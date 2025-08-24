Сегодня 06:00 Легенда о Коловрате. А был ли поход на Батыя? Религиовед Фоминых рассказала, почему Коловрата считают вымышленным богатырем 0 0 0 Фото: 360.ru Культура

В народном календаре 24 августа посвящено легендарному богатырю Евпатию Коловрату — герою летописей о разорении Рязани ханом Батыем. Также этот день на Руси считался опасным и мистическим. Люди даже старались не покидать домов без крайней необходимости. Откуда возник подобный страх и что предки запрещали себе в эту дату — в материале 360.ru.

Кем был Евпатий Коловрат Евпатий Коловрат родился в начале XIII века в селе Фролово Шиловской волости на Рязанщине, рассказала 360.ru религиовед, профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых. Есть предположения, что он служил воеводой при дворе рязанского князя Юрия. «Считается, что богатырь был огромного размера и обладал недюжинной физической силой. Он был умен, хорошо образован, знал тактику ведения боя. За плечами огромный опыт побед. Его уважали сослуживцы и соотечественники и считали самым авторитетным командиром», — отметила эксперт. Когда хан Батый пошел с войском на Русь, князь Юрий отправил послов в Чернигов за помощью. Во главе этого похода был Евпатий Коловрат. Но делегация не успела — воины пришли домой, когда от Рязани остались угли, а на земле лежали убитые.

Фото: Serguei Fomine/ Рязанский кремль / www.globallookpress.com

Тогда Коловрат решил отомстить монголам и отправился на них со своим небольшим отрядом — около 1,5 тысячи человек.

Войско Батыя сильно пострадало из-за нашествия богатыря, однако численно оно намного превосходило отряд русичей. По легенде, в живых остались лишь шесть человек, а самого Евпатия убили.

Интересно После этой битвы Коловрата прозвали Евпатием Неистовым из-за его ожесточенности. После этой битвы Коловрата прозвали Евпатием Неистовым из-за его ожесточенности.

«Батый говорил, что если бы Коловрат служил у него в войсках, он держал бы его у самого сердца, ближе бы воина не было. Такое же уважение к богатырю проявило его войско», — объяснила религиовед. Считается, что в этой битве Коловрат мечом разрубил пополам прямо в седле Хаставрула — брата жены Батыя. В знак уважения к Евпатию хан освободил оставшихся в живых воинов из плена и разрешил похоронить своего командира с почестями.

Почему Евпатия Коловрата считают вымышленным богатырем История о русском богатыре описана в «Повести о разорении Рязани Батыем». Ее создавали спустя 300 лет после событий, то есть в XVI веке. «Считается, что существует как минимум три ее варианта, которые постоянно переписывали и меняли. Поэтому ученые подвергают сомнению утверждение, реальна ли личность Коловрата», — пояснила Фоминых. События, которые описали в летописи, скорее всего, были, однако легендарный подвиг богатыря, возможно, придумали.

Интересно Согласно повести, когда к Евпатию пришли послы от Батыя, они спросили: чего вы добиваетесь с таким числом воинов? Тогда богатырь ответил: мы стремимся к смерти. Этим самым он сказал: русские готовы погибнуть, но никогда не сдадутся врагу. Согласно повести, когда к Евпатию пришли послы от Батыя, они спросили: чего вы добиваетесь с таким числом воинов? Тогда богатырь ответил: мы стремимся к смерти. Этим самым он сказал: русские готовы погибнуть, но никогда не сдадутся врагу.

«Самое очевидное, что совершил Евпатий Коловрат, — чудо мужества и храбрости. Осознавая численный перевес противника, он не испугался и вышел на бой. Это была победа человеческого духа и смелости», — добавила эксперт. Поэтому, несмотря на вопросы о подлинности персонажа, его почитают в России. Так, в Рязани установили памятник Коловрату, в его честь проводят различные соревнования. Под Зарайском существует кремль его имени, где организовывают фестиваль с реконструкцией событий.

Фото: На премьере фильма «Легенда о Коловрате» в кинотеатре Каро на Новом Арбате в Москве / РИА «Новости»

Почему люди боятся дня Евпатия Коловрата Второе чудо, которое описали в повести, — неведомый богатырь на белом коне, который помог войску Коловрата в борьбе с монголами. Он выехал к русским, когда они были близки к поражению.

Мнения по этому поводу тоже расходятся: одни считают, что Коловрат сам был на белом коне, другие верят, что русичам помогла чудесная сила в виде богатыря на белоснежной лошади. Наталия Фоминых

Вторая версия распространилась в народе и породила страшную примету: в день Евпатия Коловрата белый конь бродит по отдаленным местам и болотам, ищет убитого всадника и не может найти. По этой причине люди не гуляли, старались не приближаться к воде, особенно к топям. Считалось, что встреча с лошадью может быть опасна. Кроме того, народ верил, что в этот день на кладбище начинают гореть блуждающие огоньки — души убитых воинов. К ним присоединялись погибшие в других битвах бойцы и утопленники. Однако увидеть белого коня во сне в ночь на 24 августа считалось хорошей приметой. Мол, человеку сулило вознаграждение за что-либо. Люди прислушивались ко снам в эту ночь, так как считали их вещими.

Фото: РИА «Новости»

Что можно и нельзя делать в день Евпатия Коловрата Существует очень много традиционных предписаний, которые оставили наши предки, рассказала Фоминых. «В этот день нужно стричь овец, чтобы они успели обрасти шерстью до морозов. Из нее вязали теплые вещи на зиму», — отметила религиовед. Шерстью медведя окуривали жилище, чтобы домовой и разные духи не мешали хозяевам и не проказничали. Обязательно нужно было проявить заботу и внимание к животным, например, вычесать кошек и собак. Собранную шерсть использовали для теплых поясов и сохраняли как счастливые талисманы и обереги, укрепляющие здоровье.

Фото: РИА «Новости»

Существовали и серьезные запреты. Например, не рекомендовалось ходить на воду, на рыбалку, подходить к болоту, идти на охоту. Люди верили, что там в этот день бродят духи и нечисть. «Нельзя было выходить одному на улицу, потому что духи умерших, особенно насильственной смертью, бродят по ней, чтобы успокоиться, и могут нанести существенный вред», — объяснила религиовед. В день Евпатия Коловрата запрещали: ругаться;

злиться;

повышать голос — на крики обязательно откликнется беда или нечисть, которая придет в дом;

держать двери открытыми — все входы запирали на засовы от нечистых сил. Если ссора была ранее, мириться ходили именно 24 августа. Считалось, что те, кто этого не сделал, так и не смогут наладить отношения и даже усугубят.