Месяц милосердия и поста: когда начнется Рамадан-2026 и как его правильно провести

Священный месяц Рамадан — один из столпов ислама. Представляет собой период глубокого духовного очищения, милосердия и самодисциплины для мусульман всего мира. Этот особый временной отрезок, определяемый по лунному календарю, посвящен обязательному посту, усиленной молитве, размышлениям и добрым делам. Как правильно к нему подготовиться, какие основные правила следует соблюдать и какие духовные практики наполняют каждый день особым смыслом — в материале 360.ru.

Что такое Рамадан Это самый священный месяц в исламе, один из пяти столпов веры. В Рамадан мусульмане держат пост, рассказал 360.ru кандидат психологических наук религиовед Александр Невеев. «По сути, это подготовка к важному празднику. Соблюдение поста — ключевое действие, так как через него укрепляется вера, он способствует устремлению людей к Богу», — отметил эксперт. Месяц Рамадан для мусульман считается сложным периодом: они отказываются от еды на протяжении всего светлого времени суток. Запрещена даже вода. Такое сухое голодание продолжается 28 дней. По этой причине соблюдение поста считают проявлением силы человеческой веры.

Фото: Медиасток.рф

Когда начнется и завершится Рамадан-2026 Даты поста каждый год меняются. Они зависят от лунного календаря, который короче григорианского на 11 дней. По этой причине Рамадан ежегодно наступает на 11 дней позже предыдущего. «В 2026 году Рамадан начнется с заходом солнца 18 февраля, а пост — 19 февраля. Завершится 19 марта», — добавил Невеев. Как правильно подготовиться к Рамадану У мусульманского поста нет особой подготовки. «В верующих исламских семьях малышей с детства приучают поститься. Если такая привычка выработалась с рождения, то все последующие Рамаданы будут проходить легче. Однако в случае, когда человек решает поститься впервые в сознательном возрасте, ему зачастую сложно справиться», — указал религиовед.

Фото: Медиасток.рф

Основные правила Рамадана Если особых правил для подготовки к Рамадану нет, то у соблюдения самого поста все очень четко и достаточно жестко. «Например, если Рамадан выпадает на зиму, люди легче переносят ограничения: световой день короткий. Если же пост выпадает на лето, когда солнце светит долго и может быть жарко, то без еды и воды мусульманам приходится трудно. Поскольку еще и ночь короткая, за это время не все успевают поесть и выспаться», — объяснил Невеев. Другие правила Рамадана: пятикратный намаз;

Интересно Намаз — особая мусульманская молитва, которая состоит из определенного количества ракаатов (циклов). Иными словами, это совокупность особых молитвенных фраз, так называемых благословений, а также молитвенных поз — поклонов. Намаз — особая мусульманская молитва, которая состоит из определенного количества ракаатов (циклов). Иными словами, это совокупность особых молитвенных фраз, так называемых благословений, а также молитвенных поз — поклонов.

«Сначала человек стоит прямо на специальном коврике — саджаде. Во время намаза верующий несколько раз кланяется определенным образом», — пояснил религиовед. обязательное посещение мечети либо по пятницам, либо каждый день;

разговение после захода солнца, или вечерняя трапеза в Рамадан — ифтар;

предрассветный прием пищи в Рамадан — сухур (или сахур). Его совершают до утренней молитвы — фаджр. Разговляться лучше финиками и водой — так завещал пророк Мухаммед: «Когда кто-нибудь из вас будет разговляться, пусть разговляется финиками, а если не найдет фиников, пусть разговляется водой, ибо поистине она очищает».

Фото: Медиасток.рф

Календарь Рамадана-2026 Февраль — март День недели Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша День поста по счету 18 ср 5:42 7:47 12:45 15:08 17:42 19:39 1 19 чт 5:40 7:45 12:45 15:09 17:44 19:41 2 20 пт 5:37 7:43 12:45 15:11 17:47 19:43 3 21 сб 5:35 7:40 12:45 15:13 17:49 19:45 4 22 вс 5:33 7:38 12:45 15:14 17:51 19:47 5 23 пн 5:31 7:36 12:45 15:16 17:53 19:49 6 24 вт 5:28 7:33 12:45 15:17 17:55 19:51 7 25 ср 5:26 7:31 12:45 15:19 17:57 19:53 8 26 чт 5:24 7:28 12:44 15:20 17:59 19:55 9 27 пт 5:21 7:26 12:44 15:22 18:02 19:57 10 28 сб 5:19 7:23 12:44 15:23 18:04 19:59 11 1 вс 5:16 7:21 12:44 15:25 18:06 20:02 12 2 пн 5:14 7:18 12:44 15:26 18:08 20:04 13 3 вт 5:11 7:16 12:43 15:28 18:10 20:06 14 4 ср 5:09 7:13 12:43 15:29 18:12 20:08 15 5 чт 5:06 7:11 12:43 15:31 18:14 20:10 16 6 пт 5:03 7:08 12:43 15:32 18:16 20:12 17 7 сб 5:01 7:06 12:43 15:34 18:18 20:14 18 8 вс 4:58 7:03 12:42 15:35 18:20 20:17 19 9 пн 4:55 7:01 12:42 15:37 18:22 20:19 20 10 вт 4:52 6:58 12:42 15:38 18:25 20:21 21 11 ср 4:50 6:56 12:42 15:39 18:27 20:23 22 12 чт 4:47 6:53 12:41 15:41 18:29 20:26 23 13 пт 4:44 6:51 12:41 15:42 18:31 20:28 24 14 сб 4:41 6:48 12:41 15:44 18:33 20:30 25 15 вс 4:38 6:46 12:40 15:45 18:35 20:32 26 16 пн 4:35 6:43 12:40 15:46 18:37 20:35 27 17 вт 4:32 6:41 12:40 15:48 18:39 20:37 28 18 ср 4:29 6:38 12:40 15:49 18:41 20:39 29 19 чт 4:26 6:36 12:39 15:50 18:43 20:42 30

Фото: Медиасток.рф

шурук — восход солнца, окончание утренней молитвы фаджр;

зухр — полуденная молитва;

аср — обязательная предвечерняя молитва, состоящая из четырех ракаатов;

магриб — вечерняя молитва начала ифтара;

иша — ночная молитва, знаменующая завершение ифтара, состоит из четырех ракаатов. Важные события Рамадана Последние 10 дней поста считаются самыми священными. В это время принято еще усерднее молиться. Многие мужчины совершают итикаф — духовное уединение, а также чаще бывают в мечети. Завершением месяца Рамадана считается Ураза-байрам — праздник разговения. В 2026 году он выпадет на 20 марта.

Фото: Медиасток.рф

Кому можно и нельзя поститься в Рамадан Период ограничений наступает для всех совершеннолетних мусульман, дееспособных и физически здоровых. Пост запрещен для: беременных;

женщин в период менструации;

кормящих;

имеющих заболевания;

путников.

Интересно Временно освобожденные от поста обязаны возместить его, то есть поститься в другое время. Временно освобожденные от поста обязаны возместить его, то есть поститься в другое время.

Пожилым можно соблюдать Рамадан по своему усмотрению и самочувствию. За нарушение поста мусульманин должен покаяться.

Фото: Медиасток.рф

Что нельзя делать в Рамадан Помимо отказа от еды и воды, во время Рамадана мусульмане стараются делать добро, не употреблять в речи плохих слов, не смотреть на плохое. Еще в пост важно давать милостыню. «Это максимальное приближение к чистоте, божественности, возвышенным мыслям», — объяснил Невеев. Примеры запретов (харама): прелюбодеяние;

сквернословие;

насилие;

ложь;

обман;

убийство. «Есть понятие халяль — это то, что дозволено. То, что между харамом и халялем, называют макрух — это не запрещено, но и не разрешено. В Рамадан мусульмане как раз воздерживаются от макруха», — добавил религиовед.

Интересно Совершение макруха не несет в себе греха, но уменьшает вознаграждение за молитву. Совершение макруха не несет в себе греха, но уменьшает вознаграждение за молитву.

Примеры макруха: курение;

азартные игры;

слишком большое количество воды во время омовения;

употребление в пищу конины;

отказ от сивака (зубной палочки) во время намаза.