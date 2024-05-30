Сегодня 15:50 Наша прекрасная Настя Писатель Беседин: в Анастасии Заворотнюк было нечто необъяснимо манящее 0 4 0 Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / Global Look Press Эксклюзив

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Анастасия Заворотнюк

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Умерла Анастасия Заворотнюк

Смерть Анастасии Заворотнюк — актриса ушла из жизни сегодня, 30 мая, в 53 года — заставила меня вспомнить о другой смерти — Жанны Фриске. Я бесконечно далек от шоу-бизнеса, но и Фриске, и Заворотнюк невозможно было не заметить. Они сияли, блистали, заставляли говорить о себе все время. Говорить и, подчас вопреки всему, восхищаться.

Можно, конечно, по-мещански и пошло назвать их секс-символами. Однако это было бы глупо. Ведь тут притяжение глаз, душ, сердец крылось не только и не столько в сексуальной привлекательности, сколько в магнетическом обаянии. Я никогда не встречался с Жанной Фриске, что называется, вживую, но Заворотнюк видел на КВН (она сидела за столиком жюри). И Анастасия покоряла. Есть такое выражение — «от нее исходили лучи». И правда, вот что-то такое присутствовало, да.

Фото: Vladimir Myshkin / Global Look Press

Собственно, за то ее и полюбили — за потрясающее обаяние и умение казаться народной, простой, в чем-то родной даже. Вероятно, в реальности она такой не была; это оказалось бы слишком сказкой. Ну не бывают такими, обаятельными и душевными, столь роскошные женщины. Однако образ ей удался — и удался великолепно. За то Анастасию Заворотнюк и полюбили. Искренне.

Одно время она, без сомнения, была одной из самых популярных женщин в стране. Помнили ее, ясное дело, по образу няни Прутковской, но снималась Заворотнюк и в боевиках (дурацких), и в драмах (неубедительных), и, конечно, в многочисленных телепередачах. Казалось бы, слава, успех — этой женщине доставалось все. В общем-то, вполне заслуженно.

Но после случилась тяжелейшая болезнь. Все рухнуло, оборвалось. Тысячи и десятки тысяч искренне переживали за Анастасию. Правда, к несчастью, нарисовались и другие. Не хочется это проговаривать вслух — однако: тогда многие неглупые люди лишний раз задумались, что человек — лишь песчинка в вихрях судьбы. Ведь, казалось бы, у Анастасии Заворотнюк было все, в том числе для того, чтобы преодолеть болезнь. Однако не получалось. Не все решают деньги и связи — мы вновь убедились. Грусть.

Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press

Есть латинское выражение — в переводе звучит следующим образом: «Так проходит мирская слава». К сожалению, история с Анастасией Заворотнюк лишний раз продемонстрировала печальную правоту этих слов. О ней вспоминали, да, но в каком контексте? В омерзительном.

Выходили статьи, передачи, где судачили и злословили о здоровье Анастасии. Появлялись желтушные сообщения о ее смерти. Все это выглядело столь гадко, что хотелось кричать: «Заткнитесь вы уже, наконец! Отстаньте! Умойтесь лучше».

Но и после смерти нашлись черти, которые прошлись по Анастасии. Неудивительно, что часть из них обосновалась на Украине — я о лысом подонке, назвавшемся Потапом. Что он сказал — повторять не будем. Замечу лишь, что ненависть меняет и сознание, и мозг. К счастью, таких мерзавцев было немного. Большая часть людей искренне переживала, скорбела, узнав о смерти Анастасии Заворотнюк. И слава мирская вернулась к ней — жаль, что по столь грустному поводу.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / Global Look Press

Я говорил людям о смерти Заворотнюк — они искренне изумлялись и печалились. Потому что, хоть и подзабыли, но искренне любили эту эффектную, изысканную и очень обаятельную женщину. Было в ней что-то волшебное — необъяснимо манящее. Светлая память рабе Божьей Анастасии. Есть у меня ощущение, переходящее в уверенность, что помнить ее будут долго.