Музыкальный фестиваль «Кустендорф Классик» Эмира Кустурицы прошел в Сербии

Российско-сербский музыкальный фестиваль «Кустендорф Классик» режиссера Эмира Кустурицы прошел в Сербии в 13-й раз с 27 по 29 августа. Гостями стали 12 молодых музыкантов из России. С момента основания событие проходит при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В столице ее реализует Московский НПЗ.

Фестиваль проходит недалеко от границы с Боснией и Герцеговиной, в деревне Дрвенград, которую Эмир Кустурица построил как декорацию для ленты «Жизнь как чудо». Позднее деревню расширили и превратили в одну из главных туристических достопримечательностей Сербии.

Важная часть фестиваля — конкурс молодых исполнителей из Сербии и России, которые соревнуются в четырех номинациях. Это струнные, духовые, фортепиано и вокал. Музыканты борются за золотые, серебряные и бронзовые матрешки. Победителем конкурса стала скрипачка из Москвы, представительница Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства Стефания Поспехина. Серебряную матрешку выиграл студент Московской государственной консерватории имени Чайковского, пианист Богдан Пальчиков. Бронза осталась в Сербии, у трио «КИО», в составе которого студенты Факультета музыкального искусства в Белграде: флейтистка Кристина Степанович, кларнетист Илия Николич и пианист Огнен Милойкович.

«„Кустендорф Классик“ — это фестиваль, на котором русские и сербские артисты работают вместе. Это встреча двух культур, хотя я вообще-то всегда верил, что это одна культура. В Сербии никогда не было и, я думаю, еще долго не будет равнодушного, формализованного отношения к культуре России. И я благодарен своим друзьям из „Газпрома“, которые остаются с нами и поддерживают этот проект. Десятки лет назад я увидел и почувствовал, что это значит, когда на международной площадке показывают мои фильмы. Мне это знакомо. И у участников „Кустендорф Классик“ теперь тоже появится это новое чувство. Я думаю, что это место, Дрвенград — самая лучшая площадка для молодых людей, молодых артистов», — поделился основатель фестиваля «Кустендорф Классик» Эмир Кустурица.

По словам руководителя программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярины Сугаковой, главный результат фестиваля — не в победе.

«Важен момент, когда молодой музыкант впервые выходит на международную сцену и понимает: его музыка звучит далеко за пределами родного города. За 13 лет при поддержке „Газпром нефти“ фестиваль стал местом, где начинающие исполнители из российских регионов встречаются с мировыми мэтрами, получают бесценный профессиональный опыт и делают первый шаг в большую творческую карьеру», — подчеркнула Сугакова.

Как рассказала победитель «Кустендорф Классик» Стефания Поспехина, она испытала на конкурсе большой спектр эмоций, в основном — счастье.

«Я очень рада, что все так произошло — настолько высоко оценили мою программу и мое исполнение. Но хочется, конечно, эту матрешку разделить на всех участников фестиваля, потому что мы успели уже за такой короткий срок сблизиться, сплотиться, стать одной дружной командой. Я думаю, все заслуживают золотую матрешку. Помимо награды, я увожу из Дрвенграда море ярких впечатлений, добрых эмоций, новую дружбу, много прекрасных знакомств с замечательными музыкантами и профессорами, метрами музыкального искусства. Побывать в таком волшебном месте — дорогого стоит», — рассказала участница.