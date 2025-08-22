Музыканты чистят треки: какие песни попадут под запрет в России уже осенью
Музыкальные платформы попросили артистов удалить треки с упоминанием наркотиков. Какие еще требования выдвинули исполнителям и что будет грозить нарушителям, разбирался 360.ru.
Требования к музыкантам с 1 сентября 2025 года
Лейблы и сервисы музыки потребовали удалить песни про запрещенные вещества до 1 сентября. Исполнителям также предложили прислать новые версии композиций, где информацию про наркотики вырежут или заглушат.
По данным лейблов, доля таких треков в общем каталоге занимает менее 1%, но замена песни занимает одну-две недели. В связи с этим компаниям и авторам может грозить штраф.
Предупреждения начали рассылать артистам в связи со вступлением в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, рассказал «Коммерсанту» собеседник на музыкальном рынке.
«Исполнителей просят проверить их произведения на запрещенные упоминания в текстах, названиях песен или альбомов. Впоследствии артист должен сообщить лейблу или администрации платформы для музыкальной дистрибуции (используют начинающие или независимые музыканты; FreshTunes, Multiza и MusicAlligator) о подпадающих под запрет релизах», — рассказали авторы материала.
Что грозит нарушителям запрета
Пакет законопроектов, уточняющих понятие пропаганды незаконного оборота наркотиков, правительство внесло в ГД в марте 2023 года. Поправки вносили в Уголовный кодекс, КоАП и закон «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Согласно документу, пропагандой не будут считаться произведения литературы искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Они не должны содержать сведений о допустимости и привлекательности потребления.
Норма не коснется произведений, обнародованных до 1 августа 1990 года, но затронет как исполнителей, так и распространителей. За тиражирование таких произведений без маркировки штраф для физлиц составит от двух до четырех тысяч рублей, для юрлиц — от 300 до 600 тысяч рублей.
Интересно
Участники рынка просили перенести срок вступления закона в силу, в противном случае прогнозировали рост штрафов.
Один из рекорд-лейблов подтвердил коммуникацию с артистами по этому вопросу, но, по его словам, речи об удалении треков с площадок не идет.
«Лейбл ожидает, что исполнители пришлют новые версии произведений. Многие уже это сделали», — добавил собеседник газеты.
Продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич не исключил, что некоторые стриминги просто удалят часть треков, чтобы избежать наказания.