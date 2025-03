«Микки-17»: странное кино о сумерках здравого смысла

Эти самые жутики спасают Микки, когда он оказывается на дне ледяной пещеры, готовый быть уничтоженный в семнадцатый раз. Да, да, герой Паттинсона, по сюжету, умирает и воскресает снова — точнее, его воскресают. Скрываясь от кредиторов, Микки подошел к свободному столу и подмахнул контракт, согласно которому стал «расходником».

Это создание, которое отправляют на самые опасные задания, и в случае его смерти воскрешают вновь. Вот так легко и вольно современный мир (в случае ленты — мир будущего: плюс-минус 2050 год) обращается с человеческой жизнью и со смертью тоже. Вообще эпиграфом к этому фильму могла бы стать фраза вампира Рихтера из компьютерно игры «Kingdom under fire»: «Death is not the end».