пришел «гадкий утенок». И он портрет писать отказался.

Опять же, если мы рассуждаем о внешности, то и в сериале, и в фильме (тут в меньшей степени) есть общий момент — рост Гончаровой. Он плюс-минус такой же, как у экранного Александра Сергеевича. На самом деле, Натали была как минимум на голову выше супруга. Тоже момент, который не стали учитывать кинематографисты. То ли от лени, то ли дабы не портить картинку.

Семейная жизнь Пушкина и Гончаровой Куда интереснее с психологией экранных Натали и реальной Натальи Николаевны. Честно сказать, ее образ в «Пророке» (роль Алены Долголенко) смазанный. Чем должна запомниться Натали? Она предстает перед зрителем пустышкой, озабоченной исключительно балами и нарядами, ставящей супруга в неприятное положение. Отчасти так оно и было. И в сериале нам показывают Пушкина, загнанного в долги. Почему он делал их? Как правило, ради нарядов и балов супруги. Натали рвалась в высший свет. В «Пророке» это ее стремление показали. Вот только с Дантесом все было намного ярче и сложнее. Да и, вероятно, с государем — тоже. Есть версия, что один из детей Пушкиных был зачат императором.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Но то, как сходятся Натали и Александр для семейной жизни, показали в сериале весьма странно. Нам являют девушку, которая втайне от матери читает пушкинские стихи. В «Пророке», кстати, — вспоминаем сцену на балконе — она знать не знает, кто такой поэт Александр Пушкин. Никакого «тайного чтения» стихов, конечно, не было. У Натальи Николаевны была предприимчивая маман, выдавшая дочь за Пушкина лишь после второго его предложения руки и сердца. Других — более достойных кандидатов — не нашлось. Причем Натали была бесприданницей, приданное ей выдал будущий муж — сам Александр Сергеевич. Любила же его всю жизнь другая сестра Гончаровой — Александра. Но он не желал ее.

Вообще, деньги — вероятно, то, что в первую очередь определяло отношения Натали и Пушкина. Поэт работал на износ — ради детей тоже, но прежде всего ради блистания супруги в высшем свете. Тут, впрочем, нужно заметить, что Натали родила четверых детей, еще был один выкидыш.

Злые языки утверждают, что случился он от слишком частых и усердных танцев на балах. На них Натали блистала регулярно. Успевала она и вести шуры-муры на стороне. Тут нет никакой «желтизны» — это самая упрямая вещь на свете (факт). Сводницей выступала Идалия Полетика, она и свела Натали с Дантесом.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Так что киношный образ Натальи Николаевны Гончаровой далек от реального. И да, не хочется выносить оценок, ставить клеймо, точно на Миледи (помните, блистательную Маргариту Тереховой в этой роли?), но то, что Натали сыграла в жизни Пушкина роковую, черную роль — однозначно. Разве так настоящие жены любят своих мужей? После всего хочется спросить: за что же Александр Сергеевич столь трепетно и страстно, до изнеможения и безумия, любил Наталью Николаевну? Однако внятного ответа не будет, потому что по-настоящему любят не за что-то, а вопреки.