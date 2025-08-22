Музыканты чистят треки: какие песни попадут под запрет в России уже осенью

Музыкальные платформы попросили артистов удалить треки с упоминанием наркотиков. Какие еще требования выдвинули исполнителям и что будет грозить нарушителям, разбирался 360.ru.

Требования к музыкантам с 1 сентября 2025 года

Лейблы и сервисы музыки потребовали удалить песни про запрещенные вещества до 1 сентября. Исполнителям также предложили прислать новые версии композиций, где информацию про наркотики вырежут или заглушат.

По данным лейблов, доля таких треков в общем каталоге занимает менее 1%, но замена песни занимает одну-две недели. В связи с этим компаниям и авторам может грозить штраф.

Предупреждения начали рассылать артистам в связи со вступлением в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, рассказал «Коммерсанту» собеседник на музыкальном рынке.

«Исполнителей просят проверить их произведения на запрещенные упоминания в текстах, названиях песен или альбомов. Впоследствии артист должен сообщить лейблу или администрации платформы для музыкальной дистрибуции (используют начинающие или независимые музыканты; FreshTunes, Multiza и MusicAlligator) о подпадающих под запрет релизах», — рассказали авторы материала.