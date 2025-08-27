Закончившийся еще в 2019 году американский сериал Мадам госсекретарь» (или «Государственный секретарь») снова вызывал интерес зрителей по всему миру из-за событий, который он предсказал. В их числе спецоперация, которая по сюжету завершилась полной победой России. Почему начавшийся более 10 лет назад сериал снова актуален и с чем связаны показанные там исторические совпадения, узнал 360.ru.

Краткое содержание сериала «Мадам госсекретарь»

Выходивший на телеканале CBS с сентября 2014-го по декабрь 2019 года сериал «Мадам госсекретарь» рассказывает историю бросившей академию бывшего аналитика ЦРУ, выбравшую карьеру в научной среде Элизабет Маккорд (актриса Теа Леони) Она внезапно получила приглашение от своего бывшего коллеги по спецслужбе, одержавшего победу на выборах президента, возглавить Госдеп. Предыдущий руководитель внешнеполитического ведомства погиб при загадочных обстоятельствах. Вместе с мужем ученым-религиоведом, работающим по совместительству оперативником ЦРУ, и тремя детьми Маккорд переезжает в Вашингтон, где сталкивается с внутренними интригами, а также решает проблемы, возникающие во внешней политике США.

Создатель сериала Барбара Холл очень тонко переплела три сюжетные линии, раскрыв героиню со всех сторон. Автор вдохновлялась реальными фигурами из мира политики, так как сама долгое время работала в Госдепе.

Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Главная героиня ведет сложные переговоры, балансирует между международной политикой и бюрократией, обходя установленные правила ради общей пользы. При этом ей приходится справляться недоброжелателями внутри Белого дома, а также заботиться о семье. Всего в сериале шесть сезонов. Первые пять Элизабет преодолевает различные внешнеполитические и внутренние вызовы, демонстрируя профессионализм, хитрость и принципиальность. Финальный сезон посвящен выборам, на которых главная героиня одерживает победу и становится первой женщиной — президентом США.

Что предсказал сериал «Мадам госсекретарь»?

Ядерная сделка с Ираном

Госсекретарь Маккорд выступила как представитель США, ведущий вместе с союзниками и другими странами переговоры с Ираном о внешнем контроле над его ядерной программой. Дипломат оказывается в сложном положении: ей нельзя допустить создания бомбы и давить слишком сильно, чтобы не сорвать переговоры.

Фото: imago stock&people/imago stock&people / www.globallookpress.com

Все это сопровождается интригами со стороны дипломатов Израиля и России, которые всячески пытаются саботировать сделку изнутри. Кроме того, противники соглашения с Ираном работают в Конгрессе США.

Госсекретарь все же добивается компромиссного решения, но сама сделка остается очень шаткой и может обрушиться в любой момент от любого неосторожного шага.

Это фактически прямая параллель с реальной «ядерной сделкой», которую заключил Иран с «шестеркой» международных посредников: США, Великобританией, Францией, Россией, Китаем и Германией.

Фото: Brendan Smialowski/Pool/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В обмен на ограничение ядерной программы со страны сняли международные экономические санкции. Но сделка продержалась всего три года. Президент США Дональд Трамп во время своего первого срока в 2018 году объявил о выходе из соглашения. В ответ Иран перезапустил ядерную программу.

Снятие торгового эмбарго с Кубы

Белый дом рассматривает возможность снятия действующего более 50 лет торгового эмбарго с Кубы. Госсекретарь Маккорд поддерживает это решение объяснениями, что изоляция островного государства не принесли никаких результатов и нужно восстановить отношения.

Препятствием внутри страны оказались консервативные конгрессмены, которые не увидели достаточных причин для снятия внешних ограничений. Их неожиданно поддержало эмигрантское лобби во Флориде, где живет крупная кубинская диаспора.

Фото: Bruce Cotler/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Еще одним противником налаживания отношений стали кубинские военные. Они пытались сорвать прямые переговоры между Гаваной и Вашингтоном. В итоге Маккорд удалось добиться частичной нормализации отношений двух стран, не отменить санкции полностью.

Этот сюжет стал художественной переработкой внешней политики администрации президента Барака Обамы. Во время нахождения у власти он добился восстановления дипломатических отношений с Кубой, ограниченной торговли и снял ограничения на поездки и денежные переводы. Против полного снятия торгового эмбарго выступили консервативные конгрессмены, заблокировавшие принятие законопроекта.

В реальности улучшение отношений долгим не стало. Сменившая Обаму администрация Дональда Трампа вернулась к жестким мерам в отношении Кубы, восстановив многие ограничения, включая запрет на поездки и ограничение финансовых операций.

Предсказание спецоперации и тайна карты Украины

Сюжет с началом украинского кризиса разворачивается с третьей серии второго сезона. Все начинается с того, что ополченцы восточных регионов начали борьбу с правительством в Киеве. Президент Украины обратился к США за поддержкой и просьбой о предоставлении вооружения, а получив отказ, устроил провокацию, переложив вину на Россию.

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Госсекретарь Маккорд узнала правду и сдала главу киевского режима, призвав США не реагировать и объяснив, что в противном случае начнутся реальные боевые действия, которые закончатся третьей мировой. Американский лидер прислушивается к главе Госдепартамента и требует от Украины пойти на уступки и обеспечить создание на юго-востоке автономного государства.

Но здесь в дело вмешивается группировка украинских националистов под названием «Богатыри Киева», которой руководит Олег Зелински. Этот герой появляется в 11 серии второго сезона под названием Unity Node («Узел единства»). Главарь боевиков устраивает теракт в Вашингтоне с помощью беспилотников. Зелинский представлен как радикальный террорист, чья цель сорвать любое сотрудничество России и США. Маккорд настаивает, что за Зелински стоят более крупные силы, которые сделали его частью своей игры. С главой террористов расправляется американский спецназ в лесах Закарпатья. Финальная часть этой истории заканчивается переговорами в Швейцарии, по итогам которых Россия получает часть территорий, включая Харьков и Одессу. Все новые регионы выделены на карте особым цветом. Кроме того, Запад отменяет все антироссийские санкции и в обмен получает поставки нефти и газа на 15 лет.

Фото: РИА «Новости»

Из-за фамилии персонажа Зелински и его связи с Украиной зрители спустя много лет начали называть сериал «пророческим», сопоставляя антигероя с реальным украинским лидером Владимиром Зеленским. Но на момент выхода сериала ни о какой политической карьере он не думал, а занимался работой в студии «Квартал 95».

Чрезвычайное сходство все же будоражит людей. На Reddit есть даже отдельный тред, посвященный этой сюжетной линии. «Сериал кажется провидческим: бои на Украине, хакеры-террористы, война за ресурсы, дезинформация — все это актуально и сегодня», — написал один из участников обсуждения. Поклонники сериала, которые искренне устали от политических кризисов и глобальных проблем, открыли петицию на сайте Change.org с просьбой к авторам запустить продолжение сериала. Они пояснили, что мир сегодня нуждается в Элизабет Маккорд, способной остановить конфликты переговорами и убеждением.

Реальность страшнее художественных приемов

Совпадения в сюжетной линии сериала «Мадам Госсекретарь» могли быть связаны с участниками сценарной группы, которые знали о Зеленском уже тогда мелькавшем в политическом поле Украины. Об этом в комментарии 360.ru заявил корреспондент федерального издания «Ваши новости» Вадим Авва.

Он пояснил, что среди авторов вполне могли оказаться специалисты, понимающие политический спектр, поэтому они использовали фамилию Зеленского в искаженном формате.

Развитие такой сюжетной линии с боевыми действиями было понятно еще после так называемой «Оранжевой революции», когда к власти на Украине пришел Ющенко. Вадим Авва Корреспондент федерального издания «Ваши новости»

После 2014 года, когда украинские власти начали проводить политику геноцида против русскоязычного населения Донбасса, уже всем стало понятно, что конфликта с Россией киевскому режиму не избежать. «Поэтому реальность страшнее, она не оперирует художественными приемами и не зависит от триггеров сюжета», — добавил Авва. По его словам, современный мир переживает глобальную трансформацию. За ней стоят личности, которые войдут в историю навсегда.