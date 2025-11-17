Сегодня 15:27 Конец Европы показали в России: «Хеппи-энд» и еще два фильма Ханеке 0 0 0 Фото: Sony Pictures Classics/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

В российский кинопрокат повторно вышла картина великого мастера кино Михаэля Ханеке под названием «Хеппи-энд». Также зритель сможет увидеть его «Пианистку» и — впервые — «Код неизвестен». Ханеке не просто великий кинорежиссер, но и нравственный камертон, блистательный диагност и лекарь болезней Европы.

Осторожно, в этом тексте возможны спойлеры. «Хеппи-энд» (2017 год) — последняя на сегодня работа мастера. Освальд Шпенглер писал о закате Запада — Михаэль Ханеке показал, как этот самый закат выглядит. В центре повествования — буржуазная семья из Кале. Они, согласно традиции, вместе ужинают, собираясь за общим столом, где восседает патриарх — глава семейства Жорж Лоран. Его дочь Анна возглавляет семейный строительный бизнес, сын Тома — успешный хирург, у которого недавно родился наследник. Ханеке подчеркивает эмблематичную традиционность семьи Лоран, акцентируя: внешний уклад Старой Европы сохраняется. Однако за ним — постепенно, как кровь через штанину в «Забавных играх», — проступает Европа новая. Патриарх Жорж, задушивший собственную жену после трех лет ее продолжительной болезни, то и дело пытается совершить самоубийство: едет в Швейцарию за эвтаназией, врезается в дерево, пробует купить пистолет. Анна, успешная бизнесвумен, выходит замуж за уродливого британского адвоката ради спасения семейного бизнеса (рабочий погиб на стройке, свалившись в биотуалете в котлован).

Фото: Актеры на Каннском фестивале, 2017 год. Loic Thebaud via www.imago-image/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Она держит себя в ежовых рукавицах, но не замечает, как через уколы их ледяных игл сама превращается в мерзлую рыбину, не способную на эмпатию даже к близким. Когда же ее собака кусает дочку мигрантов, прислуги в ее доме, Анна лишь говорит: «Лучше следите за псом». Хотя внешние приличия соблюдены — она приносит пострадавшей девочке коробку конфет. Тома бросает первую жену, уходит к другой, та рожает ему малыша, но все это скучно и неинтересно. Герой увлечен романом с любовницей, зациклившись на извращениях. Однако тут у него — новый гость. Первая жена кончает с собой, и в дом Лоранов перебирается их совместная дочь, которой вот-вот исполнится 13. Она воспитанна, немного печальна, но главное — Эве, так ее зовут, живет в мире социальных сетей. Фильм начинается с онлайн-трансляции: сначала Эве снимает мать в ванной, а после — убивает хомяка. Видео сопровождается иронично-холодными комментариями.

Каждый образ, поданный Ханеке, — архетип современной Европы, показанный фотографически четко, во всей глубине резкости. Это составляющие, личины Последнего человека, добравшегося до конца истории (термин Фрэнсиса Фукуямы). Он уже избавился от боли быть человеком, но даже так жить все равно болезненно. Однако и умереть тоже нельзя. Смерть еще надо заслужить, а сделать это желательно в прямом эфире.

Последние кадры «Хеппи-энда»: Эве отвозит своего дедушку на инвалидной коляске — патриарха Жоржа — к берегу моря. Тот погружается в него, пытаясь, наконец, покончить с собой, смерть так близка, а Эве между тем снимает происходящее на телефон. Однако тут вмешивается хеппи-энд: Анна и Тома спасают отца. Последнего человека, мечтающего о смерти, спасают, чтобы продлить конец его истории.

Фото: Sony Pictures Classics/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Так устроена система, в которой ценности, завоеванные и нареченные вершинами, больше не работают на человека. Они подчинены не ему, а этой системе, но в то же время сами ее создают, ограждая от его присутствия. Это социальная версия антиутопических историй (в духе «Терминатора» или «Матрицы»), где сущность, созданная людьми, объявляет им войну. Кальвинистская мораль с ее делением на избранных и отверженных, эффективная либерально-рыночная экономика с возвеличиванием богатых и оградой от бедных, теория естественного отбора с кровожадным культом успеха — Ханеке являет это полностью обнаженным, выполненным в пастельных тонах, на фоне устоявшейся матрицы, которая пока еще функционирует и даже остается внешне привлекательной.

На деле же общество, где царят тотальная растерянность («я не знаю, почему хотела умереть») и равнодушие («я травила девочку»), пребывает в коме.

У Звягинцева в «Левиафане» был скелет чудища, символизирующего и мертвого Бога, и умирающую страну без Бога. У Ханеке в «Хеппи-энде» люди похожи на мерзлых рыб, сваленных в холодильник перед распродажей. Они некто вроде подобий Бога, которого в древности изображали символом рыбы; Он есть все сущее. Однако же наступил конец истории, и от Бога-рыбы остался лишь пузырь, остальное все съели.

Фото: Актеры на Каннском фестивале, 2017 год. Isabelle Vautier/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Снаружи пузырь нагревается пламенем растущих угроз — отчего сжимается, сужаясь и обезвоздушивая пространство внутри; находиться в нем все труднее, люди должны есть других, чтобы выжить, ища при этом оправдания для социального каннибализма, — суррогат из общечеловеческих ценностей, от которых остались лишь злобные призраки. «Хеппи-энд» в России стоило бы показывать как можно чаще — вместо дурацких шоу, скопированных с западных аналогов. «Хеппи-энд» — правда явная и скрытая. Потому фильм не получил Золотую ветвь Каннского фестиваля, не получит он и «Оскар». Такое нельзя принять, иначе придется признаться самим себе в самом жутком. Однако эта правда должна быть услышана в России, плененной очарованием западного мира, разверзшего свои полыхающие объятия.