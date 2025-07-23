Сегодня 14:18 Лучшие песни Black Sabbath с Оззи Осборном 0 0 0 Фото: Gonzales Photo/Terje Dokken via / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн ушел из жизни 22 июля 2025 года. Он начинал как вокалист культовой британской группы Black Sabbath. В классическом составе они записали восемь студийных альбомов. В 1978-м году Оззи оттуда уволили. Позднее Black Sabbath несколько раз воссоединялись. Даже записали в 2013 году альбом «13» (но без барабанщика классического состава Билла Уорда). Вспоминаем их лучшие песни, созданные вместе со звездой. У каждого они, конечно же, свои, так что у композиций есть альтернативные варианты.

Black Sabbath (1970) Альбом: Black Sabbath Альтернативная песня: N. I. B. Эти странные парни из Бирмингема умели начинать. Они назвали группу Black Sabbath в честь фильма ужасов. Так же как и дебютный альбом, и первую песню. Чтобы понять, какими отморозками были эти парни из Бирмингема, представьте, что на дворе год 1970-й. Beatles рядом, Pink Floyd записывают свои экспериментальные работы — и тут появляются необычные люди. На обложке их пластинки — такая же необычная картинка. Первая песня начинается с шума дождя, колокольного звона, а потом голосом забулдыги поется о фигуре в черном, которая стоит рядом. После чего следует легендарное: "Oh no!"

Год 1970-й. Для того, чтобы пришибить всех, Тони Айомми, сделавший насадки на пальцы (ему срезало подушечки пальцев на станке), в конце композиции добавляет безумное гитарное соло. Музыка больше не могла быть прежней! Paranoid (1970) Альбом: Paranoid Альтернативная песня: War Pigs Возможно, это самая известная песня Black Sabbath. Во всяком случае, точно одна из самых известных. К слову, именно ее Black Sabbath исполнили последней в классическом составе на последнем концерте в Бирмингеме 5 июля этого года. За 17 дней до смерти Оззи. И вместе с тем это самая нетипичная песня Black Sabbath — она больше панковская, нежели из арсенала тяжелого рока. По легенде, нужна была композиция, чтобы заполнить пластинку. Тони Айомми сказал: «Подождите немного». Ушел куда-то, а после вернулся с легендарным гитарным риффом. Говорят, что Black Sabbath создали тяжелый рок или во многом его создали. Но эта песня, уверен, вдохновила немало панк-рокеров. Она реально бодрит и звучит так, будто действительно делает вас сумасшедшими.

Iron man (1970) Альбом: Paranoid Альтернативная песня: Planet Caravan Эта песня тоже с пластинки Paranoid. Шедевральная работа! Iron man звучит так, будто сами демоны ада прорвались в мир и теперь шествуют победным маршем по земле. Однако эту песню можно воспринимать и иначе. Когда Black Sabbath в очередной раз воссоединились, а Тони Айомми излечился от рака крови, Оззи, показав на него, крикнул: «Вот кто железный человек!»

Вообще звучание гитары Айомми в этой песне изумляет и заставляет вжаться в диван. Однако еще поразительнее то, как барабанщик Билл Уорд выбивает ритм на своей ударной установке.

Так четко, так тяжело и вместе с тем так джазово (да, да, не удивляйтесь!), что демоны ада возвращаются назад.

Фото: Revierfoto/dpa / www.globallookpress.com

Changes (1972) Альбом: Vol. 4 Альтернативная песня: Zeitgeist Эту песню, с его же слов, Оззи любил у Black Sabbath больше всего. Она действительно одна из самых нетипичных у группы. Но не как Paranoid — та резкая и безумная.

Changes же — вещь поразительно трогательная. Повествует она, конечно же, о несчастной любви — и на первый план в ней выходят фортепианные партии и голос Оззи.

Потом, кстати, Осборн перепел ее вместе со своей дочкой Келли. К сожалению, Black Sabbath крайне редко исполняли эту композицию на концертах. Но в Сети вы найдете версию, где уже пожилые участники группы (без Уорда, но с Айомми на клавишных) поют Changes в студии. Она звучит удивительно ясно и трогательно. Changes как бы оттеняет все наследие Black Sabbath, возводя его на новый уровень. Показывая, что о действительно важном можно и нужно говорить без металлической тяжести. Говорить с душою и о душе.

Sabbath Bloody Sabbath (1973) Альбом: Sabbath Bloody Sabbath Альтернативная песня: Children of the Grave Все было у Black Sabbath плохо. Очень плохо. Они постепенно сходили с ума от пьянства, наркотиков, фанатов, гастролей и распрей в группе. Чтобы писать новый альбом, они арендовали древний замок, где ударник Билл Уорд увидел привидение, выпрыгивающее в окно. По другой версии, его лицезрели Айомми и басист Гизер Батлер (автор текстов Black Sabbath). Оззи не видел ничего — его мучили свои демоны. В общем, запись альбома не шла. И тогда Тони написал гитарный рифф, который, как утверждается, спас Black Sabbath. Именно к этой песне. Она реально похожа на привидение, мечущееся между мирами. То нежно и мягко, то жестко и мрачно. При этом Оззи поет так, будто вот-вот сам выпрыгнет в окно.