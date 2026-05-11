Любил русскую классику и Шекспира. Умер актер из «Звездных войн» Майкл Пеннингтон

Английский актер Майкл Пеннингтон, сыгравший в «Возвращении Джедая», умер в возрасте 82 лет. За свою жизнь артист появился во множестве сериалов, фильмов и спектаклей. Он с особой любовью относился к произведениям русских классиков и шекспировским пьесам, а также писал книги об актерском мастерстве.

Биография Майкла Пеннингтона

Многие зрители помнят Пеннингтона по роли Моффа Джерджерода — военного офицера, ответственного за строительство второй космической станции «Звезда Смерти» в «Возвращении джедая» и «Империя наносит ответный удар».

Актер получил признание не только благодаря съемкам в «Звездных войнах», но и из-за виртуозного исполнения ролей в пьесах Уильяма Шекспира. С английской классикой артист связал жизнь сразу после окончания учебы в Тринити-колледже в Кембридже.

Когда актер покинул стены своей альма-матер в 1964 году, он присоединился к Королевскому шекспировскому театру (RSC) — ведущей мировой театральной труппе, базирующейся в Стратфорде-на-Эйвоне и специализирующейся на пьесах великого драматурга и его современников.

Через некоторое время артист увлекся русской классикой и стал пробовать свои силы в более современных постановках, в том числе в «Трех сестрах» Антона Чехова. Впоследствии актер детально опишет свой опыт в книгах «Россия: Путешествие по Сибири», «Ты здесь, крокодил? Изобретая Антона Чехова» и «Карманный справочник по Ибсену, Чехову и Стриндбергу».