Проект для погружения в смыслы. Как прошли «Дни Достоевского» в Оптиной пустыни
В Оптиной пустыни завершился фестиваль «Дни Достоевского»
В Оптиной пустыни в пятый раз прошел фестиваль «Дни Достоевского». Из небольшой инициативы он превратился во всероссийский духовно-просветительский проект, объединяющий представителей культуры, духовенства, власти и гостей из разных регионов.
Главные события проекта
Фестиваль стартовал под звон колоколов у стен древнего монастыря и начался с конференции «Судьба России в творчестве Достоевского». В рамках нее прошли лекции, дискуссии, спектакли, литературно-музыкальные вечера, выставки, экскурсии, книжные ярмарки и мастер-классы.
Важнейшим событием проекта стал новый паломнический «Путь Достоевского». Маршрут через живописные места соединил Оптину пустынь и Шамордино. В национальном парке «Угра» артисты представляли паломникам сцены из произведений писателя.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратил внимание, что фестиваль помогает людям погружаться в смыслы, искать духовную опору и по-новому открывать наследие великого русского писателя. Пятый сезон «Дней Достоевского» стал особенно масштабным благодаря поддержке региона.
Достоевского продолжают читать
Проект в очередной раз подтвердил, что работы классика остаются близкими и актуальными для современного читателя. Губернатор отметил, что упоминания о писателе порой можно встретить в самых неожиданных местах.
«„Чти отца своего и мать. И почитай Достоевского“ — такую надпись на футболке молодого человека в метро увидел настоятель подворья монастыря Оптина пустынь в Москве архимандрит Мелхиседек. Творчество великого писателя близко сегодняшней молодежи», — рассказал Шапша.
По его словам, чтение произведений Достоевского дает возможность видеть сердцем, найти смыслы и получить ответы на важнейшие вопросы, которые ставит время.
«Большая радость, что родиной этого уникального проекта стала наша Калужская земля», — добавил глава региона.
В рамках фестиваля в Калуге, Козельском муниципальном округе и Боровске состоялось более 60 мероприятий. В их организации участвовали представители РПЦ, ученые, деятели культуры. Ключевые события транслировались в режиме реального времени.
Проектом интересуется все больше людей — любители литературы и философии, педагоги, школьники и студенты. В этом году к творчеству великого писателя приобщились около 50 тысяч калужан и гостей региона самых разных возрастов.
Духовно-просветительский проект реализовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Инициатором и организатором фестиваля стал наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь, викарий патриарха Московского и Всея Руси, епископ Можайский Иосиф.