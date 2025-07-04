Сегодня 13:05 Майкл Мэдсен: самый крутой неудачник на свете 0 0 0 Фото: Michael Madsen / www.globallookpress.com Эксклюзив

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На 67-м году жизни ушел американский актер Майкл Мэдсен. Большой голливудский актер, потому что, когда смотришь на Мэдсена, чувствуешь нераспустившуюся мощь этого человека. Он смотрел так, двигался так, что, казалось, гипнотизировал. Обнаженная сексуальность в сочетании с внутренней печалью, переходящей в безумие, — абсолютно взрывной коктейль. Однако большим актером Майклу Мэдсену по разным причинам так и не удалось стать.

Возможно, прежде всего потому, что он оказался заложником не столько одного образа даже, сколько одного режиссера. Ведь вспоминают Майкла преимущественно по фильмам Квентина Тарантино, а если угодил к этому гуру, то попробуй освободись. В его лентах Мэдсен преимущественно играл конкретных пацанов, бандюков, которые предпочитали разбираться с обстоятельствами решительно и жестко. Однако, уверен, было бы справедливо, если бы Майклу представился шанс сыграть нечто особенное, выходящее за рамки его привычного образа. Но… не случилось. Он так и не сыграл свою по-настоящему главную роль. Под конец карьеры и жизни дошло до того, что Майкл Мэдсен ухитрился сняться в фильмах Александра Невского. Ладно, чего уж, лучше вспомним пять главных ролей Майкла. И да, именно он должен был стать прототипом и голосом легендарного персонажа пятой части GTA Майкла Таунли.

Фото: Supplied by Capital Pictures/www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

«Тельма и Луиза» (1991) Режиссер — Ридли Скотт Сам Мэдсен говорил, что снимался в огромном количестве фильмов, которые по факту были мусором. Ему нравился сценарий, он старался сам, но выходило, как заявлял один футбольный тренер, не то. Пожалуй, фильм «Тельма и Луиза» Ридли Скотта — первая по-настоящему удачная и действительно заметная роль Мэдсена. Тут он играет трогательного, нежного, романтического персонажа (странника-музыканта Джимми), тающего, будто плитка шоколада на солнце, во время того, как делает предложение. Это поразительно другой Мэдсен — не тот, к которому привыкли уже буквально через несколько лет и которого, вероятно, запомнят. Здесь нет капли безумия и жестокости — только открытое, подчас кровоточащее от переживаний сердце. Смотрю на Джимми и думаю: может, он такой и есть на самом деле — Майкл Мэдсен? И какого актера мы бы получили, пойди он этим — нежно-романтическим — путем? Но (вновь но) все сложилось иначе.

Фото: MGM/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«Бешеные псы» (1992) Режиссер — Квентин Тарантино Кто не знает Вика Вегу? Может, тот, кто не знаком и с Винсентом Вегой? Это одна из самых очевидных связей в так называемой вселенной Тарантино. Опять же, кто-то считает, что Винсент Вега, сыгранный Джоном Траволтой, смотрится убедительнее. Ну-ну, цыц! Правда такова: Вик Вега (он же Мистер Блондин) должен был появиться и в «Криминальном чтиве», но не срослось. Вик Вега — идеальный персонаж вселенной Тарантино, идеальный гангстер. Он вспыхивает ровно тогда, когда необходимо, а со словом управляется, как с удавкой, которая, правда, пропитана не только ядом, но и веселящим газом. Мистер Блондин, воплощенный Мэдсеном на экране, — это злодей, получающий сладострастное удовольствие от своих злодеяний. Ему не нужно искать себе оправданий, потому что его существование и служит оправданием.

Фото: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres / www.globallookpress.com

«Донни Браско» (1997) Режиссер — Майкл Ньюэлл Мэдсен сыграл персонажа по имени Черный Сонни (в реальной жизни — Доминик Наполитано). Он становится во главе мафии и очень хочет, чтобы подчиненные и бизнесы приносили куда больше доходов. Опять же, почти совершенный злодей, но другого, нежели Мистер Блондин, типа. У его поступков есть вполне конкретные причины: очень любит деньги и власть, власть и деньги. Инфернального сладострастия здесь в герое меньше, а вот рациональной тьмы больше. Лично мне видится, что эта роль, если мы о криминальных персонажах, для Майкла Мэдсена стала одной из лучших. Он, что называется, в рассвете сил, знает, чего от него хотят. Не уверен, правда, что он знает, чего хочет сам. Тем не менее режиссерский замысел в установленных рамках исполняет идеально.

Фото: CAP/NFS / www.globallookpress.com

«Дочь моего босса» (2003) Режиссер — Дэвид Цукер Очередная роль второго плана (тут даже и третьего, можно сказать) для Мэдсена. Однако он справляется идеально. Майкл воплотил наркодилера по имени Ти-Джей — парня криминального, но по-своему милого. В своей агрессии он скорее забавен, нежели страшен; впрочем, и речь в этом случае идет о комедии.

Есть тут и некоторая аллюзия на жизнь и карьеру самого Майкла. Ти-Джея отправляют в кому, а после решают, что он умер. Но герой воскресает, берет в плен заложницу, как бы заявляя всем своим видом и поступками: нет, рано меня еще списывать со счетов, братцы, и отправлять в могилу.

«Убить Билла», том 1 и 2 (2003, 2004) Режиссер — Квентин Тарантино Да, Майклу выдалось играть в основном злодеев, но и в них он искал что-то свое, особенное. Например, во второй части ленты «Убить Билла» Мэдсен пытается сделать своего персонажа Бадда не просто патологическим мерзавцем. Нет, это сломленный человек со своей травмой, почти сартровский герой. Бадд — пример того, что происходит с человеком, когда его унижают. Он хочет взять свое и начинает унижать других.

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / www.globallookpress.com

При этом Бадд не скатывается на самое дно ада. Он живет в бедности, знает цену словам и деньгам, даже ухитряется заботиться о своем брате Билле. Более того, он, злодей злодейский, бережно хранит память о нем. Да что там говорить, в этой роли Майкл Мэдсен закапывает человека, но даже это он делает, в общем-то, трогательно. Действительно, очень сложносочиненный персонаж. И вот что важно: не только, а может, и не столько благодаря Тарантино, сколько благодаря осмыслению роли Мэдсеном.