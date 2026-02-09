Неделя тишины перед духовным подвигом: как провести Сырную седмицу правильно

Последняя неделя перед Великим постом в церковном календаре называется Сырная сплошная седмица. Это период не столько праздничных гуляний с блинами, сколько осмысленной подготовки к подвигу веры — Великому посту. В чем ключевое отличие этой седмицы от народной Масленицы, как верующие настраиваются на пост, что нельзя делать и как питаться, разбирался 360.ru.

Что такое Сырная сплошная седмица Сплошной эта неделя называется потому, что длится с понедельника по воскресный день — без перерывов на постные среду и пятницу, рассказал 360.ru настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области иерей Владислав Береговой. «Православные круглый год постятся по средам и пятницам. Если какая-то из седмиц называется сплошной, значит, на этой неделе в среду и пятницу можно есть все», — отметил священнослужитель. В церковном календаре таких сплошных седмиц пять: первая и вторая подготовительные перед Великим постом, пасхальная седмица после него, неделя перед Петровым постом, а также Святки. В обычные среду и пятницу постятся в память о предательстве Иуды и страданиях, которые Иисус Христос перенес на Кресте ради всего человечества.

В Сырную седмицу можно есть рыбу и молочные продукты. «Сыр по-церковнославянски — это творог и все молочные продукты. Таким образом, Сырная седмица — молочная неделя», — уточнил иерей. Традиция не есть мясо пошла от императора Византии Ираклия I, который жил и правил в VII веке. Он вел войну с Персией и никак не мог одержать победу. Тогда правитель дал обет не есть мясо в последнюю неделю перед Великим постом, чтобы Бог помог победить персов. Так и случилось, а Церковь ввела эту традицию в устав. Даты Сырной сплошной седмицы Последняя неделя перед Великим постом будет длиться с 16 по 22 февраля. Однако по церковно-славянскому календарю Сырная сплошная седмица начинается на день раньше, то есть в воскресенье, 15-го числа. «По церковно-славянскому уставу неделя — это седмица, а воскресенье — неделя. Вот такой интересный парадокс», — разъяснил Береговой.

Первый день Сырной седмицы называется Мясопустным, или Сырной неделей. Ее также называют Неделей о Страшном суде.

Значение Сырной сплошной седмицы Церковь рекомендует входить в строгость Великого поста, в том числе в богослужебную, не спеша. Не нужно наедаться в последнее воскресенье, а с понедельника начинать строжайший пост. Следует постепенно убирать некоторые продукты, чтобы человек привыкал какое-то время себя ограничивать. Сначала отказаться от мяса, потом — от всего остального, объяснил Береговой. Однако главное — подготовиться к посту духовно. Ведь это своего рода аскеза ради Христа и духовного подвига, который немыслим без телесного.

Почему на Сырной сплошной седмице нельзя веселиться Хотя по датам Сырная сплошная седмица совпадает с Масленицей, согласно церковному уставу, веселиться и радоваться в это время не рекомендуется. «Сырная седмица — подготовительная к Великому посту неделя. Верующие начинают посещать ежедневные богослужения. Они преисполнены покаянных великопостных мотивов. Поэтому я бы советовал плавно отсекать то, что стало частью повседневной разнузданной жизни», — подчеркнул священнослужитель. Однако правы и те, кто говорит, что это еще не Великий пост, заметил Береговой. По этой причине масленичная неделя и народные гуляния стали для многих неотъемлемой частью подготовки к посту.

Люди так гуляют, чтобы уже не хотелось почти два месяца. Главное, конечно, сохранять норму, не упиваться в последний день Сырной седмицы так, чтобы еще три дня Великого поста было тяжелое похмелье. И не гулять так, чтобы потом было стыдно всю последующую жизнь. Владислав Береговой

Что можно и нельзя делать в Сырную сплошную седмицу На Сырной седмице можно: вкусно есть, однако не объедаться;

пить, если позволяют здоровье и супруга, но не упиваться;

делать добрые дела;

ежедневно молиться и читать Священное писание;

хвалить и благодарить;

причащаться;

заниматься уборкой. «Это время добрых дел, посещения друзей, родственников, приема гостей», — добавил Береговой.

Не рекомендуется: есть мясо и супы на мясном бульоне;

погружаться с головой в шумные гуляния;

ругаться, ссориться и обижать других;

венчаться. «Сырная седмица есть преддверие и начало поста, поэтому истинным чадам Церкви следует поступать в эту седмицу во всем гораздо воздержаннее, чем в предыдущие дни. Хотя и всегда воздержание потребно», — добавил святитель Тихон Задонский.

Молитвы перед Великим постом В последнюю неделю перед Великим постом принято печь блины, ходить друг к другу в гости, прощать старые обиды и просить прощения. В это время следует читать молитвы: Ефрема Сирина. «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Читается с поклонами;

тропари и стихиры постной Триоди;

молитвы на повечерии;

«Боже, очисти мя грешнаго». Читается многократно с поклонами.

Приметы на Сырную сплошную седмицу Мороз в эту неделю предвещал теплое лето;

Если пошел дождь, осенью будет много грибов;

В Сырную сплошную седмицу много сосулек — жди хорошего урожая в следующем сезоне. Также известны и некоторые суеверия: Скупиться на угощения для гостей — к бедности и несчастьям;

Старые вещи в этот период сжигали. Люди верили, что так избавляют семью от болезней и проблем.