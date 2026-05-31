Король вестернов и легенда Голливуда. Клинту Иствуду исполнилось 96 лет
Главному символу вестернов — актеру и режиссеру Клинту Иствуду — 31 мая исполнилось 96 лет. За 70 лет работы в Голливуде он покорил сердца зрителей со всего мира благодаря харизме, запоминающимся волевым образам и огромному таланту.
Биография
Режиссер родился 31 мая 1930 года в Сан-Франциско. Его семья часто переезжала из одного калифорнийского города в другой, поэтому юному Иствуду приходилось постоянно менять школы.
«Всякая шпана, конечно, хотела со мной разобраться, проверить, кто я такой. Я был довольно застенчивым парнем, но большая часть времени уходила у меня на то, чтобы давать всяким уродам по шее», — отмечал сам артист.
После окончания школы он планировал поступить на музыкальное отделение в университете, но ему помешал призыв в армию. Впоследствии Иствуд признавался, что мог связать свою жизнь с музыкой, если у него было бы больше самодисциплины.
После службы он поступил на экономическое отделение Лос-Анджелесского университета и параллельно стал осваивать актерское мастерство, участвовать в постановках и кастингах.
В 1995 году артист заключил семилетний контракт с голливудским гигантом Universal, но в итоге проработал с компанией только 1,5 года.
Начало актерского пути
Первый успех пришел к Иствуду, когда он попал в многосерийный вестерн Rawhid («Сыромятная плеть»). Работа в этом проекте стала одним из самых утомительных этапов карьеры актера — будущей звезде приходилось работать шесть дней в неделю по 12 часов.
Сериал просуществовал шесть лет: с 1959 по 1965 год. Благодаря «Сыромятной плети» Иствуд смог почувствовать первый вкус славы, а его заработок вырос с символических 750 долларов до внушительных 119 000 долларов за эпизод.
Настоящий прорыв для актера произошел в 1963 году, когда на него обратил внимание знаменитый создатель «спагетти-вестернов» Серджо Леоне. Именно в его фильме «За пригоршню долларов» Иствуд впервые воплотил амплуа «человека без имени». Молчаливый и таинственный персонаж, одетый в пончо, шляпу и ковбойски сапоги, сразу привлек внимание зрителей.
Артист намеренно замедлял речь, проявлял сдержанность в мимике и движениях, а также сокращал реплики, придавал значение взглядам и паузам. В таком образе актер предстал и в других фильмах трилогии: «На несколько долларов больше» и культовом «Хороший, плохой, злой».
В последующих проектах он попытался отойти от ковбойских амплуа, сохранив минималистскую манеру игры. В 1971 году Иствуд выступил в роли режиссера и снял фильм «Сыграй мне перед смертью» — криминальную мелодраму с собой в главной роли. Критики тепло приняли картину и сравнили ее по напряженной атмосфере с классическим «Психо» Альфреда Хичкока.
Статус звезды окончательно закрепил в 1971 году «Грязный Гарри» Дона Сигела, где Иствуд сыграл инспектора Гарри Каллахана.
Новые взлеты
В начале девяностых актер снова вернулся к вестернам, но принципиально их переосмыслил. В «Непрощенном» он талантливо развенчал миф о благородном стрелке.
На этом взлеты Иствуда не закончились. В двухтысячных выстрелила его спортивная драма «Малышка на миллион». Картина продолжила линию «Непрощенного» и собрала четыре «Оскара».
В выпущенных в 2006 году фильмах «Флаги наших отцов» и «Письма с Иводзимы» режиссер обратился к теме исторической памяти и представил конфликт Второй мировой войны с двух противоположных точек зрения.
Клинт Иствуд не только взошел на «кинематографический олимп», но и оказал огромное влияние на популярную культуру. Образ «человека без имени» можно встретить в цикле романов «Темная башня» Стивена Кинга, трилогии фильмов «Назад в будущее» Роберта Земекиса и других произведениях.