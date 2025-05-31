31 мая 2025 23:09 Известные писатели встретились с участниками книжного фестиваля в гимназии имени Примакова Лукьяненко встретился с читателями на книжном фестивале в гимназии им. Примакова 0 0 0 Эксклюзив

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Популярные писатели, в числе которых были Сергей Лукьяненко и Виктория Ледерман, встретились с читателями на масштабном книжном фестивале в гимназии имени Примакова. Автор знаменитого «Ночного дозора» раскрыл секрет успеха своего бестселлера, для гостей также организовали лотереи и квесты. Как прошел масштабный праздник фантазии — в материале 360.ru.

Секреты мастерства Более 2,5 тысячи детей и взрослых приняли участие в литературном празднике «По России с любовью». Юные поклонники творчества Виктории Ледерман смогли лично познакомиться с автором любимых рассказов, в которых герои похожи на самих читателей — увлекаются соцсетями, не любят уроки и стремятся к приключениям. «Я взяла тетрадку, взяла ручку, начала писать, как сейчас сказали бы фанфик, потому что я взяла своих любимых героев на тот момент и стала придумывать им новые приключения. И вот до сих пор не могу остановиться. Мне нравится придумывать приключения, мне нравится писать про таких вот ребят, как вы», — рассказала поклонникам Виктория Ледерман.

Автор легендарного «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко также поделился своим методом написания книг. По его словам, работа писателя похожа на импровизированную пьесу.

Фото: 360.ru

Написание книги — это отчасти такая постановка пьесы: актер встали, они начинают играть, они появляются, но они импровизируют. И хорошая пьеса или хороший фильм — это то, где актер может себе позволить сымпровизировать, и персонажи точно так же. Сергей Лукьяненко

Фестиваль включал в себя не только встречи с известными авторами, но и литературную ярмарку с книгами разных жанров — от детективов до фантастики. Кроме того, все желающие могли отправить книги в ДНР, где детской литературы сейчас особенно не хватает. «Нам задали список литературы на лето, и книги для него я буду искать именно здесь», — отметил один из участников. Интерактивные развлечения Особым развлечением стал географический интерактив: школьники выступили с презентациями российских регионов, а гости должны были найти связь региона с биографией известных писателей. Например, учащиеся представили Якутию, самый большой регион России. Мероприятие также запомнилось яркой программой мастер-классов, конкурсами и лекциями для родителей, посвященными развитию навыков чтения у детей.

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Организовали здесь и особую литературную почту — прямо из гимназии книгу можно было отправить адресату в любую точку страны или любому участнику фестиваля.

В лотерее же разыгрывали популярные книги, для родителей провели лекцию, где показали, как помочь ребенку научиться читать. Организаторы подчеркнули, что старались создать программу, интересную всем возрастам. В прошлом году на фестиваль пришли более двух тысяч человек, в 2025-м Книжный фестиваль в гимназии имени Примакова собрал гораздо больше посетителей. Это подтверждает возрастающий интерес молодежи к литературе.