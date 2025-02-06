Сегодня 01:49 Стала юродивой ради мужа. История жизни Ксении Петербургской Православные отмечают день памяти блаженной Ксении Петербургской 6 февраля 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press Культура

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Ксению Петербургскую считают одной из самых необычных и милостивых святых. Особенно ее чтут как покровительницу семьи, обращаются с просьбами об успешном зачатии и рождении ребенка. Кем была Ксения Петербургская при жизни и как правильно ей молиться — в материале 360.ru.

Когда празднуется день памяти Ксении Петербургской Православные вспоминают блаженную Ксению два раза в год: 6 июня (по старому стилю — 24 мая) и 6 февраля (по старому стилю — 24 января). Житие Ксении Петербургской Ксения Петербургская — святая, которая помогает нуждающимся. Часто к ней обращаются женщины и девушки, чтобы попросить счастливой семейной жизни, ее устройства, успешного рождения и зачатия детей, их воспитания. О первом периоде жизни Ксении известно мало. Точная дата рождения находится под вопросом: предположительно, Ксения появилась на свет в начале XVIII века. Известно, что ее отца звали Григорием. Девочка родилась в дворянской семье со средним достатком. Больше нет сведений о ее детстве и воспитании.

Фото: The State Hermitage Museum/Twitter.com / Global Look Press

Замужество Ксении Петербургской По достижении совершеннолетия Ксению выдали замуж за полковника Андрея Федоровича Петрова. На деньги из приданого мужчина купил дом, где и жили впоследствии супруги. Улицу, на которой стояло семейное гнездо, назвали по их фамилии — улицей Петрова. Позднее ее переименовали в Лахтинскую.

Интересно Несмотря на военную должность, Андрей Петров был певчим в церковном хоре. Несмотря на военную должность, Андрей Петров был певчим в церковном хоре.

Детей в семье не было. Счастье супругов продлилось всего 3,5 года, до смерти Андрея Федоровича. «Муж Ксении умер без христианского покаяния, что было для супругов очень важно. Он просто не успел подготовиться, так как смерть была скоропостижной. Это в корне изменило жизнь молодой женщины. Тогда ей было приблизительно 30 лет», — рассказала 360.ru профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Фоминых. Могилу Андрея Федоровича потеряли. Но, предположительно, Ксению похоронили недалеко от него, на Смоленском православном кладбище в Петербурге.

Фото: Иконы художника Георгия Иващенко. Репродукция иконы «Блаженная Ксения Петербургская» / РИА «Новости»

Как Ксения стала юродивой Ксения была потрясена смертью мужа без покаяния. Поэтому решила вымолить у Бога прощение за Андрея. «С тех пор она приняла на себя подвиг юродства ради прощения всех грехов мужа. Это своего рода love story XVIII века. Ксения Григорьевна Петрова, будучи молодой и проживавшей в достатке, полная надежд на счастливую семейную жизнь и рождение ребенка, теряет все в один день. Поэтому ее считают самой милостивой святой», — отметила религиовед. На похороны мужа Ксения пришла в его кафтане, картузе, штанах и камзоле. Со стороны это выглядело странно: молодая вдова уверяла всех вокруг, что Андрей Федорович жив, а скончалась его жена Ксения.

Фото: Свечи у часовни Ксении Петербургской на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге / РИА «Новости»

«Соседи поняли, что она была несчастной вдовой, которая потеряла все в один день. Ксения же выглядела довольной своей жизнью. Ходила по улицам и говорила прохожим, что она Андрей Федорович. Таким образом, решила прожить жизнь за мужа, чтобы завершить его путь христианским покаянием», — рассказала Фоминых. Прохожие часто давали милостыню, сострадали женщине. Она же, в свою очередь, раздала все имущество бедным. Окружение подумало, что Ксения сошла с ума, поэтому вызвало начальство ее покойного мужа, чтобы засвидетельствовать это «безумие». «На встрече с начальниками и медиками Ксения вела себя настолько разумно, что все были вынуждены признать: она здорова», — добавила собеседница 360.ru. Тогда многие поняли, что начался путь святой, для которой любовь оказалась намного сильнее смерти.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/ Бронзовые скульптуры блаженной Ксении и Федора Достоевского / Global Look Press

Пророчества Ксении Петербургской Сложно сказать, когда Ксению начали считать блаженной. Переломным моментом стало медицинское обследование, когда военные и медики назвали ее здоровой. Тогда стало понятно, что такая жизнь — решение вдовы. «Она слонялась по улицам Петербурга босоногая, грязная, в потрепанном мужском камзоле, питалась милостыней и делилась с нуждавшимися. Часто выражалась иносказательно. Существовал некий шифр, который прохожие стали понимать. В ее словах всегда содержалось спасение для встречного», — подчеркнула Фоминых. Однажды Ксения встретила одну из соседок и дала ей пятак, который получила в качестве милостыни. Она сказала: «Возьми пятак, тут царь на коне». Имелось в виду изображение на монете Георгия Победоносца. Ксения добавила: «Потухнет». Соседка не поняла блаженную и пошла домой. Оказалось, в это время он загорелся.

Фото: Горожане обращаются с просьбами к Святой Ксении Блаженной у стен часовни на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге / РИА «Новости»

Женщина позвала на помощь людей. Пожар быстро потушили, хотя постройка была деревянной. Это посчитали чудом.

Этот случай стал свидетельством того, что Ксения говорит не блажь, не глупости, что она помогает людям. Они начали верить словам Ксении, прислушиваться к ним. Наталья Фоминых

Как известно, Ксения отдала свой дом бедной женщине Параскеве Антоновой, которая была одинокой и бездетной. Однажды святая прибежала к женщине и сказала: ты сидишь здесь, чулки штопаешь, а у Смоленского кладбища Бог тебе послал ребенка. Беги туда. Параскева бросилась на кладбище. По дороге произошло непредвиденное: на глазах женщины извозчик сбил беременную. Она разродилась там же и умерла. Остался только здоровый мальчик.

Фото: Икона блаженной Ксении Петербургской / РИА «Новости»

После случившегося Параскева искала отца и других родственников малыша, но безуспешно. Так у женщины появился долгожданный сын. Есть предание, что Ксения устроила семейную жизнь знакомой девушке. Святая сказала ей: «Иди на Смоленское кладбище. Там твой муж жену хоронит». Девица пошла, присоединилась к встретившейся похоронной процессии. Оказалось, вдовец, который в тот день провожал в последний путь супругу, в будущем действительно стал мужем девицы, которая смогла утешить его в скорби. Подобные истории расходились из уст в уста. Люди верили, что встреча с Ксенией принесет счастье. Но блаженная помогала не только словом: ночами была в полях за городом и молилась, а также носила кирпичи на строившуюся колокольню Смоленской церкви. Ксения никогда не отказывала в помощи и молилась за тех, кто ее об этом просил.

Фото: Вид на церковь Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге / РИА «Новости»

Смерть Ксении Петербургской Когда Ксения Петербургская умерла, ее похоронили на Смоленском кладбище. Верующие приходили на могилу нескончаемым потоком и брали землю для исцеления. Вскоре место захоронения было разрушено, так как землю с ее поверхности унесли.

Интересно По преданиям, Ксения дожила до 82 лет. Считается, что около 40 лет из них она провела на улице. По преданиям, Ксения дожила до 82 лет. Считается, что около 40 лет из них она провела на улице.

Ксению Петербургскую канонизировали 24 сентября 1978 года, а причислили к лику святых 6 июня 1988-го на поместном соборе РПЦ. Храм имени Ксении Петербургской На месте могилы, на Смоленском кладбище, в конце XIX века воздвигли часовню. Туда верующие приходят по сей день, в основном женщины и девушки, просящие о семейном счастье. Это здание сменило малую часовню — именно для нее Ксения Петербургская ночами носила кирпичи. Ее закрывали дважды при советской власти, но в 1983 году вернули Русской православной церкви.

Фото: Часовня Блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге / РИА «Новости»

Кроме того, в Санкт-Петербурге есть храм, посвященный блаженной. Он стоит на месте дома, где Ксения жила с мужем. Молитва святой юродивой Ксении Петербургской Существует четыре молитвы для обращения к блаженной Ксении, которые можно читать ежедневно. Вот одна из них. О, свята́я всеблаже́нная ма́ти Ксе́ние! Под покро́вом Всевы́шняго жи́вшая, ведо́мая и укрепля́емая Богома́терию, гла́д и жа́жду, хла́д и зно́й, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, да́р прозорли́вости и чудотворе́ния от Бо́га получи́ла еси́ и под се́нию Всемогу́щаго поко́ишися. Ны́не свята́я Це́рковь, я́ко благоуха́нный цве́т, прославля́ет тя́. Предстоя́ще на ме́сте твоего́ погребе́ния, пред о́бразом твои́м святы́м, я́ко живе́й ти́, су́щей с на́ми, мо́лимся ти́: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ и́х ко престо́лу милосе́рдаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая, испроси́ притека́ющим к тебе́ ве́чное спасе́ние, на блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бе́д и скорбе́й избавле́ние. Предста́ни святы́ми твои́ми моли́твами пред Всеми́лостивым Спаси́телем на́шим о на́с, недосто́йных и гре́шных. Помози́, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, младе́нцы све́том свята́го креще́ния озари́ти и печа́тию да́ра Ду́ха Свята́го запечатле́ти, о́троки и отрокови́цы в ве́ре, че́стности, богобоя́зненности воспита́ти и успе́хи в уче́нии и́м дарова́ти; боля́щия и неду́гующия исцели́, семе́йным любо́вь и согла́сие ниспосли́, мона́шествующих по́двигом до́брым подвиза́тися удосто́й и от поноше́ний огради́, па́стыри в кре́пости Ду́ха Свята́го утверди́, наро́д и страну́ на́шу в ми́ре и безмяте́жии сохрани́, о лише́нных в предсме́ртный ча́с причаще́ния Святы́х Христо́вых Та́йн умоли́. Ты́ на́ша наде́жда и упова́ние, ско́рое услы́шание и избавле́ние, тебе́ благодаре́ние возсыла́ем и с тобо́ю сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Акафист Ксении Петербургской Помимо молитв, есть акафист — набор молитв, который подробно рассказывает о жизни святого. Он состоит из 13 кондаков и 12 икосов. Обычно акафист читают в день памяти святого. Публикуем первый кондак акафиста: Избра́нная уго́дница и Христа́ ра́ди юро́дивая, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, избра́вшая по́двиг терпе́ния и злострада́ния, хвале́бное пе́ние прино́сим ти́, чту́щия святу́ю па́мять твою́. Ты́ же заступи́ на́с от вра́г ви́димых и неви́димых, да зове́м ти́: Ра́дуйся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о душа́х на́ших.