Сегодня 05:45 «Кончится лето» с Юрой Борисовым: пока что лучшее кино года Писатель Беседин назвал «Кончится лето» с Борисовым пока что лучшим фильмом 2025 0 0 0 Фото: www.globallookpress.com Эксклюзив

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Фильм «Кончится лето» я смотрел практически сразу же — разве что кофе успел выпить — после российского блокбастера «Красный шелк». Если на той ленте я скучал, ерзал в кресле и выходил звонить дочерям, то фильм Владимира Мункуева и Максима Арбугаева, названный по композиции группы «Кино», сразу взял за жабры. Да, у «Кончится лето» два режиссера — оба чуть моложе меня, и это расстраивает. Ведь я и близко не успел снять ничего подобного.

Мункуев и Арбугаев оказались большими молодцами уже на стадии кастинга. Ну или кто там им помогал? Наставники? Продюсеры? Удача? Так или иначе, они заполучили для своей не слишком дорогой (в отличие от того же «Красного шелка») ленты Юру Борисова на главную роль. А фильмы с Юрой после феноменального успеха «Аноры», выраженном в том числе в пяти статуэтках «Оскара», обречены на внимание. Да и сам Борисов молодец: снимается не только в коммерческой белиберде вроде «Пророка», но и в достойном малобюджетном кино.

Фото: Юра Борисов. Cat Morley/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Впрочем, солирует в «Кончится лето» даже не Борисов, а его напарник — Макар Хлебников. Помню его по очень достойной картине «Снегирь» Бориса Хлебникова (тут он, отец Макара, как вы догадались, выступил продюсером). Макар и Юра играют двух братьев — Тиму и Кешу соответственно. Ясно, что зрителю нужен конфликт, потому они очень разные. Библейская вариация истории о Каине и Авеле? Во многом, но со своим любопытнейшим поворотом. «Кончится лето» основана на реальных событиях — пусть так. Кеша — непутевый парень, только что вернулся в родной поселок после тюремного срока. Ему 27 лет, а жизнь, в общем-то, надломлена. Тима — его противоположность: рассудительный, умный, стремящийся получить образование. Мать их мертва (мне понравились простые, но очень душевные кадры на ее могиле) — воспитывает их отец (роль Дмитрия Поднозова): типичный советский мужик, который в новой реальности остался не у дел и теперь вынужден брать кабальные кредиты. Образованный, порядочный, но не хваткий — его достижениями (в поселке добывают золото) воспользовался бывший напарник и приятель, которого хорошо играет Алексей Мосин, точное попадание в образ.

Фото: Съемочная группа фильма «Кончится лето» / РИА «Новости»

Собственно, якутский поселок, где все начинается, — уменьшенная копия России. Сколько таких в стране? Жизнь без особых перспектив. Работа на износ. Один начальник: да, не полный самодур, но готовый ломать и уничтожать, потому что над ним стоят другие, куда более страшные начальники. Из развлечений — выехать в лес, выпить водки с пивом и горланить песни группы «Кино» под гитару. «Кончится лето» — как помним, шедевр Цоя с посмертного «Черного альбома». Текст, полагаю, вы не забыли: «Скоро кончится лето / больше надежд нету». И в этом есть сценарий. Только ли для фильма? Нет, конечно.

Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

Сценарий есть, но вот плана-то не припасено. Поэтому и нет Кеше места после тюремной жизни в родном селе. Как не было и для его отца. Потому что социальная несправедливость здесь — среда существования, а вопрос «если ты такой умный, то почему такой бедный?» — не столько ядовитая издевка, сколько суровая констатация факта.

Как вырваться из всего это? Как преодолеть? И когда Кешу, как и его отца, подставляют, кидают, то, напившись в кабаке, он спрашивает — или вопрошает даже — у своего другана, охранника на работе, какой у того план? А дальше сообщает, что его, Кеши, план — украсть золото из кабинета начальника.

В этот момент мы, в общем-то, не только верим, но и даже сочувствуем герою Юры Борисова. Однако понимаем, что где-то рядом обязательно появится и его брат — Тима, у которого еще есть шанс на нормальную, осмысленную жизнь. Его ждет университет в Новосибирске. Просто нужно вырваться из родного поселка, уехать в большой город. Жаль, что поступил Тима на платное — вот в том числе потому Кеша и суетится. Есть в ленте отзвуки балабановских «Братьев», но от Алексея Октябриновича здесь все же скорее взят не сюжет и не сценарные навыки, а желание сопоставить мир внешний и мир внутренний, соотнести их друг с другом. Мункуев и Арбугаев — оба они родом из Якутии — прекрасно работают с натурными съемками. Образы Русского Севера, запечатленные ими, действительно, врезаются в память, остаются там надолго. Кто-то может сравнить это — ну конечно же! — с «Левиафаном» Звягина (без скелета чудища, правда), однако, как по мне, в фильме «Кончится лето», несмотря на внутренний нерв и печаль, вообще нет хтони, нет гнетущей тоски, а есть борьба, есть попытка преодоления боли и опасности быть человеком. Братья Тима и Кеша бегут, точно загнанные звери (тут этот штамп уместен), но один зверем действительно становится, а другой сохраняет милосердие, человечность, внутреннюю правду.

Здесь нет Каина и нет Авеля, но есть то, что их разделило. Ибо, как писал Бродский, правота разделяет пуще греха. Когда Тима видит, как все расчетливее и уже без сомнений Кеша убивает людей (эту деградацию, падение вниз Борисов играет шикарно — тонко и без лишнего надрыва), то старается удержать брата на краю; однако важнее связи кровной оказывается связь духовная, та, что с высшей Правдой. Переломным моментом становится, конечно же, убийство проводника и помощника Гриши — тоже, кстати, символ: ведь он везет братьев на лодке в другой мир.

Да, в «Кончится лето» проговариваются — ненавязчиво, без нажима, но очень внятно — действительно важные, фундаментальные вещи, те, без которых мир превращается в ад. В свое время я оценил это в «Дураке» Юрия Быкова. То ведь была по-настоящему библейская история, но поданная в остросоциальном, современном контексте. Кем был сантехник Никитин? Праведником, «идиотом» Мышкиным из одноименного романа Достоевского. И шел он на пьянку-гулянку у мэра Галагановой, где собрались все чиновники и прихлебатели власти (чисто гоголевские персонажи, кстати, в духе «Мертвых душ» и «Ревизора») под культовую композицию «Кино» «Спокойная ночь». В «Кончится лето» тоже звучат песни Цоя — все это так органично!

Фото: Режиссер Владимир Мункуев, получивший Гран-при в номинации «Лучший фильм» за картину «Кончится лето», на церемонии закрытия фестиваля актуального российского кино «Маяк» 2024 в Геленджике / РИА «Новости»

Два режиссера ленты, Мункуев и Арбугаев, явили зрителю зло: оно принимает разные формы, имеет разную природу (духовную, политическую, социальную, etc.), но оно неизбежно прилепляется к человеку и, если не получает отпора, завладевает им. При этом те, кого подчиняет это зло, по сути-то не злодеи — они бывают разными, мы как зрители успеваем за фильм и сопереживать, и сочувствовать им, успеваем ненавидеть их и очаровываться. Это не ходульные персонажи, а живые люди, борющиеся и со своими страстями, и со злом, и с обстоятельствами. Но одни побеждают, а другие проигрывают.

Фото: Режиссер Максим Арбугаев, получивший Гран-при в номинации «Лучший фильм» за картину «Кончится лето» / РИА «Новости»

«Не осуждай грешника, но осуждай грех» — так завещали святые отцы, и я увидел это в «Кончится лето», как увидел и достойную режиссуру, отличную работу актеров, русскую природу и русский дух, способный к покаянию. Николай Бердяев писал, что русский человек раздавлен русской же ширью — или, как писал один автор через «ы» — шырью. И это есть в ленте «Кончится лето». Но там же есть и сила, и сопротивление русского человека, его борьба и воля. Есть, в конце концов, устремление, поэтому в ленте такие финальные кадры. С подъемом вверх и с человеком, устремленным к свету.