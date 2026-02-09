Неделя тишины перед духовным подвигом: как провести Сырную седмицу правильно

Иерей Береговой объяснил, чем отличается Сырная седмица от масленичной недели

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/www.globallookpress.com

Последняя неделя перед Великим постом в церковном календаре называется Сырная сплошная седмица. Это период не столько праздничных гуляний с блинами, сколько осмысленной подготовки к подвигу веры — Великому посту. В чем ключевое отличие этой седмицы от народной Масленицы, как верующие настраиваются на пост, что нельзя делать и как питаться, разбирался 360.ru.

Что такое Сырная сплошная седмица

Сплошной эта неделя называется потому, что длится с понедельника по воскресный день — без перерывов на постные среду и пятницу, рассказал 360.ru настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области иерей Владислав Береговой.

«Православные круглый год постятся по средам и пятницам. Если какая-то из седмиц называется сплошной, значит, на этой неделе в среду и пятницу можно есть все», — отметил священнослужитель.

В церковном календаре таких сплошных седмиц пять: первая и вторая подготовительные перед Великим постом, пасхальная седмица после него, неделя перед Петровым постом, а также Святки. В обычные среду и пятницу постятся в память о предательстве Иуды и страданиях, которые Иисус Христос перенес на Кресте ради всего человечества.

Vadim Nekrasov/Russian Look
Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/www.globallookpress.com

В Сырную седмицу можно есть рыбу и молочные продукты.

«Сыр по-церковнославянски — это творог и все молочные продукты. Таким образом, Сырная седмица — молочная неделя», — уточнил иерей.

Традиция не есть мясо пошла от императора Византии Ираклия I, который жил и правил в VII веке. Он вел войну с Персией и никак не мог одержать победу. Тогда правитель дал обет не есть мясо в последнюю неделю перед Великим постом, чтобы Бог помог победить персов. Так и случилось, а Церковь ввела эту традицию в устав.

Даты Сырной сплошной седмицы

Последняя неделя перед Великим постом будет длиться с 16 по 22 февраля. Однако по церковно-славянскому календарю Сырная сплошная седмица начинается на день раньше, то есть в воскресенье, 15-го числа.

«По церковно-славянскому уставу неделя — это седмица, а воскресенье — неделя. Вот такой интересный парадокс», — разъяснил Береговой.

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Первый день Сырной седмицы называется Мясопустным, или Сырной неделей. Ее также называют Неделей о Страшном суде.

Интересно

Сырная сплошная седмица закончится в субботу. Последнее же воскресенье перед Великим постом называют Прощеным, когда верующие отпускают обиды и просят прощения у других.

Значение Сырной сплошной седмицы

Церковь рекомендует входить в строгость Великого поста, в том числе в богослужебную, не спеша. Не нужно наедаться в последнее воскресенье, а с понедельника начинать строжайший пост. Следует постепенно убирать некоторые продукты, чтобы человек привыкал какое-то время себя ограничивать. Сначала отказаться от мяса, потом — от всего остального, объяснил Береговой.

Однако главное — подготовиться к посту духовно. Ведь это своего рода аскеза ради Христа и духовного подвига, который немыслим без телесного.

Святки
Фото: Святки/РИА «Новости»

Почему на Сырной сплошной седмице нельзя веселиться

Хотя по датам Сырная сплошная седмица совпадает с Масленицей, согласно церковному уставу, веселиться и радоваться в это время не рекомендуется.

«Сырная седмица — подготовительная к Великому посту неделя. Верующие начинают посещать ежедневные богослужения. Они преисполнены покаянных великопостных мотивов. Поэтому я бы советовал плавно отсекать то, что стало частью повседневной разнузданной жизни», — подчеркнул священнослужитель.

Однако правы и те, кто говорит, что это еще не Великий пост, заметил Береговой. По этой причине масленичная неделя и народные гуляния стали для многих неотъемлемой частью подготовки к посту.

Люди так гуляют, чтобы уже не хотелось почти два месяца. Главное, конечно, сохранять норму, не упиваться в последний день Сырной седмицы так, чтобы еще три дня Великого поста было тяжелое похмелье. И не гулять так, чтобы потом было стыдно всю последующую жизнь.

Владислав Береговой

Что можно и нельзя делать в Сырную сплошную седмицу

На Сырной седмице можно:

«Это время добрых дел, посещения друзей, родственников, приема гостей», — добавил Береговой.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Не рекомендуется:

«Сырная седмица есть преддверие и начало поста, поэтому истинным чадам Церкви следует поступать в эту седмицу во всем гораздо воздержаннее, чем в предыдущие дни. Хотя и всегда воздержание потребно», — добавил святитель Тихон Задонский.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/www.globallookpress.com

Молитвы перед Великим постом

В последнюю неделю перед Великим постом принято печь блины, ходить друг к другу в гости, прощать старые обиды и просить прощения. В это время следует читать молитвы:

Фото: Медиасток.рф

Приметы на Сырную сплошную седмицу

Также известны и некоторые суеверия:

