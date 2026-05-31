Король вестернов и легенда Голливуда. Клинту Иствуду исполнилось 96 лет

Главному символу вестернов — актеру и режиссеру Клинту Иствуду — 31 мая исполнилось 96 лет. За 70 лет работы в Голливуде он покорил сердца зрителей со всего мира благодаря харизме, запоминающимся волевым образам и огромному таланту.

Биография

Режиссер родился 31 мая 1930 года в Сан-Франциско. Его семья часто переезжала из одного калифорнийского города в другой, поэтому юному Иствуду приходилось постоянно менять школы.

«Всякая шпана, конечно, хотела со мной разобраться, проверить, кто я такой. Я был довольно застенчивым парнем, но большая часть времени уходила у меня на то, чтобы давать всяким уродам по шее», — отмечал сам артист.

После окончания школы он планировал поступить на музыкальное отделение в университете, но ему помешал призыв в армию. Впоследствии Иствуд признавался, что мог связать свою жизнь с музыкой, если у него было бы больше самодисциплины.

После службы он поступил на экономическое отделение Лос-Анджелесского университета и параллельно стал осваивать актерское мастерство, участвовать в постановках и кастингах.

В 1995 году артист заключил семилетний контракт с голливудским гигантом Universal, но в итоге проработал с компанией только 1,5 года.