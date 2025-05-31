Сегодня 14:42 Клинт Иствуд — 95 лет в большом деле! Герой, одиночка, романтик 0 0 0 Фото: Warner Bros/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Культура

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Клинту Иствуду сегодня — 31 мая 2025 года — исполнилось ровно 95 лет. Он долгожитель не только по жизни, но и в профессии. Его последний актерский фильм вышел в 2021 году, режиссерский — в 2024 году. Клинт смог выжить максимум из своих не самых колоссальных актерских умений. Он создал образ легендарного ковбоя — с револьвером и сигарой, в пончо, а позднее сам же разбил его, этот образ. Но главное — Иствуд как режиссер смог создать действительно авторское кино. В этой подборке кинокритика Платона Беседина — этапы становления Клинта Иствуда, легендарного актера и режиссера, воплотившего и пригорившего американскую мечту.

«Долларовая» трилогия: «За пригоршню долларов», 1964 «На несколько долларов больше» (1965), «Хороший, плохой, злой» (1966). Режиссер — Серджо Леоне. Клинт Иствуд — главная роль. Спагетти-вестерны, а «долларовая трилогия» — их квинтэссенция, изначально никто не воспринимал всерьез. Первопроходцем в данном жанре стал как раз-таки фильм с Клинтом — «За пригоршню долларов». Сделал эту ленту, как и последующие, великий Серджо Леоне. После выхода картины все похмыкали, посмеялись, поулыбались, думая, что это ненадолго и не всерьез. Они и не заметили, как критики все чаще и все настойчивее писали о том, что спагетти-вестерны стали такой же частью массовой культуры, важной частью, как и сага «Звездные войны», например. Вот он — Дарт Вейдер, а вот — ковбой, поясняющий за мула. Клинт Иствуд стал воплощением спагетти-вестернов, их фронтменом. Он был очень хорош. Высоченный (1 метр 93 сантиметра), с пружинистой, неторопливой походкой, с щетиной и сигарой, ковбой в его исполнении пояснял врагам, как надо жить, стреляя взглядом и из револьвера. Клинт реально гипнотизировал зрителя — его «фишкой» стала сдержанность, а сам он был пружиной, готовой ударить в любой момент.

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net / www.globallookpress.com

«Грязный Гарри», 1971 Режиссер — Дон Сигел. Клинт Иствуд — главная роль. Второй важнейший этап в карьере Иствуда. Эту ленту об инспекторе Гарри Каллахене сделал Дон Сигел. Собственно, два этих человека — Леоне и Сигел — определили режиссерский почерк самого Клинта. Он учился у них, он вообще всегда много учился. При этом менялись смыслы лент Иствуда, но вот фирменный почерк его оставался. Клинт работал в старомодной, проверенной манере — и неизменно убеждал. Грязный Гарри — детектив, который не церемонился с преступниками. Он маскулинный альфа-самец, который беззастенчиво и жестко расправляется с мерзавцами. Делает он это подчеркнуто сурово и без тени сомнений. Просто доедает свой сэндвич, идет на творящееся зло, выпускает пули и заявляет, что его «Магнум — самая мощная пушка на свете». Никаких сантиментов, никаких лишних фраз. Это концентрированно мужское кино, где мачо никогда не плачут. Разве что чуть-чуть.

Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

«Непрощенный», 1992 Клинт Иствуд — режиссер и главная роль. Я сказал о том, что Клинт Иствуд как режиссер менялся и весьма сильно. Главным образом во взглядах. И это не такая чтоб обыденность для Голливуда. Здесь актеры годами существуют в заданных образах. То, что сделал Клинт Иствуд в «Непрощенном» — творческий подвиг. Он набрался смелости, чтобы говорить со зрителем без циничных усмешек и жестких решений — он стал говорить открыто и честно. И посвятил эту ленту учителям — Леоне и Сигелу. Был образ лихого ковбоя, но его не стало. В этой ленте Иствуд деконструировал его. Герой «долларовой» трилогии, волк-одиночка, убивал без зазрений совести, что называется. Здесь главный персонаж «Непрощенного» Уилл Манни мучается от того, что вынужден убивать. Его терзают действительно экзистенциальные переживания. Он задается, по сути, одним и тем же вопросом: почему он должен убивать? Почему насилие стало его modus operandi, средой обитания, его сущностью? Эта рефлексия прекрасна.

Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

«Мосты округа Мэдисон», 1995 Клинт Иствуд — режиссер и главная роль. По-моему, один из лучших фильмов о любви. Клинт Иствуд здесь уже не так сдержан как обычно, но играет он в одной ленте с потрясающей Мерил Стрип — и та добавляет красок. Двое воплощают историю любви двух пожилых людей, которые умеют чувствовать и понимать друг друга. В этой картине, помню, меня поразила глубинная нежность, которая разлита здесь везде, но скрыто, неявно. Это точно слой краски на картине, на которой создавали все остальное. И подобное не только очаровывает, но и утешает. Удивительно, но эта нежность есть во многих фильмах, казалось бы, сурового Клинта Иствуда. Именно «Мосты» открыли мне новый взгляд на его работы.

Фото: KPA / www.globallookpress.com

«Гран Торино», 2008 Клинт Иствуд — режиссер и главная роль. Без сомнения, одна из лучших кинокартин XXI века, которая пришла ко мне в тот момент, когда я начал окончательно разочаровываться в кинематографе. И тут — бац! — я посмотрел эту ленту, в которой Клинт играет ветерана Уолта Ковальски. Завод, где он трудился, уничтожен. Сын не понимает его. Жена умерла. Уолта преследуют сомнения и демоны прошлого, многие из которых связаны с войной, на которой он убивал корейцев. А тут рядом с ним селятся китайцы, они жутко напоминают тех, убитых ранее. Но их же должен защитить и спасти Уолт. Очень недалекие или очень ангажированные критики увидели в этой ленте Клинта Иствуда историю перевоспитания расиста и шовиниста, но это плоский, я бы даже сказал, пошлый подход. На самом деле, это библейский и во многом толстовский сюжет, от последнего здесь, несомненно, взята концовка. И Клинт воплощает на экране вовсе не шовиниста, а человек, который изо всех сил старается держаться корней. Сам Иствуд делает, в общем-то, плюс-минус то же самое. Возможно, в этом секрет его колоссального долголетия.