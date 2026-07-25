25 июля 2026 00:01 Неразгаданный феномен. Как Владимир Высоцкий вернул голос поэзии Драматург Печейкин: Высоцкий превратил поэзию в личный разговор со слушателем Фото: Vladimir Mekler/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

Культура

Русский язык

Песни

Россия

Литература

Артисты

Двадцать пятого июля отмечается День памяти Владимира Высоцкого — многогранного человека, который смог соединить в себе множество талантов. Он не только стал культовым актером и бардом, но и навсегда вошел в историю поэзии.

Почему стихи Высоцкого — классика Вокруг фигуры Высоцкого до сих пор разгораются споры. Некоторые ошибочно считают, что его стихи слишком просты или недостаточно возвышенны, упуская из виду, как ярко и искренне поэт говорил о действительно важных вещах. Несмотря на прошедшие десятилетия, его творчество стало классикой, которая продолжает отзывается в сердцах людей. Драматург и культуртрегер Валерий Валерьевич Печейкин в беседе с 360.ru напомнил, что Высоцкий в буквальном и переносном смысле вернул поэзии голос.

Он сделал стихотворение не книжным жанром, а формой личного разговора со слушателем и — шире — со всей страной. В его песнях заговорили те, кого официальная культура часто не замечала: пьяницы, авантюристы, заключенные и даже пациенты психиатрической больницы — вспомним знаменитую «Канатчикову дачу». Он создал своеобразную устную энциклопедию советской жизни.

По мнению эксперта, характерный голос барда не просто стал украшением стихов, а одним из инструментов драматургии. Даже если не брать в расчет манеру исполнения, тексты имеют сложную структуру, хотя и кажутся на первый взгляд простыми. «Он виртуозно использовал ролевую лирику, говорил от лица десятков персонажей, сталкивал высокую лексику с уличной, строил текст на резких сменах интонации, каламбурах, гиперболах и сбивчивом, почти задыхающемся ритме. Его песни похожи на маленькие пьесы, где за три минуты возникают герой, конфликт и нередко трагическая развязка», — объяснил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Основой для лирики и сатиры Высоцкого стала предельная эмоциональная серьезность. Поэт смеется не с холодной дистанции, а потому, что ему больно. Печейкин напомнил, что даже карикатурные персонажи имеют право на собственную правду. «Главная изюминка Высоцкого — способность говорить одновременно от себя, от имени героя и от имени целого поколения. Его „я“ почти всегда многоголосно. Возможно, именно поэтому Высоцкий сначала стал неофициальным народным поэтом, а со временем — бесспорным классиком», — подчеркнул собеседник 360.ru. Он признался, что до сих пор вспоминает песни барда в некоторых ситуациях. Часть реалий требуют комментария, слова меняются, но нерв стихов остается современным, рассказал драматург. Театр одного актера О важнейшей роли поэта в культуре также высказался 360.ru сенатор, профессор Игорь Мурог. «Владимир Высоцкий давно перестал быть просто бардом из 70‑х — он стал культурным феноменом планетарного масштаба: его песни звучали в записях по всей стране, а сегодня их цитируют в лекциях по русской словесности, разбирают на семинарах и ставят в один ряд с текстами, которые формируют национальный характер», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, даже коллеги артиста неоднократно замечали его особую харизму: рядом с ним любой актер будто начинал звучать чуть тише — не из‑за зависти, а из‑за невероятной силы присутствия. Одна сказанная хриплым голосом фраза брала больше, чем целый монолог.

В этом и был его особый дар: он умел превращать обыденность в трагедию, а анекдот — в притчу и делал это так естественно, что зритель не замечал мастерства, чувствуя лишь правду.