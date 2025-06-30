30 июня 2025 00:33 «Материалистка» не в фокусе: странное кино о том, как любовь побеждает деньги 0 0 0 Эксклюзив

Культура

США

Кино

Фильмы

Рецензии на фильмы

«Материалистка» — странное кино, похожее на смузи, сделанное из разных ингредиентов, которые в теории должны удачно подчеркивать достоинства друг друга, но в реальности выходит совсем наоборот. И если вам по ходу повествования не стало скучно, вы не покинули зрительный зал, то в самом конце обязательно спросите окружающих или себя: «И что это было на самом деле?» Впрочем, и в этом странном, местами откровенно пресном вареве порою вспыхивает свой шарм. Если, конечно, смотреть правильно.

Кино «Материалистка» только-только появилось в российских кинотеатрах. Особого ажиотажа вроде бы нет, но рецензии и отзывы идут косяками. Опять же, не слишком внятные и конкретизированные, что свойственно и самому фильму. Сделала его Селин Сон — по имени и фамилии считывается ее канадо-корейское бытие. Дама стала известна сразу же после дебютного фильма «Прошлые жизни». Снято оно с претензией на оригинальность, что в наши стереотипные времена уже неплохо. «Материалистка», в общем-то, тоже пытается интересно обыграть то, что давно было сказано. Есть девушка Люси (Дакота Джонсон пусть и несколько флегматична, но вполне органична в этой роли) из не очень богатой семьи, которая пять лет назад рассталась с парнем Джоном (Крис Эванс), потому что он был беден. Мечтал стать актером, но все никак не получалось. Люси стала брачным агентом: теперь она сводит мужчин и женщин, отправляя их на свидание. Делает она это сугубо рационально: совмещает разного рода параметры (достаток, рост, происхождение и прочее). Любовь проста, утверждает Люси, все подчинено математике.

Фото: Актриса Дакота Джонсон. Photo Image Press/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ясно, что, по законам жанра, должен появиться тот, кто мир девушки перевернет. И тут режиссер Селин Сон использует старый прием: богатый мужчина, идеал (таких, согласно критериям Люси, называют «единорогами»), берет под теплое, пахнущее «Пако Рабан» крыло бедную девушку. Правда, в этом случае она не столь стеснена в средствах. Мы видели это в «Красотке» давно, наблюдали это совсем недавно в «Аноре». Однако в первом случае спасала химия Ричарда Гира и Джулии Робертс; во втором — попадание в дух времени и легкость. «Материалистка» идет иным путем. Это вязкое кино, которое старается балансировать между жанрами. Гарри (Педро Паскаль) окажется не совсем «единорогом». Он сломает себе ноги, чтобы стать на 15 сантиметров выше, а это в мире «Материалистки» — уже большая проблема. Вообще, тема роста в этом кино обыгрывается не просто часто, а навязчиво часто.

Селин Сон как бы снова и снова пытается втемяшить в зрительские головы: герои должны возвыситься над собой, перерасти дух мещанства и пошлости, стать настоящими людьми. Соответственно, зрители могут и должны идти тем же путем.

Но ведь, чтобы это произошло, и душа воспела, необходим катарсис, а его в «Материалистке» нет. Пиковой точкой должен стать гадкий инцидент с самой проблемной клиенткой Люси — ее, эту клиентку, по имени Софи насилует некий Марк. Тот, к слову, вполне спокойно говорит об этом по телефону. После трагедии Люси встречаются с Софи на улице — и та последняя выговаривает, что она не товар. Все это 100 раз было, как и то, что обязательно наступит разочарование в принце-единороге (принц Гарри), а, что называется, в загашнике окажется парень из прошлого, который как любил, так и любит.

Фото: Режиссер Селин Сон (в середине). Photo Image Press/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

И если в первой части фильма Люси проповедовала математический расчет, приспособленчество и материализм («мой избранник должен быть богат, очень богат, оглушительно богат»), то во второй части прописана почти библейская история о том, что «не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют»; особенно в конце, среди зелени и цветов, когда максимально уместна звучала бы цитата из трудов Франциска Ассизского. Но как и за счет чего свершается этот переход, переворот в сознании? Ведь катарсиса нет, как нет и катализатора. Самое прекрасное в этом фильме — то, что даже любовный выбор Люси анализирует, ставя знак «больше» или «меньше». Чувство или жизнь в съемной квартире? Любовь — тоже математика, но совершенно иного рода. И любовь — это обреченность. Потому что перед тем, как принять предложение, Люси читает совершенно убийственный — и очень честный — монолог о том, как устроен и развивается брак. Делить на ноль нельзя, говорит Селин Сон, но умножать на ноль можно, а любовь в данном случае — это два нуля, которые, перевернувшись от накативших чувств, становятся бесконечностью.

Фото: Селин Сон. Photo Image Press/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как-то так, да. Такие я увидел в этом фильме смыслы, где все герои — так или иначе, материалисты. Это, кстати, и есть оригинальное название ленты — Materialists; во множественном числе. Чистой, незамутненной эссенции любви нет — да, да! — ни в ком из героев, но некоторые, как Джон, могут сделать себя по-настоящему живыми — возвыситься, и для этого им необязательно ломать себе ноги. Так что не правы те, кто посчитали «Материалистку» морализаторской сказкой. Однако и апологией потребительства эту ленту не назовешь. Впрочем, тут априори нет и не может быть единого прочтения. И не потому что «Материалистка» — глубокомысленное, многослойное, замысловатое кино; нет, отнюдь.

Просто перемудрила режиссер Сон там, где надо было сделать проще — и, наоборот, недомудрила там, где стоило копнуть глубже, добавив экзистенциального прочтения.

Оттого вышло невнятно и мутно — без должной фокусировки. Да, пожалуй, при некоторых достоинствах «Материалистки» главное, чего ей не хватает, — это фокуса на действительно важных, первостепенных вещах.