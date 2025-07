Лучшие песни Оззи Осборна

Оззи Осборн допился до того, что однажды проснулся в одиночной камере и ничего не помнил. Оказалось, что, надравшись, Оззи пытался задушить свою жену Шэрон. Ему грозила тюрьма, но вместо нее он отправился в реабилитационную клинику. После выхода оттуда начал записывать свою шестую пластинку No more tears.

Альбом: No more tears

Альбом: Down to Earth

Old LA tonight (1995)

Альбом: Ozzmosis

Оззи — большой мастер баллад. И, конечно, я мог бы включить в рейтинг еще массу песен, не только баллад, как старых (So tired или I just want you), так и новых (I don’t wanna stop или Ordinary man), но остановился на этой. Таков мой выбор. Возможно, потому, что с ней связано очень много личного. Old LA tonight — заключительная баллада на великолепной пластинке Ozzmosis.

После шикарных клавиш Рика Уайкмена вступает гитара Закка Уацйлда, а затем поет уже сам Оззи. Начинается песня с таких слов:

Look into the future,

Look into my eyes and tell me everything’s all right.

Tell me where we’re going,

I’m so afraid ’cos I don’t know what’s going on with my life.

Это действительно вечная история. Не отвертишься. И вообще, балладу замечательно слушать — проверено на себе — на холме или горе, глядя на ночной, расцвеченный электрическими огнями город. Тот город, который, может быть, должен быть твоим.

Что рождается внутри от такого созерцания? Не ностальгия, нет. Не светлая грусть даже. Просто вдруг ты начинаешь слышать и даже немножечко, совсем чуть-чуть, понимать вечность, осознавая, что реально принадлежишь ей и к ней.