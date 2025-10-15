Сегодня 03:33 Metallica: метла черной несправедливости для всех 0 0 0 Фото: Ross Marino Archive / MediaPunch / www.globallookpress.com Эксклюзив

Когда воды Тихого океана почернели под стать таким же черным небесам, родилась рок-группа Metallica. Произошло это 15 октября 1981 года в Лос-Анжелесе. Metallica написано на синей футболке Бивиса из мультсериала «Бивис и Баттхед». Ее песнями пытали пленных в Ираке. Коллектив продал 125 миллионов пластинок. У нас в России его любят особенно и ласково называют «Метлой».

Начиналось все в 1980-м, когда один датчанин и один американец решили доказать тезис Гегеля о борьбе и единстве противоположностей. Датчанина звали Ларс Ульрих, он был сыном известного теннисиста, но сам спортивными данными не отличался. Американец же по имени Джеймс Хетфилд выглядел великолепно — поджарый, молчаливый и мускулистый. Мог бы Клинта Иствуда в ремейках подменять. Сошлись эти две противоположности на любви к тяжелой музыке — прежде всего к Motorhead. Собственно, лидера Лемми и можно считать крестным отцом металла, хотя Тони Айомми из Black Sabbath с этим наверняка бы поспорил.

Фото: Ларс Ульрих. IMAGO/Picture Happy/imageSPACE / www.globallookpress.com

Metallica принято называть самой успешной группой в истории треш-металла. Опять же, Керри Кинг из Slayer смотрит на это высказывание максимально сурово, расчесывая знаменитую бороду, словно в ожидании крови. Треш-металл — просто удобное определение, и Metallica, с одной стороны, хрестоматийные представители жанра, а с другой — выходят далеко-далеко за его пределы.

Само творчество коллектива можно условно разделить на этапы — и каждый вызовет нарекания. Вы же, фаны Metallica, бросите читать этот текст, если я честно скажу, что два моих самых любимых альбома у рок-банды — Load и Reload?

Первые четыре альбома, Kill 'em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, ...Аnd Justice for All, записанные с 1983 по 1988 год, явили слушателям древних богов. Мы до сих пор слышим зов Ктулху и задаемся вопросом: так по кому звонит колокол? Были группы, которые записывали четыре классных альбома подряд, но все же Metallica не Led Zeppelin.

Фото: Roger Williams/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

О верховных божествах из The Beatles промолчим: те ухитрялись делать шедевр даже из песни с названием «Я морж». На самом деле, непросто записать четыре выдающихся альбома, когда у тебя на ударных не Джон Бонэм, а всего лишь Ларс Ульрих, научившийся играть на барабанах лет через 10 после того, как Metallica обрела культовый статус. Величие было явлено уже в альбоме 1984 года Ride the Lightning. С чем бы его сравнить? С гневом природы, я бы так сказал; недаром в названии песен и электричество (молния), и огонь, и лед.

Бесконечные отсылки к творчеству Говарда Лавкрафта, которые делал в первую очередь один из величайших басистов в истории Клифф Бертон, добавляли этому рок-ансамблю литературности.

Однако потом Клифф погиб и пришел Джейсон Ньюстед: очень хороший басист, но его так и не приняли в группе. Ну а что делать, если Metallica исторгла из себя даже великого Дэйва Мастейна? Да, он потом соберет Megadeath, но, похоже, еще лет 20-30 станет переживать из-за несложившегося романа с Ульрихом и Хетфилдом. …And Justice for All критиковали — и довольно нещадно. Следующий же альбом — тот, где змея в нижнем правом углу, — гнобили еще яростнее. Мол, продалась Metallica, опопсела! Однако именно эта пластинка — Metallica, она же The Black Album — стала одной из самых успешных в истории рок-музыки. Десятки миллионов проданных экземпляров! Ведь то был 1991 год, когда гремел легендарный Nevermind. Полагаю, Metallica записала все же не альбом, а скорее нечто, состоящее из классных песен.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look / www.globallookpress.com

В отличие от Ride the Lightning и Master of Puppets, «Черный альбом» не дает ощущения целостного. Зато сколько раз мы пробовали играть на гитаре Nothing Else Matters с этой пластинки? А Enter Sandman? Возвращаться после такого успеха тяжело, и многие считают, что Metallica так и не смогла этого сделать. Мол, альбомы Load и Reload 1996 и 1997 года соответственно — куда большая попса. Не соглашусь. Metallica сделала идеальную запись в мире, где рок-музыка потеряла не только прежний статус, но и популярность.

В этих пластинках, пожалуй, все, кроме обложек, идеально. Музыканты ненавидят друг друга, но играют максимально профессионально. Более того, их распирает от желания, они хотят доказать, что способны ненавидеть тот мир, который еще недавно хотели приложить ледорубом и молнией.

Такой же фокус они проделывают и в альбоме каверов Garage Inc 1998 года, где не просто отдают должное кумирам юности (Black Sabbath, Misfits и др.), а возвращают ярость парней, начинавших в гараже. Нулевые — это, конечно, уже другая Metallica: сытая, очень профессиональная, яркая, четкая, местами даже шедевральная. Однако суть ее очень хорошо поймана в сериале «Южный парк», где нам показывают нарисованного Ларса Ульриха, грустящего у бассейна из-за того, что он не может заработать еще один миллион долларов.

Фото: Marcus Brandt/dpa / www.globallookpress.com

Правда, трудно петь о saint anger, когда ты сыт, но все же Metallica удалось сделать несколько шедевральных вещей в нулевых и уж точно никогда не опускаться ниже своего уровня. Их концерты по-прежнему разрывают, качают, пленяют. В свое время Metallica для своего продвижения делала ставку именно на них — и все сработало. Увидим ли мы еще группу в России? Впервые Metallica приехала к нам 28 сентября 1991 года на легендарный концерт «Монстры рока». Это выглядело как безумие — вероятно, так и было. Последний же раз Metallica приезжала в Россию в 2019-м. Фурор! Потому что Metallica давно уже стала «Метлой», на ней выросло не одно поколение российских фанатов, а интерес к ее музыке обновляется с каждым годом. Вот, например: согласно последним данным от «МТС Музыка», из легендарных групп россияне чаще всего слушают Metallica. Ну а кого еще? Ведь Metallica стала частью общероссийского ландшафта, частью сознания: убери ее — и дыра образуется. Не каждому, даже великому коллективу удавался подобный трюк.