16 мая 2025 19:02 Литература второй свежести: осталось только кино 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Культура

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Были времена (тут следуют ахи, вздохи), когда среди товарищей, приятелей еще звучал такой вопрос: «Какую книгу ты прочитал недавно?» Да, было чудно. Люди обсуждали литературные произведения и делали это весьма страстно. Но подобное, видимо, осталось в прошлом. Теперь только кино, отныне исключительно соцсети. И если книги в них нет, то прощай, чтение!

Над известной фразой из блестящего кино «Москва слезам не верит», в которой заявляется, что «останется только телевидение», принято посмеиваться. Мол, смотрите на этого пессимиста-невежду. Есть же театральные постановки — и на них не попасть. Плюс, к примеру, у нас очень любят говорить о читающей молодежи. И вроде бы все так, да не так одновременно, потому что остался действительно только визуал: медиа, фильмы и тому подобные вещи. Кто составит им конкуренцию? Где Люди Слова? Где литература? О современных российских авторах, к сожалению, говорить не приходится. Они есть, они пишут, но как-то больше для себя, нежели для читателей и уж тем более для широкого круга. Литература стала уделом маргиналов. Факт. Как на футболе комментатор заявил: «На трибунах есть известные люди — артисты, блогеры».

Фото: РИА «Новости»

Далее он назвал автора, который начинал как писатель, но теперь больше сценарист и блогер. В качестве последнего он и известен. Трудно представить, чтобы сейчас, как 50-60 лет назад, клуб гордился тем, что зрелище посетили прозаики и поэты. А ведь ходили Кассиль, Шаламов, Трифонов. Так, а что с классикой? Самый продаваемый автор из «классических» в России — Достоевский. На третьем месте располагается Пушкин. А вот на место второе неожиданно вскочил, взобрался Михаил Афанасьевич Булгаков. За три месяца 2025 года продано выше 30 000 экземпляров его книг (250 в день).

Еще не столь давно это были довольно-таки смешные цифры. Что говорить, если тиражи книг советских авторов начинались от 100 000? А тут — Булгаков и всего 30 000. Однако, выходит, что по нынешним временам такой расклад совсем не плох. Впрочем, оттого еще грустнее.

Ведь за счет чего Булгаков взлетел на второе место? Ответ очевиден: благодаря экранизации, к тому же еще и скандальной, его культового романа «Мастер и Маргарита». О ней, этой экранизации, много спорили — высказывался в том числе и я, но, как ни крути, она поспособствовала росту продаж. И солидному. Та же история, в общем-то, и с Достоевским. Сериал «Преступление и наказание» Мирзоева отправил его зрителей в книжные магазины, чтобы те обратились к первоисточнику. Пушкин? Пожалуйте, посмотрите ленту «Пророк».

Фото: Посетители выбирают книги на IX книжном фестивале "Красная площадь" / РИА «Новости»

Классику экранизируют активно, но не потому, что это классика (как-то было в советское время), а главным образом из-за кризиса идей среди кинематографистов. Причем очень серьезного. Брать узнаваемые лейблы, бренды — верный способ заработать денег. То есть происходит совершенно иной процесс, нежели тот, который происходил еще 30-40 лет назад. Тогда экранизировать классические произведения литературы считалось хорошим тоном, да и сам зритель был другим: он в большинстве своем знал произведение, читал оригинал — сейчас все изменилось. Литература стала всего лишь заготовкой для будущих фильмов. Как к этому отнестись? Ну, например, абсолютно спокойно, заявив: «Ничего, зато будут обращаться к книгам, может, что-нибудь и поймут».

Однако есть и другой взгляд — и он не так оптимистичен. Фильмы становятся оригиналом, вытесняя текст, а литературное произведение начинает восприниматься сквозь призму кино.

Чем это грозит? Смысловыми дырами и сбитой системой координат. Подменой изначальных понятий — проблемой куда больше, чем кажется на первый взгляд. Потому что теряется основа.

Фото: Премьера фильма «Мастер и Маргарита» / www.globallookpress.com

И в заключение. Очевидно, что мы находимся на глобальном сломе масштабных эпох (он уже произошел), когда Человек Слова заменяется Человеком Цифры. Относиться к такому раскладу можно по-разному, но не замечать — преступно, потому что это две принципиально разные формы мышления и мировосприятия. Человек Слова доказал и показал, что он может многое. Чего добьется Человек Цифры? Пока что, скажем прямо, результаты не самые удовлетворительные, но, возможно, все еще впереди. Вопрос только — что?