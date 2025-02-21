Сегодня 04:27 «Инструмент пропаганды». Как голливудские премьеры попадают в российский кинопрокат Директор по рекламе Захаров: процесс возвращения голливудского кино будет долгим 0 0 0 Фото: hutchison / Global Look Press Эксклюзив

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Рынок кинопроката за последние три года значительно изменился — из России ушли голливудские мейджоры, в кинотеатрах стали показывать отечественные фильмы. С рынком онлайн-кинотеатров происходят и вовсе странные вещи: старая классика пропала из доступа, а новые фильмы появляются чуть ли не в день премьеры. Почему так происходит и стоит ли ждать возвращения в кинотеатры голливудских боевиков — в материале 360.ru.

Существуют разные права на использование контента: на показ и на размещение проектов на онлайн-площадках. Ушедшие из России мейджоры забрали все права на фильмы, продлевать их попросту не с кем, пояснил в беседе с 360.ru директор по рекламе сайта «Кино-Театр.ру» Николай Захаров. Также есть независимые европейские студии, которые с Россией работают, поскольку ее рынок для них — очень большой и выгодный. Появившаяся в онлайн-кинотеатре в День святого Валентина четвертая часть ромкома «Дневники Бриджит Джонс» — скорее всего, не голливудский проект, то есть в Америке находится прокатчик, а не правообладатель, пояснил Захаров.

Интересно Прокатчик фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» — Peacock, стриминговый сервис NBCUniversal. Прокатчик фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» — Peacock, стриминговый сервис NBCUniversal.

Фото: Christopher Khoury/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Фильм какими-то независимыми студиями продается, его покупает здесь уже наш прокатчик и прокатывает. Соответственно, имеет права на прокат в кинотеатрах, на продажу прав на показ на телевидении и на продажу прав для размещения в онлайн-кинотеатрах», — отметил Захаров. Он не согласился, что на онлайн-площадках новые фильмы появляются всегда в день премьеры: существует определенный холдбэк. Сначала фильм прокатывают в течение недели в кинотеатрах, за это время собираются основные деньги. «Вторая неделя — это второй уикенд, добор. Третий уикенд — завершение проката. После уже открываются права в онлайн-кинотеатрах», — рассказал собеседник 360.ru. Правообладатель может выставить на фильм свои директивы, добавил Захаров. Российский прокатчик не всегда имеет полные права, он может иметь права только на кинотеатральный показ, но не на продажу в онлайн-кинотеатры.

Интересно Мейджорами называют шесть крупнейших киностудий Голливуда: Warner Bros. Entertainment, 20th Century Fox, Paramount Pictures, Sony Pictures, Walt Disney Pictures, Columbia Pictures. Мейджорами называют шесть крупнейших киностудий Голливуда: Warner Bros. Entertainment, 20th Century Fox, Paramount Pictures, Sony Pictures, Walt Disney Pictures, Columbia Pictures.

Фото: Daniel Karmann/dpa / Global Look Press

Потепление отношений с Америкой изменит ситуацию? Мейджоры ушли из России по приказу Джо Байдена, «разом свалили», напомнил Захаров. «Вот просто разом по приказу из Белого дома. Я просто уверен на миллион процентов, что именно оттуда. Потому что никто отсюда добровольно уходить бы не стал. Российский рынок, он даже после падения доллара все равно был топовый», — заявил собеседник издания. До 2014 года российский рынок был чуть ли не самым главным в евразийской части мира, добавил Захаров. После событий 2014 года он «подвинулся», тем не менее остался одним из самых доходных в киноиндустрии. «Ни один мейджор отсюда сам бы не ушел. Никогда. Только по большой просьбе определенных людей. Вот их попросили, и как они теперь заходить обратно будут, никто вообще понять не может», — пояснил Захаров. Возможному возвращению мейджоров есть несколько препятствий.. «Сейчас существует предел 25% на уикенде иностранного кино, все остальное должно быть российским. Я не знаю, как теперь эти мейджоры будут к нам возвращаться, потому что просто уже нет места. Российских фильмов наснято столько, что под них расчищено поле», — высказал мнение специалист. Пока никаких подвижек в процессе возвращения мейджоров в Россию нет, отметил эксперт. Уход мейджоров — просто блок в отношениях.

Таким образом они пытались наказать нас — не дать нам эту супертаблетку для радости от американских товарищей в виде кино и контента, который они, такие крутые, снимают. Николай Захаров директор по рекламе сайта "Кино-Театр.Ру".

Возможно, расчет был на молодежь, что она взбунтуется и потребует вернуть американское кино, что выразит готовность «свергнуть президента» ради этого. Доля правды в этом есть, считает Захаров.

Фото: Булкин Сергей/news.ru / Global Look Press

Вторая сложность — международные транзакции. Многие зарубежные компании ушли из России из-за невозможности перечислять за границу деньги. Получив прибыль в России, они не могли перевести средства на американские счета из-за отключения SWIFT. Разговоры о возвращении голливудских мейджоров преждевременны, уверен эксперт. «Все чувствуют какое-то потепление. Но мне кажется, что голливудские студии не скоро сюда вернутся. В любом случае надо быть последовательными. <…> Я более чем уверен, что как только заработает SWIFT, как только заработают денежные транзакции между странами и откроется вот эта возможность у банков отправлять „бабки“ туда, свободно конвертируя валюту, появится возможность зарабатывать. Это была бы начальная точка вообще к любым движнякам, связанным с какими-то возвращениями», — пояснил Захаров. Пока невозможно пересылать деньги, никакого возвращения не будет. Перевод денег через третьи страны сильно удорожает кинопродукцию, что не очень хорошо для российского рынка, отметил собеседник 360.ru. Если американские студии вернутся в Россию, то они продадут права на пакет, в котором будут как известные фильмы, так и новые. После этого они снова появятся в прокате в кинотеатрах и на телеэкранах.

Фото: Georg Wendt/dpa / Global Look Press

Пиратский прокат «Благодаря» уходу мейджоров, в России появился параллельный прокат, по сути — пиратский, поделился Захаров. Заграничные фильмы продолжили показывать в российских кинотеатрах — на русском языке в официальном дубляже. «Фильм приходит в Казахстан. <…> Фильм показывается на русском языке, дублируется на русский язык. Дальше эта копия покупается за три копейки какими-то кинотеатрами. То есть даже не прокатчиками, как раньше было, а кинотеатрами непосредственно», — пояснил Захаров. Покупатель единоразово платит сравнительно небольшую сумму и получает цифровую копию фильма. Потом взламывают ключ продукта и показывают в кинотеатрах, получая полную прибыль. Если раньше правообладатель получал 50% от проката, то при параллельном (пиратском) прокате он не получает ничего, пояснил специалист. Однако в кинотеатре официально показывать эти фильмы нельзя, прав на них нет. Поэтому прокатчики поступают по-другому: покупают за небольшие деньги права на короткометражный неизвестный фильм на 10 минут, ставят его в сетку проката как трехчасовой фильм. «Первые 2 часа 50 минут идет предсеансное обслуживание, а потом идет показ фильма. Вот предсеансное обслуживание — это как раз показ фильма, который показывать нельзя. Но это как бы не показ фильма, а предсеансное обслуживание. Люди приходят, смотрят кино, а потом им после голливудского фильма показывают 10-минутный фильм „Деревенский окулист“, за который они отдали деньги официально в кассе», — поделился Захаров.

Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images / Global Look Press

«Ломать не строить» Процесс возвращения будет долгим, уверен директор по рекламе. Движуха пошла, встретились делегации, люди начали общаться друг с другом, и это хорошо, отметил Захаров. «Сейчас пока люди договариваются о том, чтобы идти договариваться о чем-то. То есть у нас даже еще не первая стадия договоренности, у нас еще предстадия. Я поэтому не думаю, что получится очень быстро, ломать не строить. Сломали мгновенно, <…> буквально за одну неделю. И восстановление будет долгим, мучительным, сложным», — заявил собеседник 360.ru. Захаров заявил, что россияне за три года адаптировались к жизни без голливудских мейджоров, а большую часть из них и вовсе не стоит пускать в Россию. В этом нет смысла, считает собеседник издания, потому что при изменении условий они слова уйдут. «Они так и будут, как кое-что в проруби, туда-сюда болтаться. И в случае какого-нибудь шухера, придет Трамп, потом будет другой, опять придурок Байден какой-нибудь, опять санкции. И так и будет плавать туда-сюда», — высказался эксперт.

Фото: РИА «Новости»

В России есть своя кока-кола, «Вкусно — и точка», одежда в магазинах, а также китайские автомобили, не уступающие европейским, но гораздо дешевле, отметил Захаров. Иностранные фильмы можно скачать, и зачастую бесплатно, поделился собеседник 360.ru. «Если люди не хотят зарабатывать деньги, то это их выбор. Они не захотели, не смогли сопротивляться правительству и в итоге потеряли рынок. Очень большой, классный, цивилизованный. А земной шарик у нас очень маленький», — отметил Захаров. Любой бизнес должен расширяться, мир давно расписан полностью, а Россия — одна шестая суши, с цивилизованным документооборотом, правительством, деньгами, транзакциями.

Такой рынок потерять — это надо быть полным идиотом.

Собеседник 360.ru считает, что мейджоров нужно наказать за их поведение. По старой схеме они в России не нужны. Но есть еще китайская схема, когда предпочтение отдают отечественным фильмам. Для иностранных в КНР выделили не более 25% от проката. В России Голливуд забирал абсолютно весь прокат, отечественным фильмам оставалось около 10-15%, как «косточка со стола». «А сейчас не так. И я считаю, что это прекрасно. Потому что это тоже инструмент пропаганды. Идеологическая такая штука», — подчеркнул Захаров.

Фото: РИА «Новости»

«Без закона будет хаос» Закон о запрете пропаганды ЛГБТ* внес свои коррективы на рынок кинопроката. Из американских фильмов вырезали целые куски, что-то приходилось замазывать, рассказал Захаров. «Там вообще жесть происходит. Вырезаются целые куски из фильмов, замазывается что-то», — поделился эксперт. Из фильмов Минкультуры просило убрать сцены курения, распития алкоголя, нетрадиционных отношений, смены пола, употребления наркотиков. «Есть закон, его надо выполнять. Если законы выполнять не будем, все превратится в хаос. <…> Зато нет подводных камней. Правила выполнил — прокатку получил. Не выполнил — не получил прокатку», — отметил собеседник 360.ru. * ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.