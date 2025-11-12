Международные авторы впервые присоединятся к кинофестивалю «Неизвестная Россия»

В Москве стартовал прием заявок на участие в III фестивале документального кино «Неизвестная Россия». В этом году событие выходит на новый уровень — организаторы впервые приглашают к участию международных авторов и обновляют деловую программу.

Как сообщили на пресс-конференции в ТАСС, фестиваль по-прежнему остается площадкой для открытого диалога между документалистами, продюсерами, телеканалами, платформами и зрителями. Его цель — объединить профессионалов и аудиторию, развивать документальное кино как средство общественного взаимодействия и помогать авторам создавать фильмы, понятные современному зрителю.

«Фестиваль — это точка притяжения для документалистов, телеканалов и зрителей не только в России, но и за ее пределами. В изменившейся геополитической ситуации многие страны потеряли возможность участвовать в международных фестивалях, хотя это важный инструмент для развития документалистики в каждой из стран», — отметил генеральный директор телекомпании НТВ Алексей Земский.

По его словам, в прошлом году на конкурс поступило 604 проекта из 67 городов России. В этом сезоне фестиваль впервые открыт для международных участников. В новом сезоне будет обновленная программа, в которую войдут дискуссии и круглые столы с представителями ключевых организаций, отвечающих за развитие документального кино. Также запланированы мастер-классы по поиску финансирования, продвижению проектов и работе с платформами. Своим опытом поделятся авторы и продюсеры, чьи фильмы уже получили признание на российских и международных фестивалях.

«Документальное кино сегодня становится языком доверия между людьми и странами. В этом году мы обновили деловую программу, расширили формат питчингов и дискуссий, добавили площадки для прямого общения авторов с телеканалами, платформами и продюсерами», — добавил президент фестиваля Вячеслав Гольдфельд.

В 2025 году у фестиваля появятся два сопредседателя — Сергей Шумаков и Саида Медведева. Это решение подчеркивает стремление объединить медиасообщество и экспертное жюри. Одним из приоритетных направлений работы остается сотрудничество с федеральными телеканалами.

«Мы считаем, что документальное кино — это зеркало времени, которое показывает и жизнь, и людей, и перемены. В этом году мы планируем увеличить объем документального контента на телевидении и поддерживать авторов, которые рассказывают о стране живым языком», — отметил заместитель генерального директора ВГТРК Сергей Шумаков.

По словам Саиды Медведевой, в конкурсную программу добавили новую номинацию «Душа России», где представят фильмы о человеческих историях, взаимопомощи и внутренней силе страны. Также изменится структура номинаций — категория «Характеры» теперь сосредоточится на фильмах о выдающихся личностях, а новая категория позволит выделить коллективные достижения и вдохновляющие инициативы.

«Русское географическое общество традиционно поддерживает творческие и талантливые команды: путешественников, исследователей, документалистов. Нам близка миссия фестиваля „Неизвестная Россия“, объединяющего все направления документалистики. Мы видим в нем партнера, который помогает авторам раскрывать страну через реальные истории и человеческие эмоции», — отметила советник президента Русского географического общества по информационной политике Анастасия Чернобровина.

В фестивале сохранятся ключевые направления — «История», «Этнокультура», «Научно-популярное кино», «Производственно-технологическое кино» и «Открываем Россию заново».

«Одной из особенностей киносети „Москино“ является внимание к фестивальному и документальному кино, к работам молодых режиссеров. Важно, что поддержка этого направления вызывает отклик у нашего зрителя, и показы пользуются спросом», — рассказал генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов.

Организаторы отмечают, что «Неизвестная Россия» становится не просто конкурсом, а общественной площадкой, где документальное кино помогает формировать национальную идентичность и объединять людей вокруг общих ценностей.