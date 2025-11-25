Сегодня 19:34 Монстры, Изнанка и телекинез. Как мир захватили «Очень странные дела» Стало известно, где и когда смотреть 5-й сезон «Очень странных дел» 0 0 0 Фото: Steffens/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Культура

Финал нашумевшего сериала от Netflix «Очень странные дела» (в оригинале Stranger Things) выйдет в конце 2025 года. В России его покажут на больших экранах — первые киносеансы запланировали на 29 ноября. О чем проект, кто главные герои, что было в прошлых сезонах и где посмотреть премьеру, выяснил 360.ru.

Сюжет «Очень странных дел» Действие сериала разворачивается в выдуманном городе Хокинс штата Индиана в 1980-е годы. Его жители сталкиваются с влиянием опасного параллельного измерения — Изнанки. В начале истории существа из альтернативной вселенной попадают в мир людей через случайно открывшийся портал и начинают пагубно влиять на жителей Хокинса, большинство из них даже об этом не подозревают. Актеры и роли проекта Одиннадцать, она же Джейн Хоппер (сыграла Милли Бобби Браун) — девочка провела детство в стенах секретной лаборатории, откуда позднее ей удалось сбежать. Персонаж имеет необычные способности, такие как телепатия и телекинез. Приемная дочь Джима Хоппера; Джим Хоппер (Дэвид Харбор) — шериф города Хокинс, начальник местной полиции; Уилл Байерс (Ноа Шнапп) — сын Джойс Байерс. С его исчезновения начинается первый сезон, так как монстр утаскивает его в Изнанку; Джойс Байерс (Вайнона Райдер) — мать Уилла и Джонатана Байерсов; Джонатан Байерс (Чарли Хитон) — старший брат Уилла Байерса и сын Джойс Байерс;

Фото: Сэди СинкFred Duval/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Майк Уилер (Финн Вулфхард) — один из трех друзей Уилла Байерса, средний ребенок Карен и Теда Уилеров, брат Нэнси и Холли; Нэнси Уилер (Наталия Дайер) — дочь Карен и Теда и старшая сестра Майка и Холли; Дастин Хендерсон (Гейтен Матараццо) — один из трех друзей Уилла Байерса; Лукас Синклер (Калеб Маклафлин) — один из трех друзей Уилла Байерса; Мартин Бреннер (Мэттью Модайн) — ученый в секретной лаборатории, где провела детство Одиннадцать; Максин Мэйфилд (Сэди Синк) — одноклассница Майка, Дастина, Уилла и Лукаса, подруга Одиннадцать, друзья зовут ее Макс.

Фото: IMAGO/Matthias Gränzdörfer/слева направо: Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп / www.globallookpress.com

Что было в прошлых сезонах «Очень странных дел» Первый сезон В ноябре 1983 года 12-летнего Уилла Байерса похищает монстр из Изнанки. Мальчика ищут его мать Джойс и шериф Джим Хоппер, а также три его друга — Майк, Дастин и Лукас. В это время девочка по имени Одиннадцать сбегает из секретной лаборатории. Ребята находят ее и помогают спастись от работников этой лаборатории, которые разыскивают беглянку. Помимо Уилла Байерса, в городе пропадает еще одна школьница — Барбара Холланд. Ее лучшая подруга, старшая сестра Майка Нэнси Уилер пытается отыскать Барбару. Старший брат Уилла вместе с Нэнси находит портал, который ведет в Изнанку.

Фото: Кадр из первого сезона «Очень странных дел»/PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS / www.globallookpress.com

Мать Джойс начинает общаться с похищенным сыном через стены дома, которые чудесным образом соприкасаются с параллельным измерением. В конце главные герои объединяются, чтобы противостоять отрицательному влиянию Изнанки и ее монстрам. Второй сезон Действие разворачивается спустя год — в октябре 1984-го. Джим Хоппер прячет Одиннадцать в старом доме в лесу. Спасенного из Изнанки Уилла мучают видения из параллельного измерения. В них он видит картинки из Изнанки и огромное и ужасное существо, отдаленно напоминающее паука. В сериале появляется новый персонаж — девочка Макс, которая присоединяется к четверке друзей. Вместе Майк, Лукас, Дастин и Уилл пытаются понять, что значат видения последнего и какая угроза висит над Хокинсом. Также в сезоне раскрывается происхождение Одиннадцать, которая знакомится с девушкой Кали с суперспособностями. От Кали Одиннадцать узнает, что на самом деле ее зовут Джейн, а также о судьбе своей родной матери.

Фото: Одиннадцать, которую сыграла Милли Бобби Браун/Netflix/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Третий сезон Следующие серии рассказывают о событиях спустя несколько месяцев после последнего эпизода второго сезона — в июле 1985 года. В Хокинсе открывают новый торговый центр. Однако его посетители не знают, что под ним действует опасная лаборатория русских ученых, которые пытаются открыть портал в Изнанку. Джейн начинает встречаться с Майком, Лукас с Макс, а Дастин рассказывает, что у него тоже появилась девушка в летнем лагере, а общаются они по радиосвязи. Случайно он ловит секретное сообщение на русском языке, которое предназначалось для советских ученых в той самой секретной лаборатории. Друзья объединяются с младшей сестрой Лукаса Эрикой, и они вместе попадают в лабораторию русских. Благодаря своим видениям Уилл понимает, что огромное существо из Изнанки все еще угрожает городу, и начинает подозревать, что разум чудища один за другим подчиняет жителей Хокинса. Параллельно свое расследование ведут Джонатан и Нэнси, еще одно — Джойс и шериф Хоппер, которые приходят к новому персонажу Бауману. В финале все герои объединяются, чтобы победить Разум и монстра, которого он породил. В процессе Джейн лишается своих сверхспособностей.

Фото: Актеры на премьере третьего сезона/Hubert Boesl/C3396 / www.globallookpress.com

Четвертый сезон В марте 1986 года Джойс, Уилл и Джонатан переезжают в другой город в Калифорнии, чтобы начать жизнь с чистого листа. Вместе с ними и Джейн, которую Джойс взяла под свою опеку. Девочка пытается справиться с потерей своих необычных способностей. Главные герои взрослеют, у них появляются другие интересы, которые отдаляют друзей друг от друга. Тем временем новый монстр Изнанки по имени Векна начинает охоту на жителей Хокинса, завладевая их разумом. С ним может справиться только Джейн. Чтобы восстановить суперспособности, Одиннадцать попадает на подземную базу, куда ее приводят доктор Мартин Бреннер, ее первый родитель в секретной лаборатории, и новый персонаж — доктор Сэм Оуэнс.

Фото: IMAGO/RW/ Каст четвертого сезона «Очень странных дел» / www.globallookpress.com

Нэнси, став журналисткой, расследует странные убийства в Хокинсе и начинает подозревать, что в этом виновата Изнанка. Она вместе с Макс, своим школьным другом Стивом, Робином, еще одним новым персонажем, и Дастином пытаются распутать преступления, постепенно подбираясь к Векне. В это время Майк, Уилл, Джонатан и его новый друг Аргайл пытаются отыскать Одиннадцать, которую увезли в полицию.

Кто и как создавал сериал В 2015 году братья Мэтт и Росс Дафферы представили команде Netflix сюжет оригинального сериала. Авторы вдохновились книгами Стивена Кинга, фильмами 1980-х, такими как «Полтергейст», «Другие ипостаси», «Восставший из ада», «Останься со мной», «Челюсти». Компания сразу же купила права на экранизацию.

Первоначально братья хотели снять ремейк «Оно», но передумали. Однако множество отсылок к работе говорят об их искренней любви к творчеству Кинга. Еще одним режиссером «Очень странных дел» стал Шон Леви, известный по проектам «Главный герой» и «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и «Ночь в музее» с Беном Стиллером. За реализацию шоу взялись студии 21 Laps Entertainment и Monkey Massacre.

Фото: Steffens/Keystone Press Agency/ Братья Дафферы / www.globallookpress.com

Окрестности Хокинса воссоздали в небольших городах Джексон и Стоун-Маунтин в штате Джорджия. Сцены в лаборатории снимали в университете в Атланте. Торговым центром из третьего сезона на экранах стал заброшенный молл в Дулуте. Тюрьму на Камчатке, где очутился шериф Хоппер, снимали в Литве, а военную базу, куда в четвертом сезоне отправилась Одиннадцать, воссоздали в Нью-Мексико. Первый сезон сериала вышел на платформе Netflix в 2016 году. Компания не раскрывает данные о рейтинге проекта, однако «Очень странные дела» уверенно называют одним из самых успешных проектов платформы. По версии Nielsen, в первые три дня дебютную серию второго сезона посмотрели свыше 15,6 миллиона зрителей в США. Цифра сопоставима с успехом «Ходячих мертвецов» и «Теории Большого взрыва». Отсылки к конспирологическим теориям в сериале Основными локациями для съемок, как известно, стали небольшие города в Джорджии. Однако изначально Дафферы хотели снимать шоу в родной Северной Каролине. От идеи пришлось отказаться в целях экономии бюджета.

Однако параллели все же присутствуют. Например, в Хокинсе есть река Ино и озеро Джордан. В реальном мире они располагаются в Северной Каролине, как и три исследовательских института, которые перекликаются с секретной лабораторией в сериале. В итоге Министерство энергетики США даже опубликовало заявление, что в институтах не занимаются параллельными измерениями.

Сериал затрагивает и реальную историю о психологических экспериментах над людьми в США. Проект под названием «МК-Ультра» существовал под прикрытием ЦРУ в 1950-1960 годах. Часть его материалов рассекретили в 1980-х. В лабораториях якобы стирали память и полностью меняли личность под большими дозами наркотиков и мощными электрическими зарядами.

Фото: Anas Alkharboutli/dpa / www.globallookpress.com

Первое название сериала «Монток» делает отсылку к другой, более известной конспирологической теории об экспериментах над людьми в Camp Hero неподалеку от Монтока. Они якобы были масштабнее «МК-Ультра» и более приближены к сюжету сериала: там изучали телекинез, телепатию, пытались открыть порталы в другие миры. Что будет в пятом сезоне «Очень странных дел» (Осторожно, спойлеры!) В финале четвертого сезона зритель узнает, что Векна — это Генри Крил, мальчик со сверхспособностями, который убил своих родителей и стал первым экспериментом секретной лаборатории Хокинса. Он был наставником Одиннадцать, раскрывшим ее силу, но девочка в ужасе отвернулась от него, открыв портал и заточив Генри в Изнанке. В параллельном измерении парень начал создавать собственную вселенную и монстров, которые угрожают жителям Хокинса. Герои понимают, что если уничтожить Векну, исчезнет все, что придумал и создал Генри, в том числе монстры и сама Изнанка. Вероятно, в течение пятого сезона герои попытаются понять, что убивает главного злодея. Об этом говорят названия эпизодов: «Ползание» (The Crawl);

«Исчезновение» (The Vanishing of);

«Ловушка-перевертыш» (The Turnbow Trap);

«Колдун» (Sorcerer);

«Шок-Джок» (Shock Jock);

«Побег из Камазотца» (Escape from Camazotz);

«Мост» (The Bridge);

«Правильная сторона» (The Rightside Up).

Действие перенесут в осень 1987 года. По Хокинсу расставлены армейские патрули, школы закрыты, жители на грани паники. Все из-за того, что по городу распространяется смертельная болезнь. Одиннадцать вынуждена скрываться от правительства, так как ее объявили угрозой национальной безопасности. Измученные герои собираются вместе, чтобы уничтожить Векну навсегда. Создатели сериала утверждают, что в финале истории сделали акцент не на эмоции, а на зрелищность. Вероятно, зрителей ждет отличная графика — на каждый эпизод пятого сезона потратили в среднем по 30 миллионов долларов. Однако надеяться на «и жили они долго и счастливо» не нужно — ходят слухи, что история закончится не в пользу жителей Хокинса.

Фото: Jackson Lee Davis / Netflix / www.globallookpress.com

Когда премьера пятого сезона «Очень странных дел» Разработка пятого и финального сезона проекта стартовала сразу после выхода четвертого. Однако из-за забастовок в Голливуде съемки и премьеру шоу пришлось отложить. Сериал будет выходить в следующие даты: Первые четыре серии выйдут 26 ноября на Netflix (27 ноября в 04:00 по московскому времени);

Следующие три эпизода покажут 25 декабря;

Финал истории можно будет посмотреть 31 декабря. Известно, что первые три серии будут длиться по 60 минут, четвертая — 84 минуты. Ходили слухи, что финал истории уместили в трехчасовую серию, однако братья Дафферы эту информацию опровергли. Где смотреть пятый сезон «Очень странных дел» В России последний сезон «Очень странных дел» решили показать на больших экранах — прокат начнется 29 ноября. Увидеть новые эпизоды любимого сериала можно будет в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Версии в переводе будут доступны в Сети.