Проект для погружения в смыслы. Как прошли «Дни Достоевского» в Оптиной пустыни

В Оптиной пустыни в пятый раз прошел фестиваль «Дни Достоевского». Из небольшой инициативы он превратился во всероссийский духовно-просветительский проект, объединяющий представителей культуры, духовенства, власти и гостей из разных регионов.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратил внимание, что фестиваль помогает людям погружаться в смыслы, искать духовную опору и по-новому открывать наследие великого русского писателя. Пятый сезон «Дней Достоевского» стал особенно масштабным благодаря поддержке региона.

Важнейшим событием проекта стал новый паломнический «Путь Достоевского». Маршрут через живописные места соединил Оптину пустынь и Шамордино. В национальном парке «Угра» артисты представляли паломникам сцены из произведений писателя.

Фестиваль стартовал под звон колоколов у стен древнего монастыря и начался с конференции «Судьба России в творчестве Достоевского». В рамках нее прошли лекции, дискуссии, спектакли, литературно-музыкальные вечера, выставки, экскурсии, книжные ярмарки и мастер-классы.

Достоевского продолжают читать

Проект в очередной раз подтвердил, что работы классика остаются близкими и актуальными для современного читателя. Губернатор отметил, что упоминания о писателе порой можно встретить в самых неожиданных местах.

«„Чти отца своего и мать. И почитай Достоевского“ — такую надпись на футболке молодого человека в метро увидел настоятель подворья монастыря Оптина пустынь в Москве архимандрит Мелхиседек. Творчество великого писателя близко сегодняшней молодежи», — рассказал Шапша.

По его словам, чтение произведений Достоевского дает возможность видеть сердцем, найти смыслы и получить ответы на важнейшие вопросы, которые ставит время.

«Большая радость, что родиной этого уникального проекта стала наша Калужская земля», — добавил глава региона.

В рамках фестиваля в Калуге, Козельском муниципальном округе и Боровске состоялось более 60 мероприятий. В их организации участвовали представители РПЦ, ученые, деятели культуры. Ключевые события транслировались в режиме реального времени.

Проектом интересуется все больше людей — любители литературы и философии, педагоги, школьники и студенты. В этом году к творчеству великого писателя приобщились около 50 тысяч калужан и гостей региона самых разных возрастов.

Духовно-просветительский проект реализовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Инициатором и организатором фестиваля стал наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь, викарий патриарха Московского и Всея Руси, епископ Можайский Иосиф.