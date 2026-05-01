02 мая 2026 00:01 Матрона Московская: слепая старица, которая предсказала войну и исцелила тысячи людей Религиовед Сапелкин рассказал, была ли встреча Матроны Московской и Сталина

Православные 2 мая вспомнят святую блаженную Матрону Московскую — одну из самых почитаемых подвижниц XX века. Слепая и обездвиженная с юности, она исцеляла тысячи людей, предсказывала грядущие события и, по народным преданиям, даже встречалась с Иосифом Сталиным. О чем просят Матронушку и как правильно ей молиться — в материале 360.ru.

Кем была Матрона Московская Матрона Московская — одна из наиболее почитаемых русских святых. К ее мощам в Покровском женском монастыре в Москве и к частицам мощей, которые находятся во многих храмах Русской Православной Церкви, выстраиваются очереди верующих с молитвами и надеждой на исцеление, рассказал писатель-публицист, историк-религиовед, общественный деятель Николай Сапелкин.

Интересно Изначально Матрону захоронили на Даниловском кладбище в столице. Обретение ее мощей случилось 8 марта 1998 года, а уже 30 апреля их перевезли на хранение в Покровский монастырь.

«Вся ее жизнь стала примером того, как с верой Бога можно преодолеть все невзгоды и несчастья. Матрона родилась слепой и всю жизнь прожила незрячей, — рассказал религиовед. В возрасте 16-17 лет святую еще и парализовало, поэтому самостоятельно она не ходила. Несмотря на это, Матрона посетила многие святые места благодаря помещице Лидии Яньковой, которая брала святую с собой. В итоге будущая старица посетила: Санкт-Петербург, где побывала на службе Иоанна Кронштадского;

Киево-Печорскую лавру;

Почаевскую лавру;

Святые места Тульской губернии, где родилась.

Ее путь был долгим — она прожила чуть более 70 лет, что для того времени было возрастом долгожительства. Дата ее рождения остается неизвестной до сих пор: некоторые источники называют 1880 год, другие — 1885-й. Однако дата ее смерти точна — она покинула этот мир 2 мая 1952 года. Матрона Московская не была уроженкой столицы или даже области — она родилась в селе Себино Тульской губернии. Более того, святая никогда имела недвижимости в Москве, куда перебралась в 1925 году: она жила на квартирах благочестивых людей, которые ухаживали за ней, — именно из их воспоминаний сложилась биография святой Матронушки.

Интересно Родные братья Матроны — Иван и Михаил — вступили в партию. В то время Матрона уже принимала в своем родном доме народ, что смущало мужчин и порождало ненужные для них толки. Тогда-то старица и решила перебраться в Москву, пожалев не только братьев, но и свою тогда еще живую матушку.

Москву Матрона очень полюбила, называя ее сердцем России. Однако, не имея своего жилья, она довольствовалась малым. Однажды одна из послушниц пришла к ней в маленький фанерный дом в Сокольниках, где в ту холодную осень жила святая.

«Я вошла в домик, а в домике — густой, сырой и промозглый пар, топится железная печка-буржуйка. Я подошла к матушке, а она лежит на кровати лицом к стене, повернуться ко мне не может, волосы примерзли к стене, еле отодрали. Я в ужасе сказала: „Матушка, да как же это? Ведь вы же знаете, что мы живем вдвоем с мамой, брат на фронте, отец в тюрьме и что с ним — неизвестно, а у нас — две комнаты в теплом доме, 48 квадратных метров, отдельный вход; почему же вы не попросились к нам?“ Матушка тяжело вздохнула и сказала: „Бог не велел, чтобы вы потом не пожалели“», — вспоминала в своей книге Зинаида Жданова. Но где бы не находилась старица, к ней выстраивались очереди людей, чтобы просить помощи и защиты. Она исцеляла и предсказывала будущее, при этом жила очень скромно. Матрона могла принимать у себя по 40 человек в день, а после этого ночью долго молиться. Как и принято святым, она никогда не спала крепко — ее бодрствование прерывалось кратковременной дремой: в такие моменты святая подкладывала кулачок под голову и закрывала глаза. Тем не менее, вокруг был Советский Союз, который считал любую веру незаконной. Из-за этого Матрону много раз пытались арестовать. Однако неходячая и незрячая старица всегда знала, когда нужно уйти — как будто ей кто-то сверху подсказывал, за ней скоро придут. Убегая, старица спасала не только себя, но и приютивших ее от репрессий. Однажды она, наоборот, не уехала, а дождалась милиционера.

Иди, иди скорей, у тебя несчастье в доме! А слепая от тебя никуда не денется, я сижу на постели, никуда не хожу.

Анна Выборнова вспоминала: мужчина поехал домой. Оказалось, что его супруга обгорела от керогаза, который работал на смеси керосина и воздуха. Женщина осталась жива, так как супруг вовремя пришел и успел довезти пострадавшую до больницы. На следующий день милиционера на работе спросили: задержал? Он ответил: слепую никогда не трону. «Если бы не она, я бы потерял жену», — сказал мужчина.

Приходил ли к Матроне Сталин? Так как житие старицы складывалось из воспоминаний и обрывков рассказов, вокруг ее имени сложились и мифы. Появились слухи, что у Матроны был сам Иосиф Сталин в октябре 1941 года, когда уже шла Великая Отечественная война. Однако документально это никто не подтвердил. Есть даже несколько икон с таким сюжетом. На них изображена святая Матрона, а на заднем фоне Сталин в шинели, который заходит к ней в келью, рассказал Сапелкин.

Интересно Сюжет стал популярен в конце 90-х годов — по мере рассекречивания документов, связанных с обороной Москвы осенью 1941 года. Тогда Москву готовили к эвакуации, и все руководство страны перебралось в город Куйбышев — нынешнюю Самару. В городе остался только Сталин.

«Предание гласит, что один из сталинских охранников сказал: „Иосиф Виссарионович, есть святая провидица, которая видит будущее. Может быть уточнить, что случится с Москвой и Советским союзом? Вроде бы Сталин согласился, приехал. Она незрячими глазами определила, кто перед ней. Старица подозвала его к себе, похлопала по плечу и сказала „Красный петух победит, если ты не уедешь из Москвы — оставайся“», — рассказал историк. Сапелкин назвал предание народным мифом. Он допустил, что такая встреча теоретически могла состояться, но подтвердить или опровергнуть это получится, только когда рассекретят все поездки Сталина.

Чудеса Матроны Московской При жизни такие люди привлекают к себе народ силой духа. «Казалось бы, слепая, малоподвижная, но она и молилась, и шутила, и разговаривала, не теряла присутствие духа, показывала жажду жизни, что само по себе уже восхищает и воспринимается как героизм. Будучи незрячей, она анализировала суть происходящих событий, благодаря чему делала поразительные предсказания», — отметил историк. Именно эти предсказания и привлекали к ней так много людей. Многие приходили к старице, чтобы просто поговорить, расспросить о чем-то бытовом: что будет дальше в жизни, что будет с мужем, который ушел на фронт, с близкими, попавшими в трудную ситуацию. Для всех Матрона находила доброе слово и утешение. Именно поэтому ее считали блаженной старицей еще при жизни. В силу возраста она практически перестала спать, находясь между молитвой и дремотой. Но когда к ней приходили люди, она сразу оживлялась, расспрашивала, говорила личные тайны посетителей, что производило очень сильное впечатление. Известно, что Матрона предсказала собственную смерть за три дня до нее. Старица напророчила и Великую Отечественную войну и Великую победу: «Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война вот-вот начнется. Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит».

Самые яркие свидетельства о чудесах — это воспоминания об исцелениях. Из уст в уста передается история о парализованном мужчине, который позвал Матрону к себе, чтобы помолиться с ней и попросить помощи. Она сказала: пусть он сам ко мне ползет. Расстояние было немаленьким, около четырех километров, но для верующего человека это не преграда. Говорят, что после их свидания он ушел домой на своих ногах. Были случаи, когда Матрона учила посетителей поступать добросовестно. Однажды к ней на пасхальной неделе пришли три женщины. Одной из них она дала крашеное яйцо и наставила съесть, когда выйдет на гумно. Женщина так и сделала, но к своему удивлению и испугу увидела в яйце мышь. Вернулась обратно: спрашивает, как ее есть?

А как же ты людям продавала молоко, тем паче сиротам, вдовам, бедным, у которых нет коровы? Мышь была в молоке, ты ее вытаскивала, а молоко давала людям.

Почитание Матроны Московской В истории РПЦ есть две личности, которые изначально не признавались церковью, но очень почитались людьми. Это святой Серафим Саровский и блаженная Матрона Московская. «Народное почитание было столь велико, что ее могилу на кладбище посещали, может быть, даже сотни тысяч человек в год. Многие из них связывали с именем святой чудеса, которые с ними случались», — отметил Сапелкин. В итоге народ написал заявление Синоду и патриарху, чтобы создать комиссию по ее канонизации старицы. На ней, к слову, узнали фамилию Матронушки — Никонова. После причисления к лику святых мощи блаженной перенесли в монастырь, а на месте прежней могилы возвели часовню.

Как правильно молиться Матроне Важно знать, что блаженная была из простого народа: она не имела образования, фактически была безграмотной, с серьезными проблемами со здоровьем, не занимала никаких чинов ни в администрациях, ни в церкви. Все это заменяла безмерная любовь к людям.

Как когда-то Матрона отдавала любовь людям, теперь они возвращают эту любовь и почитание ей. Николай Сапелкин

Обращаясь в любому святому, верующий обычно просит усилить свои молитвы. «Учитывая, что сама Матрона Московская много страдала, то обычно люди, попадающие в трудную ситуацию, стоящие перед нравственным выбором либо физическими или интеллектуальными мучениями, предающиеся раскаянию за совершенные грехи и преступления, потерю близких, обращаются к ней с молитвой о помощи и поддержке», — рассказал Сапелкин. Религиовед подчеркнул: у Матроны нет определенного направления, за которое она «отвечает». Старице можно молиться о чем угодно, главное — делать это искренне.