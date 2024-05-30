Сегодня 13:57 «Майор Гром: игра». Оливье третьей свежести Писатель Беседин: новый фильм «Майор Гром» — супергеройская пошлость 2 0 0 Фото: Andrey Titov/Business Online / Global Look Press Эксклюзив

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Для начала должен сказать вот что. Я никогда не иду в кинотеатр с мыслью: «Так, сейчас покритикую вот этот фильм». Наоборот, жду того, за что мы любим кино, — полтора, два часа другой реальности, отрывающей от привычных бед и проблем. Ну и, безусловно, удовольствия для души и мозга. Во-вторых, я не испытываю никакого предубеждения относительно российского кино. И, опять же, очень жду от него прорывов.

Сказал? Сказал. Теперь могу замолвить пару-тройку слов и о новом «Майоре Громе» с подзаголовком «Игра».

Первая часть «Майора Грома» Это, так понимаю, третья лента из цикла о супергеройском полицейском. Впрочем, вторая картина — «Трудное детство» — все же немного иначе и немного о другом. Так что отсылки в основном буду делать к первой части — «Майор Гром: Чумной Доктор». Вполне адекватное кино, если не ждать от него решения художественной сверхзадачи. Нет, ничего такого. Просто в России более или менее научились делать супергеройское кино. Такое было послевкусие после просмотра того фильма. Да, первый «Майор Гром» во многом подкупал именно простотой. Там имелся вполне ясно и четко прописанный конфликт героя и его противника. Опять же, создатели плюс-минус смогли адаптировать голливудский стайл под российские реалии. Да, мы понимали, что полицейские участки в России выглядят совсем не так, как в «Майоре Громе», но с этим, в общем-то, можно было примириться. Да и персонажи фигурировали довольно симпатичные: мне больше всего импонировал генерал-полковник Федор Иванович Прокопенко в исполнении Алексея Маклакова, этакий батя.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

«Майор Гром: игра»: какой получилась третья часть Что ж, «Майор Гром: игра», подобно чуме, уничтожил практически все достоинства первой части. Создатели, видимо, решили удивлять так удивлять, чтоб все ахнули и закачались. Ну-ну. Для этого они наняли огромное число сценаристов (семь), которые должны были дополнять и развивать идеи «центрального мозга» Артема Габрелянова. Семь рабов Габрелянова — вот вам ремейк.

Фото: Продюсер «Майора Грома» Артем Габрелянов / Petrov Sergrey/news.ru / Global Look Press

Это, правда, привело к тому, что практически все персонажи в «Игре» вышли плоскими, ходульными и безбожно слизанными с западных аналогов. И это, на самом деле, еще полбеды. Говорят, что «Игра» сделана гиками для гиков, и в ленте масса мемов, отсылок и так далее и тому подобное. Ну и? Чем тут восхищаться и чем гордиться?

Ведь впечатление такое, что команда сценаристов, как и съемочная группа, месяцами смотрела бесчисленные супергеройские фильмы, сделанные в Голливуде. На выходе этого марафона референсов были жадно взяты ингредиенты и закинуты в один большой проектный чан.

Вышло даже не оливье, не винегрет — это какое-то гастрономическое безумие, где кетчупом заливают халву, а на острую лапшу льют соленую карамель и молочный шоколад. Апофеозом подобного безумия становится, например, финальная сцена битвы, где кто против кого совершенно неважно и неинтересно, но очень забавно, можно даже проснуться, когда иностранец Ван дер Хольт врывается в чат (зачеркнуто) в поединок в костюме непонятно кого, чтобы сразиться то ли с Громом, то ли с наемным убийцей Олегом Волковым (этаким Ра’с аль Гулом на минималках). Тут так и хочется вслед за беглым президентом Украины Януковичем возопить: «Остановитесь!»

Фото: Andrey Titov/Business Online / Global Look Press

Понятно, что среди парада облизываний на чужие фильмы создатели «Игры» более всего облизывались (и не только) на фильмы Кристофера Нолана, а его трилогию о Бэтмене лично я считаю стопроцентным шедевром, но нельзя же прямо вот так — в лоб и без выдумки. Понятно, что у британца Нолана одна из фирменных фишек — нелинейность повествования. Тем не менее это не значит, что в «Майоре Громе», простеньком блокбастере для поедания попкорна и распития отечественной колы, нужно было начинать и обрывать сюжетные линии, толком не доведя ни одну из них до конца.

Тут вам и проблема искусственного интеллекта, и важность социальных сетей, и раздвоение личности, и даже алкоголизм. Кстати, с чего вообще Игорь Гром начал так много пить? Разве в комиксах он столь активно закладывал за кожаный воротник?

Супергеройская пошлость Атмосфера фильма настолько американизировалась, что становится неудобно за столь фундаментальные вопросы, как, например, заявленное на всех уровнях «импортозамещение в российском кинопрокате». Ладно, что у Грома старенький холодильник, но суперкрутая спортивная машина, но когда они вместе с Прокопенко у ларька с шаурмой начинают величать себя «копами», русская «изюминка» скукоживается окончательно.

Ведь я даже простил создателям ленты эту нелепейшую драку в тюрьме в самом начале фильма. Хотя, честно сказать, проклятый вопрос остется открытым: почему петербургские зэки выглядят как американские уголовники из фильмов со Сталлоне и Шварценеггером? Вы, правда, считаете, создатели «Майора Грома», что у них должны быть татухи как у сальвадорских мафиози? Это вы чем, господа, вдохновлялись: GTA или клипом Metallica «St. Anger»? Забавно, забавно.

Фото: Petrov Sergrey/news.ru / Global Look Press

Но после случается еще больший коллапс: примерно к середине лента становится непреодолимо скучной, а для таких фильмов подобный недостаток — фактически приговор. Да, создатели, наверное, старались, а Александр Сетейкин, сыгравший роль Дмитрия Дубина, даже пытался играть (хотя погибает он, а, точнее, — о, чудо! — все же не погибает), но из-за обилия штампов, суеты, незаконченности все это выглядит откровенно жалко. Настолько, что дотерпеть до конца довольно-таки сложно. После просмотра желательно пройтись по улицам, дабы выгнать супергеройскую пошлость из головы.

Фото: Andrey Titov/Business Online / Global Look Press

И все же по возвращении домой не можешь отделаться от вопроса: а к чему были все эти пафосные речи о том, что российское кино развивается и вытесняет кино американское? Это каким-таким образом? Тем, что теперь в России снимают под американцев настолько, что кажется будто нейросеть фантазировала на тему «что было бы…»? Право, весьма странная и довольно-таки разорительная игра. Даже Цоевский «Последний герой» в конце ленты не спасает. Наоборот, показывает, что раньше люди могли. Да, кстати, «Бэтмен» 1989 года был тоже довольно неплох: Джек Николсон в роли Джокера сделал тот фильм.