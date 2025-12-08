Сегодня 20:47 «Крипер» вечной жизни: мужчина скармливает женщин 0 0 0 Эксклюзив

На экраны вышла новая кинокартина Осгуда Перкинса, которого называют одним из самых интересных режиссеров фильмов ужасов в мире. Последняя его работа под названием «Собиратель душ» получила множество достойных отзывов, так что ленту «Крипер» ждали с особым нетерпением. Перкинс умеет удивить зрителя, и за хоррор-картинкой в его фильмах скрывается социальная и политическая подоплека. Таким и оказался «Крипер», умеющий напугать, но еще больше отвратить от самых на первый взгляд обыденных вещей на планете.

Ее зовут Лиз (Татьяна Маслани), и она знакомится с обаятельным доктором по имени Малкольм (Россиф Сазерленд), который приглашает ее провести годовщину в домике, спрятанном в лесной глуши. Замкнутое пространство — уже неприятно, но окна в пол, из которых виднеется чаща, в которой периодически возникают странные образы, страшат не меньше. Кроме того, Малкольм берет Лиз на прогулки по лесу, сырому и мрачноватому, где течет река, в которой — ну кто б сомневался — девушка находит медальон. Вообще, любимый кадр Перкинса — это пузырящаяся вода как символ памяти. В такой обстановке Лиз начинает видеть пугающие вещи, но почему-то не сразу решает сбежать из неприятного дома в лесу. Хотя ее подружка предлагает вызволить ее, взяв машину. Кроме того, та сообщает, что у Малкольма наверняка есть жена, а Лиз — просто любовница. Мужчина меж тем лишь усиливает подозрения, когда в срочном порядке уезжает к якобы умирающей пациентке. Ну-ну. Наш пострел везде поспел?

Фото: Россиф Сазерленд, 2019 год. Hubert Boesl/dpa / www.globallookpress.com

Загвоздка в том, что у Малкольма есть секреты пострашнее супружеских измен. Он шлет большие приветы демонам из лесной глуши и практикует вечную жизнь. Однако за все необходимо платить — вот только кто ж станет рассчитываться своим? Потому Малкольм, как истинный самец-шовинист, приносит в жертву несчастных девушек, сортируя их вещи по картонным коробкам. Впрочем, и это не так страшно, но… Пожалуй, обойдусь без ультраспойлеров. «Самец-шовинист» — слово из лексикона авторок и режиссерок, но появляется оно в тексте не просто так. Перкинс всегда любил заигрывать с темами шовинизма, феминизма, маскулинности — и здесь он, в общем-то, использует тот же прием. Конечно, «Крипер» (игра наших локализаторов с английским keeper — «Хранитель») — не только и не столько о страшных монстрах из лесной глуши (хотя и это тоже: Перкинс эксплуатирует тему деревенских страшилок), сколько о том, что бывает, когда мужчины пытаются продлить свою молодость, жизнь за счет молодых и не очень женщин. Они обманывают и эксплуатируют их.

Фото: Кадр из фильма «Крипер»

Впрочем, повестка, которую исследует Перкинс, гораздо шире. Он размышляет о том, что волнует сегодня всех — в первую очередь власть имущих. Как продлить молодость? Как прожить долго? Как отыскать секрет бессмертия? Как не умереть? Этими вопросами озабочены все: будь то мультимиллиардеры, меняющие себе сердца, или создатели сильного ИИ, или девицы из Бибирева, делающие себе «уколы красоты» у подружек. Все хотят — ну, или почти все — жить вечно и для этого готовы заплатить любую цену. Именно об этом говорит Осгуд Перкинс в своем «Крипере», хотя догадаться можно не сразу. Высказывание актуальное, но плохо акцентированное. Что же касается «Крипера» как исключительно хоррора, то он слишком медлителен для того, чтобы пугать по-настоящему. Впрочем, отвращение фильм вызывает, да — причем еще до появления монстров, похожих на размокшее печенье на Хэллоуин: неприятное скрежетание, названное музыкальной дорожкой, заставляет либо встать и выйти из кинотеатра, либо все-таки досмотреть, ради чего были эти муки и стоны о вечной жизни. Я досмотрел — вы, в общем-то, тоже можете попробовать.