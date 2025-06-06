06 июня 2025 15:05 Каждая задрипанная лошадь… Все ли мероприятия уместны на Дворцовой и у Новгородского кремля? 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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1 июня певица IOWA в костюме мужских гениталий выступила на фоне Новгородского кремля и тысячелетнего Софийского собора. Концерт вызвал недовольство местных жителей и привлек внимание общественников. Вскоре появилась петиция с требованием привлечь к ответственности организаторов мероприятия. А теперь разговор и вовсе вышел за пределы морали: новгородский инцидент в очередной раз поставил вопрос об уместности развлекательных мероприятий на фоне драгоценнейших памятников архитектуры и культуры.

Страна Забория Давайте скажу сразу: я живу в Санкт-Петербурге, но с Великим Новгородом тесно связана. У меня дом на Новгородчине, в городе сейчас снимаю квартиру и планирую в будущем туда переехать. В день знаменитого концерта IOWA я была в Новгороде, однако на выступление не ходила, узнала о нем из публикаций. Зато накануне застала монтаж сцены для этого мероприятия и для фестиваля «Новгородское лето». Еще я видела, как под самыми стенами древнего кремля эту сцену переделывали и туда-сюда переносили мобильные заборы. Она там, кажется, как и заборы, осталась с 9 мая. Потом на той же территории проходил детский слет. Еще какое-то мероприятие. Каждый раз, по моим наблюдениям, сцену переделывали, заборные секции переносили или меняли. Я тогда даже записала для своего канала видео о том, что в провинцию пришла заборная мафия. Иначе это явление объяснить не могу: когда в самых туристических местах в течение теплого сезона многократно меняются заборы и переносные секции. Это началось далеко не тут, а в столицах. В прошлом году заборная истерия достигла апофеоза на Дворцовой площади: там в мае заняли место сценой и ограждениями и почти все лето монтировали, демонтировали, передвигали эти конструкции.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Говорю «почти», потому что в конце концов перестала туда приезжать и заглядывать для прогулок, так как на Дворцовой шли непрерывные монтажно-демонтажные работы, организаторы каждого мероприятия желали установить собственную сцену и выставлять свои собственные заборы под предлогом, что они отвечают за безопасность публики и не могут ее гарантировать с чужими заборами. Туристам, которые в эти месяцы приезжали в Петербург, можно было только посочувствовать: величественный ансамбль Дворцовой площади и Зимнего дворца они толком не увидели. Зато там за это время прошло много мероприятий. И если к «Алым парусам» для отличников или к концерту «Классика на Дворцовой» вопросов нет, то к городьбе на фоне Эрмитажа ограждений и сцен ради концерта в честь ПМЭФ вопросы уже появляются. У меня они были даже к Книжному салону, который устраивают теперь не в Главном штабе, а в палатках, возведенных прямо вокруг Александрийского столпа.

Откровенно говоря, с учетом представленной там литературы, считаю, что культурный ущерб от невозможности туристов увидеть весь дворцовый ансамбль сильно перевешивает пользу пропаганды чтения. Добавьте к этому промежуточные работы по разбору, сбору и пересбору конструкций.

Приехать в Петербург и не увидеть нормально Дворцовую площадь, не сфотографироваться на ней, не полюбоваться — большая потеря для жителя России.

Сколько раз наш человек может съездить в культурную столицу? Хорошо, если раз за жизнь. Собирался, копил деньги, дети энциклопедии читали, жена программу экскурсий составляла. Приехали. Заселились в хостел. Отправились тем же вечером на Дворцовую. Родители горды: смогли, заработали, вывезли детей, хотят, чтобы из них выросли люди. Пришли, а там — очередная городьба с заборами и перемещением сцены. Или концерт Вячеслава Бутусова. Ценнее тысячелетнего собора Теперь перенесем обстоятельства на Великий Новгород. Все то же самое, но с поправкой: приехать в колыбель русской государственности и культуры может себе позволить еще меньше россиян. И если в Петербург многие ездят раз в несколько лет, сюда обычно приезжают раз в жизни. Добрались, а там? С одной стороны кремлевской стены — заборы, сцена, подготовка к концерту или и того хуже, уже поет сама IOWA в костюме члена и с голоногой подтанцовкой на сцене. С другой — влепили красный ларек сетевого продавца чая. По этому поводу тоже разразился скандал. Все для туристов.

Два года назад в самом кремле поставили будку местной сети «Кофемолка» и вскоре убрали из-за возмущения россиян. В 2025-м рядом с кремлевским воротами начали монтировать красный ларек из поликарбоната — от сети «Чу-Чу-Чай». Его уже убрали. Снова под давлением общественности. Зато потом прямо внутри кремля и в прямом смысле под стенами Софийского собора установили сцену, снова нагородили заборов и также поставили громоздкие конструкции к открытию кинофестиваля «Новое движение». В рамках этого мероприятия и выступала IOWA.

Я ходила на фестивале всего на пару событий и показов. Не понимаю, зачем было заставлять территорию в кремле заграждениями и городить сцену. Ради кого и чего?

Другой первой столицы у нас нет.

Фото: телеграм-канал «Ключи от Новгорода»

Что вообще в нашей стране может быть такого ценного, ради чего обязательно следует перекрыть вид на Софийский собор? Зачем это придумано? Сдается мне, что мало вообще существует развлечений, мероприятий и прочих сюрпризов, способных соперничать с новгородским кремлем, средневековыми храмами и Софийским собором. В город едут смотреть именно их. Любые концерты и развлечения наши люди видели. Сами новгородцы тоже не в восторге от подобного. Почитайте местные паблики, посмотрите на лица взрослых слушателей концерта. Детям, может, и понравилось, и то не всем, а взрослые отлично поняли: это возмутительно. В Новгороде люди отчетливо осознают себя жителями первой столицы. Ценность Софийского собора они хорошо знают. И тоже хотят идти на работу мимо кремля и собора, а не вдоль ограждений со сценой. Для концертов в городе есть другие места, закрывать ради них вид на кремль и соборы необязательно. Особенно сейчас, когда началась пора пленэров. Со всей страны в город едут художники разных возрастов — пишут и рисуют храмы, кремль. Год назад рядом с этой сценой, у кремлевского рва, все было усыпано детьми с мольбертами и планшетами. В эти дни я их почему-то не видела.

Другого кремля первой русской настоящей столицы и тысячелетнего собора у нас нет! Русская культура и история и без того были частично уничтожены немцами.

Мало что осталось от того же Новгорода. Его восстановление из руин стало невероятным подвигом нашего народа: люди после освобождения от фашистов жили в землянках, когда начали реставрацию.

Разрушенный памятник тысячелетию России восстановили и открыли еще во время войны явно не для того, чтобы теперь там кто попало мог выступить, загородив собой вид. Надо беречь это, сохранять как народное достояние. Относиться к нему исходя из безусловного права каждого жителя страны приехать и посмотреть на свое наследие без того, чтобы рядом торчали заборы, рекламные баннеры и сцена с пляшущими полуголыми барышнями. Делай ржачно! В России нужно создать список таких объектов безусловного культурного наследия. Мест, которые нельзя засорять визуальным мусором, загораживать сценами, заборами, тем более если это делается ради выступления IOWA или Инстасамки. Мероприятия в таких местах нужно ограничивать по числу (чтобы виды не были перекрыты все лето), регулировать объем возводимых конструкций, обязать пользоваться одной и той же сценой и одним и тем же ограждением (дабы не превращать теплый сезон в сплошные монтажные работы).

Обязательно нужно как-то ограничить тематику проводимых в таких местах мероприятий. Оперный концерт раз в год на Дворцовой. Парад или колокольный звон у Софийского собора. Не должно быть такого, что, простите, каждая задрипанная лошадь может загородить на несколько дней Дворцовую площадь или выступать на сцене, перекрывающей тысячелетний собор. Как вариант решения проблемы можно обязать согласовывать мероприятия в таких местах с худсоветами, в которые должны входить лучшие и образованнейшие люди города: искусствоведы, культурологи, архитекторы, музейщики, историки, а не чиновники. Чтобы это были люди с именем и репутацией, которой дорожат. И которую могут потерять, если согласуют проведение у кремля или Эрмитажа концерта с развлекаловом. На Дворцовой и оперный концерт может быть, и Иван Ургант — все она, бедная, видела, так что нужен отсев желающих. У собора, которому тысяча лет, могут проводить фестивали колокольного звона, кино или пива — разница большая.

Фото: Софийский собор в Великом Новгороде/ Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

И только на первый взгляд кажется, что фестиваль кино в кремле с огромными временными конструкциями — это уместно. А я там побывала и так не считаю: множество малоизвестных авторов с откровенно дурацкими фильмами. К примеру, на фоне кремля и Софийского собора корчащим глупые рожицы отметился молодой режиссер Вячеслав Иванов, чей фильм «Привычка нюхать пальцы» занял первое место. Кино про мигранта, который продает унитазы и постоянно сталкивается с пранками. «Очень ржачно, — встретила я отзыв о фильме одной из посетительниц фестиваля. — И режиссер ржачный».

У меня вопрос: эта ржака заслуживает, чтобы ради нее замусорили заборами, сценой и баннерами вид на Софийский собор и пригласили под стены кремля IOWA?

Давайте создадим перечень мест, где нельзя городить сцены, чтобы непонятные люди могли там спеть, станцевать и проржаться. Тем более что это сопряжено с риском для памятников культуры. К примеру, господин Михаил Пиотровский регулярно выступает против концертов возле Эрмитажа, утверждая, что от грохота и низких звуков могут испортиться слои краски на древних полотнах.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Может, это и преувеличение, но общий вектор я поддерживаю: перекрывать Дворцовую площадь даже ради Вячеслава Бутусова нельзя, потому что Дворцовая и ее ландшафт — важнее него. Вид на Софийский собор важнее права режиссера Иванова проржаться на его фоне. А право любого человека смотреть на Новгородский кремль важнее певицы IOWA и вкусов ее поклонников, которых и нашлось не так уж много.