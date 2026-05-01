Хрупкая притягательность. Как Марина Неелова стала лицом эпохи
Путин присвоил актрисе Нееловой звание Героя труда
Президент Владимир Путин распорядился присвоить звание Героя труда Марине Нееловой — актрисе, ставшей культовой в советское время. Зрителей покорила не только хрупкость и нежная красота артистки, но и ее необычайный талант.
Актриса родилась в Ленинграде в 1947 году. Еще во время учебы в Институте театра, музыки и кино она погрузилась в киноискусство и снялась в фильме Надежды Кошеверовой «Старая, старая сказка», сыграв сразу три роли и получив положительные отзывы.
До 1972 года артистка работала на «Ленфильме», после чего переехала в Москву, где устроилась в театр «Современник».
Лучше всего Нееловой удавалось воплотить роли хрупких и ранимых женщин, которые пытались отстоять свое «я». При этом артистка могла великолепно играть огромный диапазон ролей: комические, романтические и даже мужские. Критики отмечали, что особенность актрисы — умение осветить совершенно неожиданные стороны образа.
Особенно выделяется образ Нееловой в культовом фильме Георгия Данелии «Осенний марафон», где она предстала перед зрителями в роли машинистки и любовницы главного героя, который никак не может сделать выбор и ставит других в трудное положение.
Карьера и награды Марины Нееловой
За свою карьеру актриса стала обладательницей множеством госпремий. В 2006 ее наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2017-м — премией города Москвы в области литературы и искусства в номинации «Театральное искусство».
В 1994 году за роль в фильме «Ты у меня одна» она получила «Нику». Спустя 22 года коллекцию ее наград также пополнит специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского» на Международном московском кинофестивале.
Неелова не только снималась в кино, но и много лет служила в театре «Современник». Там она играла в спектаклях «Вишневый сад», «Три сестры», «Ревизор», «Шинель» и других. Звания Героя труда она удостоилась за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
Артистка признавалась, что выбрала профессию из-за патологической стеснительности. В итоге благодаря ее невероятному желанию преодолеть свои страхи на советском и российском театральном небосклоне появилась яркая звезда, до сих пор поражающая воображение зрителей.