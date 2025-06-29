Сегодня 23:20 Берроуз, Керуак или Паша Техник? Как бороться с наркопропагандой и не разрушить культуру 0 0 0 Фото: Elena Temnikova / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Рэпер Паша Техник

В России все чаще штрафуют за пропаганду наркотиков: она захлестнула культуру и привела к нормализации наркопотребления. Есть недовольные, которые считают себя жертвами репрессий. Но если мы не хотим, чтобы через культуру произошла романтизация наркомании, нужно что-то делать. Однако у государства и общества нет консенсуса по поводу отношения к произведениям, в которых употребляют наркотики.

Который день читаю: у нас, де, новая волна репрессий. Извините за дурную шутку, но сразу вспомнилась сценка Евгения Петросяна. «И кто тебя, козел, обидел?» Ну потому что такие люди про репрессии кричат, по которым сразу видно, что у них дела лучше всех. Оказалось, кричат после очередных штрафов за пропаганду наркотиков. Некий рэпер Kizaru раздает интервью — шумим, братцы, шумим, три трека суд запретил. Я прослушала первые шесть случайных в плейлисте — во всех он поет о наркотиках. Таким образом, задача выяснить, в отношении каких трех конкретных песен творится «беспредел», невыполнима. Помню, как в ноябре штрафовали за пропаганду наркотиков Пашу Техника, тогда еще живого. Поклонники кричали, будто бы Техник даже вынужден был бежать из России от столь репрессивных мер. Притом что штраф составил 20 тысяч рублей.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Честно скажу, при жизни этого деятеля культуры я его песен не слушала, не хватало сил. Но после смерти Паша Техник пришел ко мне со своими песнями сам. Одним весенним вечером из окна нашего дома вдруг загрохотала музыка. И так, знаете, что одна песня по кругу. На весь двор! Я вслушалась, а там… Матерь божья! В общем, фабула: мальчик 11 лет подряд нюхал клей, отбывал срок за кражу (даже указан номер ИК), все время пребывания в колонии купил марихуану, после освобождения сразу рванул за кокаином. И это жертва режима?

Вы чего вообще говорите-то? У нас на фасаде дома регулярно вновь появляются объявления о продаже наркотиков или работе закладчиком. На нашей улице постоянно шныряют наркоманы в поисках закладок. Даже заезжают на тротуар на машинах, светят вечером фарами, чтобы найти. Один раз я видела молодую парочку, которая загнала машину прямо в палисадник. Глаза — стеклянные.

Какой еще Паша Техник, какой, прости Господи, Kizaru? Сдурели, что ли? Должна же быть грань. Мы совершили ошибку по аналогии с США. Там через черный рэп произошла нормализация банд, сутенерства и крэка. «Моя бэйба снюхала мой крэк, я отдал ее нашим парням, чтобы они за ночь проучили ее в вагончике». «Братишка носит ствол с восьми лет, попробуй забери у него героин». Как в США все это укоренялось? Через крики о цензуре и преследовании черных. Рэп, кричали правозащитники, — часть черной культуры.

Фото: Roger Williams/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Да? А крэк — тоже ее часть? Насиловать в вагончике и с восьми лет ходить с оружием? Дали слабину. Я своими глазами видела последствия. В 2012 году я была в Чикаго в районе, где, может, и не восьмилетние, но афроамериканцы 10-11 лет стояли на вахте с пистолетами, прислонившись к стене. Банды поделили город, полиция из района ушла, жители сами нанимали частную охрану. Наркотой торговали все — от старушек до младшеклассников. И черный рэп на улицах… У них через культуру произошло распространение воспеваемого образа жизни. Романтизация. Сидеть на крэке с восьми лет стало модным, а быть наркоторговцем — почетно.

Фото: imageSPACE/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Россия столкнулась с иным. У нас пока не произошло романтизации наркотиков, но через культуру идет нормализация наркопотребления и девиантного поведения. В Штатах, при всем разгуле наркомании, нормой она не представлена. Наоборот, там это очень нелегально и опасно, оттого преподносится как часть субкультуры противления государству. В России не субкультура, а масскультура потихоньку утверждает употребление как новую норму. Масштаб наркомании поражает.

Люди, даже склонные к алармизму, вряд ли представляют, какой процент граждан употребляет наркотики и кто эти граждане. От младшеклассников до топ-менеджеров и высокопоставленных чиновников! Многие потребители вообще не понимают, на каком основании их нужно изобличать, стыдить или стигматизировать, они не понимают, почему нельзя под дозой выходить на работу, водить автобус, проводить совещания. Потому что кругом песни, фильмы, вебинары, книги, в которых рассказывают, что это норма.

У нас на концертах поют песни о том, как круто под кайфом заниматься сексом со всеми подряд. Прищучить их нельзя, штраф выписать — не смей, сразу просятся в политзаключенные. Что именно и как делать, я при этом не знаю. Где грань? Допустим, осудили Пашу Техника. Откровенно говоря, не вижу конкретно в тех песнях культурной ценности. Как и в песнях этого рэпера, о котором писала в начале и имя которого уже забыла. Не велика, скажем прямо, потеря. Но есть другой пример. В 2018 году пытались остановить концерт рэпера Хаски. Его песни тех лет я считаю чрезвычайно важными для культуры. Тогда возмущались. И я возмущалась, потому что Хаски — большой талант.

Фото: Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) — российский рэп-исполнитель / РИА «Новости»

Однако прошли годы. Пусть на меня Дмитрий Кузнецов (настоящее имя музыканта) не обижается, но у меня сложилось впечатление, что он немного сторчался. В итоге несколько лет мы ничего стоящего от Хаски не слышали, он выпускал какую-то ерунду под именем dj hvost. Вообще ни о чем. А ведь когда-то я лично призывала номинировать Хаски на престижную поэтическую Григорьевскую премию. Так как лучше было? Голосить в 2018 году о репрессиях против Хаски или намекнуть ему, что с наркотемой надо завязывать?

Фото: На концерте Хаски, 2024 год. Vladimir Zhabrikov/URA.RU / www.globallookpress.com

Итак, Техника можно штрафовать, а Хаски — нет, ибо уже культура? Но Техник с этим не согласен. Многие не согласны, что и Хаски культура. А Вертинский? Песни о кокаине тоже запрещать? Тут Викторию Боню оштрафовали за рассказ о том, как она странное латиноамериканское растение употребляла для расширения сознания. Ну как бы ладно, пользы от такого наказания больше. А книги Карлоса Кастанеды? У него тоже галлюциногенный кактус. Если Кастанеду оставляем, что с кастанеднутым Пелевиным? А что с битниками? С Берроузом?

Фото: Richard B. Levine, via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Где пропаганда, а где — культура? Нам явно не хватает консенсуса: где целесообразно запрещать целую песню из-за наркотиков, а где в интересах культуры нужно оставлять произведение. Недавно вышел посмертно обретенный роман Лимонова, там сцены с употреблением наркотиков вырезаны. А если будут переиздавать Лимонова, и в старых книгах вырежут все сцены с марихуаной?

Думаю, нужно совершенствовать подход к оценке произведений культуры. Блоги и стримы точно не должны к ним приравниваться, там любое упоминание наркотиков как нормального должно быть запрещено. А с произведениями культуры как быть, я не знаю. По идее, надо запрещать романтизацию употребления наркотиков.

Но при этом у нас есть классические книги, фильмы, песни, описывающие наркотики. Возможно, следует учитывать год выхода. К произведениям, выдержавшим проверку временем, одни требования, к новым — другие. Но делать что-то нужно.

Редакция 360.ru категорически осуждает производство, распространение, употребление, рекламу и пропаганду запрещенных веществ.