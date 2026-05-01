Хрупкая притягательность. Как Марина Неелова стала лицом эпохи

Президент Владимир Путин распорядился присвоить звание Героя труда Марине Нееловой — актрисе, ставшей культовой в советское время. Зрителей покорила не только хрупкость и нежная красота артистки, но и ее необычайный талант.

Актриса родилась в Ленинграде в 1947 году. Еще во время учебы в Институте театра, музыки и кино она погрузилась в киноискусство и снялась в фильме Надежды Кошеверовой «Старая, старая сказка», сыграв сразу три роли и получив положительные отзывы.

До 1972 года артистка работала на «Ленфильме», после чего переехала в Москву, где устроилась в театр «Современник».

Лучше всего Нееловой удавалось воплотить роли хрупких и ранимых женщин, которые пытались отстоять свое «я». При этом артистка могла великолепно играть огромный диапазон ролей: комические, романтические и даже мужские. Критики отмечали, что особенность актрисы — умение осветить совершенно неожиданные стороны образа.

Особенно выделяется образ Нееловой в культовом фильме Георгия Данелии «Осенний марафон», где она предстала перед зрителями в роли машинистки и любовницы главного героя, который никак не может сделать выбор и ставит других в трудное положение.