Поп-ансамбль «Иванушки International» празднует свое тридцатилетие. Он создавался чисто как коммерческий проект легендарным продюсером Игорем Матвиенко. Стихи к большинству песен написали Александр Шаганов (главным образом) и Михаил Андреев плюс старались сами участники группы. Ожидал ли кто-то такого успеха? Верил ли, что «Иванушки International» станут частью масскультурного ландшафта России? Говорят, что дурак думкой богатеет, но «Иванушек» создавали люди расчетливые, умные. Били они в нужные места — и своего достигли. Какой ценой?

Самое поразительное заключается в том, что «Иванушки» до сих пор существуют; более того, они гастролируют и выступают. Для мужчин, которым далеко за 50 и все ближе к 60, измученных вредными привычками, многочисленными связями и возрастными болезнями, это в принципе не так чтобы легко. Будем откровенны, тяжело это. Однако куда больше, уверен, напрягает моральный, психологический аспект. Каково это — шептать для девочек то, что было адресовано тринадцатилетним, будучи самому почти пенсионным фондом? Да и дети не просто стали старше — некоторые из них уже превратились в бабушек. В Китае моя знакомая увидела «рыжего» Иванушку (тоже ведь тяжкий крест, когда тебя все так называют, а не по имени, фамилии) и прокурсировала, аки океанский лайнер, к нему. Андрей Григорьев-Апполонов приосанился, заулыбался, уверенный, что с ним хотят познакомиться, а моя знакомая подошла, защебетала и выдала: — Вы так нравитесь моей маме, а я выросла на ваших песнях…

Григорьев-Апполонов напрягся и отошел, хотя мог бы включить самоиронию. Ведь сколько раз он слышал нечто подобное? Сотни? А может, и тысячи раз? Однако он насупился и стух. Потому что тяжело это — быть стареющим мужчиной в образе юноши, взор которого давно уже угас и включается по редким часам и датам. Меж тем я уверен, что самоирония у «Иванушек» есть, потому что иначе они бы просто не выходили на сцену. Да, конечно, бабло, да, конечно, хочется кушать вкусно и жить красиво, но в определенный момент трудно просто выйти на сцену, если мы только о материальном. Элементарно сдуваешься.

«Иванушки» же еще могут. О них и фильм сделали. Они вертятся, поют, паразитируют на ностальгии — и хорошо. Молодых на их концертах совсем мало, да то и в основном те, кого притащили мамы, но ведь кто-то и влюбиться может в этого стареющего дяденьку на стероидах.

Потому что «Иванушки International» — это уровень. Да, они появились как коммерческий проект и им было крайне трудно конкурировать со всеми этими западными бойсбэндами, атаковавшими Россию: Backstreet Boys, Nsync, Five. Кирилл Андреев против Джастина Тимберлейка — это ведь еще тот сюжет. Однако ведь они записывались, выступали и главное — остались. Все эти «технологии» распались, а «Иванушки» едут в тур. Это не так просто и не всегда удавалось даже легендам. В конце концов, великие Sex Pistols начинались тоже как коммерческий, продюсерский проект.

Есть еще в конкурентной нише «Руки вверх» — извечный враг «Иванушек», но при всех очевидных сходствах это все же разные истории. Не только потому, что у «Иванушек» намного сильнее продюсерское начало, но и потому, что в них есть трагедия, кровь. Смерть Игоря Сорина после непростых отношений с продюсером, группой и прежде всего с самим собой стала одним из самых жутких событий российского шоу-бизнеса 90-х. Многие помнят его до сих пор. Некоторые плачут. Заменил его ныне тоже покойный Олег Яковлев. С ним записан шедевральный альбом «Об этом я буду кричать всю ночь». С Сориным созданы первые пластинки. К тому же, в отличие от Сергея Жукова, «Иванушки» пробовали взрослеть, быть адекватными своему возрасту и творчеству — да, не получилось, но они пробовали. Как и в других проектах, сферах. Они не законсервировались — это важно. Хотя, опять же, повторюсь: чудовищно, когда почти все альбомы группы были записаны в первые пять лет существования, а затем четверть века их перепевают. Ну и последнее.

«Иванушки International» — это попса, местами лютейшая попса, но могут ли так современные? Покажите мне их! Понятно, что поп-музыка адекватна времени, но я сейчас о другом — я о терапевтическом эффекте.

«Снегири — герои», «Тополиный пух, жара, июль», «А тучи как люди» — это трогательно, это о душе, а тогда с девочками и девушками в России никто особо о душе не говорил, да вообще почти никто ни о чем не говорил; все были заняты выживанием. На это пустеющее место воспитателей, родителей и педагогов пришли «Иванушки International». Заметьте, они не стали пользоваться таким положением гадко. Не начали гнать грязь, петь о пошлостях. Нет, в лучших своих образцах «Иванушки» явили России качественные стихи и классные аранжировки, призванные вывести не во тьму, но в свет. В конце концов, таков закон борьбы противоположностей. Это работало и это спасало.

Да, сейчас, когда те же два человека поют то же самое, это смотрится нелепо и подчас смешно, но та грязь, которая валится от всех этих современных исполнителей, разве лучше? Ведь это именно что грязь, чернуха, дрянь — и тут не мое возрастное брюзжание, а констатация фактов; да и чего скрывать — все в поступках и на лицах. «Иванушки International» — это эпоха: несколько народно любимых песен, тонна халтуры, высокий музыкальный уровень, самолюбование, мем и педагогика в лучшие их годы. Как минимум за такие вещи следует сказать спасибо. Ну и да, уверен, они еще отметят свои сорок. Вполне себе реклама активного долголетия и демонстрация того, как надо уметь.