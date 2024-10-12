Поэта Махтумкули Фраги сравнили с Пушкиным. Почему его стихи цитировал Путин?

Рабочая неделя президента России Владимира Путина завершилась поездкой в Туркмению на международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященный 300-летию туркменского поэта и мыслителя XVIII века Махтумкули Фраги. Российский лидер в ходе своего выступления процитировал несколько строк классика, подчеркнув, что его идеи актуальны и сегодня.

Философский саммит в Ашхабаде

Поэзию Махтумкули Фраги в Туркмении знают все, а вклад в культуру признают во всем мире. Рукописи классика хранятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Будапеште и Стамбуле. По решению ЮНЕСКО его тексты включены в Международный реестр «Память мира».

Поэт и философ писал на туркменском, персидском и арабском языках. Он много путешествовал, но всегда говорил о любви к родине, простым людям, а также размышлял о смысле жизни и роли человека в мире.

Имя классика носят улицы во многих городах бывших республик Советского Союза. Кроме того, снято множество художественных фильмов, посвященных Фраги.

В годы Великой Отечественной войны в письмах на фронт туркменским бойцам их родные цитировали стихи поэта, старались ободрить воинов, вселить в них смелость и отвагу. Процитирую одну из этих фраз: «Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон».

Российский лидер напомнил, что несколько лет классик прожил в селе Фунтово Астраханской области, где до сих пор есть туркменская диаспора. В 2019 году там появилась школа, носящая имя Махтумкули. Также память поэта увековечили памятниками в областном центре и Москве.

Путин добавил, что своим творчеством Фраги взывал к чистоте, справедливости и равенству не только в отношениях между людьми, но и между целыми государствами, нациями. Поэтому его идеи остаются актуальными до сих пор, когда мир столкнулся с беспрецедентными угрозами и вступил в эпоху установки нового порядка.

Чем известен поэт Махтумкули Фраги

Проживший на свете 58 лет поэт Махтумкули Фраги совершил настоящий переворот в поэзии Туркмении. Свои стихи он писал на речи, максимально близкой к разговорной, сделав ее доступной для простых людей. Отказался от используемой тогда арабско-персидской метрики, которую понимали только образованные и религиозные деятели. В республике его творчество сравнивали с поэзией Пушкина, который оказал сильное влияние на русский язык.

Точных данных о биографии Махтумкули Фраги не сохранилось, но известно, что он родился в 1724 году в семье учителя. От отца перенял любовь к литературе и гуманитарным наукам. Еще в юности будущий классик изучил поэзию Ирана, освоил арабский и персидский языки.

Свое образование он продолжил в медресе Бухары, где познакомился со вторым главным учителем в своей жизни — Нури-Казымом. Он носил духовное звание мавлана и взял молодого человека, проявившего талант, в путешествие по странам Центральной Азии и Востока.

Домой Махтумкули вернулся, только узнав о смерти отца. Но это оказалось не единственным ударом. Два его брата погибли, оказавшись в плену у лидера империи Великих Моголов Ахмед-Шаха.

Так у поэта появился псевдоним Фраги, в переводе это слово означает «разлученный». Его поэзию всегда можно отличить от других авторов. В последних строфах он всегда обращался к себе.

Сердце Фраги, ты сегодня в огне:

Павшие в битвах привиделись мне.

Горькую тризну в печальной стране

Песней надежд оглашать не пристало.

Простота, но в то же время глубина стихов поэта стала основой для бродячих музыкантов бахши, которые распространили его творчество среди простого народа. Поэтому стихи Фраги живы до сих пор, их переводят на разные языки.

В свое последнее и самое длительное путешествие Фраги отправился после 1760 года. Именно тогда он посетил Астраханскую область, проехал по территории Азербайджана и странам Ближнего Востока.

Точный год смерти поэта неизвестен. Но считается, что он скончался в 80-х годах XVIII века. Фраги похоронили в селе Актокай в иранской провинции Голестан. Паломники посещают могилу поэта до сих пор.