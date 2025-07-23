Сегодня 16:38 Лучшие песни Оззи Осборна 0 0 0 Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Оззи Осборн был одним из ярчайших рокеров за всю историю музыки. После того, как его уволили из культовой группы Black Sabbath, он смог не только перезапустить сольную карьеру, но и добиться феноменального успеха. Во всяком случае, медийно так точно. Его имя стало абсолютным знаком качества. Своими достижениями Оззи, несомненно, обязан супруге и менеджеру — Шэрон Осборн. Сегодня вспоминаем его лучшие песни, записанные вне Black Sabbath.

Crazy train (1980) Альбом: Blizzard of Ozz На последнем концерте в Бирмингеме в конце своего сольного сета Оззи исполнил именно эту композицию. Сомневаться в ее статусе не приходится. Она похожа на поезд, летящий навстречу приключениям. Оззи жил без тормозов. Он ухитрялся буянить даже тогда, когда остальные отправлялись в могилы. И в этой композиции — его дух. Это первый по-настоящему большой хит Оззи с его дебютной пластинки. Песня Crazy train добилась столь мощного успеха и благодаря гитаристу Рэнди Роудсу. Он начал сотрудничать с Оззи и, будучи реальным гитарным гением, написал огромное число хитов с ранних альбомов мистера Осборна. Рифф к Crazy train — абсолютная классика, которую, кстати, пытались повторить многие рок-легенды (Слэш, например), но получалось у них так себе, если честно. Ибо Рэнди может, а другие не всегда!

Mr. Crowley (1980) Альбом: Blizzard of Ozz Оззи Осборн и сатанизм, Black Sabbath и сатанизм — темы вечные. Началось все с того, что на пластинке Black Sabbath фирма грамзаписи решила добавить мистики и изобразила перевернутый крест. После этого у группы не было шансов отбиться от сатанистов — те преследовали рокеров буквально везде. Дошло до того, что парни стали носить на себе кресты, сделанные отцом Оззи. Так музыканты спасались от проклятия и сглаза. Песня Mr. Crowley подтверждает некоторую справедливость обвинений Оззи и Black Sabbath в сатанизме. Ведь работа, очевидно, если не посвящена, то связана с известнейшим оккультистом и магом Алистером Кроули. Сатанистом он в полном смысле данного слова не был — скорее чернокнижником, практиковавшим крайне разнузданный образ жизни. Вот Оззи и спрашивает: «Что же, мистер Кроули, вы имели в виду?» Теперь у Осборна есть возможность спросить об этом лично. Или все же они окажутся в разных мирах?

Mama I’m coming home (1991) Альбом: No more tears Оззи Осборн допился до того, что однажды проснулся в одиночной камере и ничего не помнил. Оказалось, что, надравшись, Оззи пытался задушить свою жену Шэрон. Ему грозила тюрьма, но вместо нее он отправился в реабилитационную клинику. После выхода оттуда начал записывать свою шестую пластинку No more tears. Она стала самой коммерчески успешной в дискографии Оззи. Во многом этому поспособствовала шикарнейшая баллада Mama I’m coming home. Написал ее Лемми Килмистер из Motorhead. А Оззи мастерски исполнил ее, заодно снявшись в очень няшном клипе, где Князь Тьмы выпускает белых голубей, а не откусывает головы летучим мышам. Фишка в том, что Осборн смог спеть все максимально искренне — он это умел. Ясная песня на ясную голову.

Dreamer (2001) Альбом: Down to Earth Вероятно, самая если не известная, то коммерчески ванильная песня Оззи Осборна. На нее существуют два клипа. В первом варианте Оззи ходит по заснеженному лесу, а к нему сбегаются девочки в черном, похожие на юных ведьм. Во втором нам явлены кадры из легендарного телешоу «Семейка Осборнов», открывшего совсем другого Князя Тьмы — нелепого и забавного. Песня меж тем очень душевная — и написана с явным приветом Джону Леннону. Вообще Джон и Пол Маккартни, два «битла», — те люди, которые всю жизнь вдохновляли Оззи. И он передает им большие приветы, заявляя, что всего лишь мечтатель. Как тут не вспомнить легендарную Imagine?

Old LA tonight (1995) Альбом: Ozzmosis Оззи — большой мастер баллад. И, конечно, я мог бы включить в рейтинг еще массу песен, не только баллад, как старых (So tired или I just want you), так и новых (I don’t wanna stop или Ordinary man), но остановился на этой. Таков мой выбор. Возможно, потому, что с ней связано очень много личного. Old LA tonight — заключительная баллада на великолепной пластинке Ozzmosis. После шикарных клавиш Рика Уайкмена вступает гитара Закка Уацйлда, а затем поет уже сам Оззи. Начинается песня с таких слов: Look into the future, Look into my eyes and tell me everything’s all right. Tell me where we’re going, I’m so afraid ’cos I don’t know what’s going on with my life. Это действительно вечная история. Не отвертишься. И вообще, балладу замечательно слушать — проверено на себе — на холме или горе, глядя на ночной, расцвеченный электрическими огнями город. Тот город, который, может быть, должен быть твоим. Что рождается внутри от такого созерцания? Не ностальгия, нет. Не светлая грусть даже. Просто вдруг ты начинаешь слышать и даже немножечко, совсем чуть-чуть, понимать вечность, осознавая, что реально принадлежишь ей и к ней.