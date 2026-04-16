Сегодня 20:10 Москва открыла двери в кино: что покажут на ММКФ-2026

Открылся 48-й Московский международный кинофестиваль. Зрители увидят отечественные и зарубежные картины, а также смогут проголосовать за понравившуюся историю для приза зрительских симпатий. Фавориты уже определены, но история любит неожиданности.

Открытие ММКФ-2026 Москва открывает свой 48-й международный кинофестиваль. С 16 по 23 апреля его гостям покажут около двух сотен картин 43 стран мира, включая Россию, Китай, Южную Корею, Индию и Италию. Также будут фильмы из Таджикистана, Монголии, Алжира, Израиля, ОАЭ, Пакистана, Пуэрто-Рико, Таиланда, Туниса и Швейцарии. Сеансы пройдут в «Иллюзионе», «Художественном», «Искре», «КАРО 11 Октябрь», Доме кино и Центре документального кино, Инженерном корпусе Третьяковской галере и кинотеатрах сети «Москино». В программе заявлено больше сотни премьер со всего мира, в том числе и российских. Ретроспективные блоки из архива Госфильмофонда покажут малоизвестные работы признанных мэтров и восстановленные ленты. Зрителям расскажут историю появления и эволюции цвета в кино, порассуждают о 60-х годах прошлого века и о кино как о виде искусства. В рамках спецпоказа состоится премьера документального фильма Александра Сокурова «Записная книжка режиссера».

Судьи ММКФ-2026 Жюри основного конкурса возглавил режиссер Прасанна Витанаге из Шри-Ланки. Кроме него, 13 картин будут оценивать кинорежиссер и сценарист Иван Твердовский, актриса Дарья Екамасова, китайский режиссер Цзинь Ша, режиссер, сценарист и продюсер Махмут Фазыл Джошкун из Турции, а также испанский режиссер, сценарист и актер Хавьер Ребольо. Выбирать один из семи фильмов в конкурсе «Русские премьеры» выпало продюсеру Владимиру Котту, актрисе Анне Банщиковой и режиссеру Антону Маслову. Короткометражки — пять российских и столько же зарубежных — достались греческому режиссеру Георгию Кимулису, режиссеру, сценаристу и оператору Масаке Иноуэ из Японии и российской артистке Кристине Асмус. Жюри документального кино возглавил режиссер Даниэле Чини, с ним будут работать его коллеги — Пань Чжици из Китая и россиянин Владимир Головнев. Им предстоит выбрать победителя среди четырех отечественных и пяти зарубежных картин.

Призы ММКФ Главный приз Московского кинофестиваля за лучший фильм — «Золотой святой Георгий». Такую же награду вручают за вклад в мировой кинематограф. Победители в других номинациях получают аналогичные серебряный статуэтки. Еще будут призы от жюри международной прессы, российской кинокритики и Федерации киноклубов России. Награда найдет и героя зрительских симпатий. Приз «Ключ к сердцам зрителей» исполнен без интриги, но красиво: бронзовый ключ в футляре. Он символизирует способность режиссера найти подход к широкой аудитории. Специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Константина Станиславского отсылает к известной фразе мэтра и называется «Верю. Константин Станиславский». Ее первым лауреатом стал актер Джек Николсон. Позднее эту награду получали Ален Делон, Мэрил Стрип, Катрин Денев, Жерар Депардье и другие звезды.

Что смотреть на ММКФ-2026 Откроет фестиваль военная драма «Ангелы Ладоги» режиссера Александра Котта. Осенью 1941 года группа буеристов — гонщиков по льду на парусниках на стальных коньках — решила провезти снаряды по непрочному льду Ладожского озера. Но в итоге ребятам пришлось спасать детдомовцев, которых не успели эвакуировать. Фильмом закрытия станет «Берлинский герой» Вольфганга Беккера по книге Максима Лео «Герой со станции Фридрихштрассе». Скромный продавец видеокассет благодаря журналисту неожиданно становится немецким национальным героем — якобы он устроил самый крупный массовый побег из ГДР. Вот только блеск славы ничто перед страхом разоблачения.

Интересно Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире и уступает по возрасту только Венецианскому. Первый Советский кинофестиваль в Москве (так он тогда назывался) состоялся в 1935 году и первую премию получил фильм «Чапаев».

Что до фаворитов, то критики и эксперты выделяют несколько претендентов на «Золотого святого Георгия»: «Отец» (Россия), режиссер Павел Иванов. История сибирского охотника, который уходит добровольцем на фронт, чтобы найти без вести пропавшего сына. На передовой мужчина возглавляет группу снайперов и учит молодых бойцов сражаться.

«Анна Маньяни. Неизвестная история» (Италия), режиссер Моника Гуэрриторе. Биографическая драма об одной из наиболее значимых фигур итальянского кинематографа XX века.

«Выготский» (Россия), режиссер Антон Бильжо. Лента, посвященная жизни знаменитого советского психолога Льва Выготского и его встрече с ученицей Фрейда и Юнга Сабиной Шпильрейн.

«Воздаяние» (Испания), режиссер Даниэль Гусман. Рассказ о 47-летнем мужчине и 86-летней женщине, что живут вместе в квартире в центре города. Однажды инвестиционный фонд приобретает их дом, и герой пытается собрать деньги, чтобы его выкупить. Но один неверный ход меняет все расчеты.

«Зимний свет» (Республика Корея), режиссер Чо Хен-со. Драма о подростке-старшекласснике, который работает уборщиком в мотеле, чтобы накопить на вступительный взнос за обучение. Его самая большая мечта — съездить в путешествие со своей девушкой, но это кажется неосуществимой идеей.