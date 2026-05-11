Любил русскую классику и Шекспира. Умер актер из «Звездных войн» Майкл Пеннингтон
Английский актер Майкл Пеннингтон, сыгравший в «Возвращении Джедая», умер в возрасте 82 лет. За свою жизнь артист появился во множестве сериалов, фильмов и спектаклей. Он с особой любовью относился к произведениям русских классиков и шекспировским пьесам, а также писал книги об актерском мастерстве.
Биография Майкла Пеннингтона
Многие зрители помнят Пеннингтона по роли Моффа Джерджерода — военного офицера, ответственного за строительство второй космической станции «Звезда Смерти» в «Возвращении джедая» и «Империя наносит ответный удар».
Актер получил признание не только благодаря съемкам в «Звездных войнах», но и из-за виртуозного исполнения ролей в пьесах Уильяма Шекспира. С английской классикой артист связал жизнь сразу после окончания учебы в Тринити-колледже в Кембридже.
Когда актер покинул стены своей альма-матер в 1964 году, он присоединился к Королевскому шекспировскому театру (RSC) — ведущей мировой театральной труппе, базирующейся в Стратфорде-на-Эйвоне и специализирующейся на пьесах великого драматурга и его современников.
Через некоторое время артист увлекся русской классикой и стал пробовать свои силы в более современных постановках, в том числе в «Трех сестрах» Антона Чехова. Впоследствии актер детально опишет свой опыт в книгах «Россия: Путешествие по Сибири», «Ты здесь, крокодил? Изобретая Антона Чехова» и «Карманный справочник по Ибсену, Чехову и Стриндбергу».
Самые известные роли Майкла Пеннингтона
Через 10 лет, в восьмидесятых, Пеннингтон вернулся в Королевский шекспировский театр. В нем он исполнил главные роли в постановках «Макбет», «Кореолан», «Генрих V», «Ричард II», но всеобщее признание артист получил благодаря «Гамлету».
В 1983 году актер снова обратился к русской литературе — на этот раз он воплотил на лондонской сцене образ Родиона Раскольникова в «Преступлении и наказании» режиссера Юрия Любимова. В 1984 году Пеннингтон сыграл главную роль в «Холстомере» Марка Розовского по повести Льва Толстого и в моноспектакле об Антоне Чехове.
За свою жизнь артист снялся всего в пяти фильмах: двух эпизодах «Звездных войн», «Гамлете» Тони Ричардсона, биографической картине «Железная леди» про жизнь Маргарет Тэтчер и в хорроре «Хрупкость» каталонского режиссера Жауме Балагеро.
Пеннингтон активно снимался в телесериалах, наибольшую популярность среди которых получили «Возвращение Шерлока Холмса», «Тюдоры», «Фрейд».