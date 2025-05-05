Сегодня 04:40 История Met Gala: от искусства костюма к балу мемов Бал Met Gala 2025 начнется в ночь на 6 мая по московскому времени 0 0 0 Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Раз в год Telegram-каналы, хоть как-то связанные с шоубизом, превращаются в завидных модных экспертов. Или мемологов, как повезет. Эта метаморфоза объясняется просто: в первый понедельник мая в Нью-Йорке традиционно проходит модный «Оскар», на котором не выдают никаких наград. В истории бала Института костюма музея Метрополитен, или просто Met Gala, разбирался 360.ru.

Met Gala: как появился Институт костюма Две сестры, американки Ирэн и Элис Льюисон, в 1920-х начали из любви к искусству коллекционировать одежду, которую можно было бы использовать как сценический костюм, — нестандартные, необычные вещи из разных уголков мира. Но то, что началось как частная коллекция, сравнительно быстро переросло в самостоятельный частный музей — Музей искусства костюма, появившийся в 1939 году, в Нью-Йорке. Как вы можете понять, развивать эту идею полноценно сестрам Льюисон, к которым присоединилась известный сценограф Алин Бернштайн, оставалось недолго. Во время Второй мировой войны Ирэн умерла от рака.

Фото: Из коллекции сестер Льюисон / Википедия

Только после войны вокруг большой коллекции костюмов началось движение: место Ирэн Льюисон заняла филантроп и большая модница Дороти Шейвер, которая в 1945 году стала главой огромной многомиллионной компании Lord & Taylor, владеющей сетью универмагов, — первая женщина на такой высокой должности. Кроме этого, Шейвер свято верила, что США в послевоенную эпоху могут и должны стать центром мировой моды — экономически у Америки были все шансы заткнуть за пояс Лондон, Милан и Париж, разоренные войной. Коллекция Музея искусства костюма должна была подстегнуть американских дизайнеров создавать нечто уникальное, как наглядное пособие. Чтобы сделать это, в 1948 году она захотела перенести экспозицию в огромный нью-йоркский музей Метрополитен. Метрополитен за это потребовал нехилые по тем временам 150 тысяч долларов — примерно два миллиона долларов на современные деньги.

Фото: Scherl / www.globallookpress.com

Как появился бал Met Gala Чтобы достать их, владелицы экспозиции вместе с Элинор Ламберт (автором концепции Недели моды в Нью-Йорке) организовали костюмированный бал для американской богемы. Средства с продажи недешевых билетов на этот вечер и собирались направить на перенос экспозиции в Метрополитен. Ни тематики, ни публичной дорожки для прессы, ради которой все собираются в наши дни, на первом балу, будущем Met Gala, не было и в помине. Но гостям понравилось настолько, что только с продажи билетов Льюисон и Шейвер получили почти 300 тысяч долларов. Бал тут же решили проводить ежегодно, а богемная пресса нарекла его «Вечеринкой года».

Фото: Christina Horsten/dpa / www.globallookpress.com

До нынешнего Met Gala тем вечеринкам было еще далеко, долго удерживать внимание инвесторов было трудно. Только к концу 60-х у выставок, которые уже тогда привязывались к балу, появилась более четкая тематика. Цены на билет благодаря стараниям все той же Ламберт подскочили, музей вложился в более крупное и модное пространство для экспозиции и самого мероприятия. Все должно было было кричать об элитарности, чтобы превратить Met Gala в золотую жилу. Через пару лет, в 1972-м, после провальной скучной выставки куратором Met Gala назначили Диану Вриланд — жесткую, креативную, властную, невероятно влиятельную журналистку и редактора Harper’s Bazaar и затем Vogue. Так началась новая глава для Met Gala.

Фото: Christina Horsten/dpa / www.globallookpress.com

Met Gala во времена Дианы Вриланд Казалось, что более подходящей кандидатуры на место куратора ежегодной выставки было не найти. Вриланд взяла на себя ворох обязательств: планирование тематики, организация экспозиции, работу с освещением в медиа, весь креатив. Первую выставку под началом Вриланд придумала не она: мероприятие должны были посвятить памяти герцога Виндзорского Эдуарда — этакая история связи между Великобританией и Америкой, ведь ради американки Уоллис Симпсон Эдуард отрекся от короны. Но в самый последний момент что-то пошло не по плану, Симпсон засомневалась и отказалась от идеи всей выставки. В этот момент, вероятно, все взоры устремились на Вриланд, которой в сжатые сроки надо было придумать, одобрить и организовать новую тему с нуля. Что-то вроде «Дня радио», но о моде. И она заменила герцога Виндзорского на принца баскского — экспозицию посвятили также ушедшему из жизни в 1972 году Кристобалю Баленсиаге.

Заметили? Мы все это время говорили об экспозиции, но не упоминали бал. Потому что Диана Вриланд, говоря откровенно, на него обращала мало внимания, пока в историю не включился модельер Оскар де ла Рента. Он дал понять, что это должен быть не просто бал, а нечто большее — Gala, огромный праздник не только и не столько для модной индустрии, сколько для знаменитостей.

Стараниями модельера Met Gala практически стал более фешенебельной и приличной версией вечеринок на «Студии 54». В том числе благодаря тому, что носили сами гости. В 1974 году на бал явилась Шер в полупрозрачном сверкающем платье от Боба Маки. С тех пор гости праздника старались перещеголять друг друга любой ценой.

Фото: Оскар де ла Рента. Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«Голливудский гламур», «Стильная американка» о дивах от Айседоры Дункан до Жозефин Бейкер, «Слава русского костюма» (представьте себе!) — вот только некоторые темы выставок в музее Метрополитен. Шум от «Вечеринки года» тянул на экспозицию сотни тысяч посетителей, доказывая, что музей (в особенности музей модный) должен не только образовывать, но и все-таки развлекать. В 1980-е Метрополитен пошел на идеальный скандал: выставку и бал посвятили вполне себе живому и работающему Иву Сен-Лорану. Сама по себе эта идея вызывала пересуды, чего Вриланд и добивалась. Но разговоры никогда не переходили черту, поскольку все сходились во мнении, что Ив Сен-Лоран, черт побери, великий художник от мира моды.

Фото: Ив Сен-Лоран (в центре). Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Met Gala с Анной Винтур В 1985 году Диана Вриланд не приехала на собственный бал. Стало очевидно, что первая всесильная королева Vogue постепенно угасает: она слепла и страдала от эмфиземы. Вриланд сама стала вторым человеком, прижизненно удостоенным Met Gala в свою честь в 1987 году. Ее не стало через два года. В 1990-м свет увидела последняя выставка, над которой работала Вриланд, — «Театр моды. Модные куклы: выживание haute-couture».

Для понимания, какое место журналистка занимала в работе Института костюма: следующую выставку, уже без нее, не сумели оформить тематически. Вообще.

Только к середине 1990-х музею удалось найти спасителя — и мы сейчас почти не драматизируем. Институт костюма находится по сей день на самообеспечении, денежный моторчик в виде Met Gala должен работать бесперебойно, чтобы музей просто не закрылся. Спасителем стала Анна Винтур — вторая и здравствующая королева Vogue. После нескольких балов разной степени успешности (визит принцессы Дианы на Met Gala по Кристиану Диору, затем бал памяти убитого Джанни Версаче) Анна Винтур запустила руки под капот института, чтобы пересобрать этот самый денежный моторчик.

Фото: Карл Лагерфельд и Анна Винтур. Adam Scull/PHOTOlink/MediaPunch / www.globallookpress.com

К балу и выставке 1999 года, на тему «Рок-стиль», где выставлялись костюмы The Beatles, Бьорк, Элвиса Пресли, Мадонны, Kiss и Дэвида Боуи, Анна Винтур ввела систему оплаты столами. Теперь у модных домов была возможность проспонсировать своих звезд-амбассадоров, оплатив им стол после согласования списка гостей с Винтур. Стоимость одного столика тогда оценили в 275 тысяч долларов. И ведь это сработало.

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В первую очередь это превратило Met Gala из просто модной ярмарки тщеславия в витрину последних кутюрных разработок, которую обсуждали, которая постепенно становилась все более вычурной. В 2004 году Анна Винтур уговорила супермодель Эмбер Валлетту одеться максимально близко к теме выставки «Опасные связи: мода и мебель XVIII века». Хулиган Жан-Поль Готье сделал из модели эдакую панковую Марию-Антуанетту, за что Эмбер сначала пообсуждали, а потом… втянулись в костюмированную игру. Происходило это постепенно. Сначала половина гостей в 2005 пришла на выставку о дома Chanel в образах от дома Chanel (логично же), потом Александр Маккуин провел по дорожке Сару Джессику Паркер, оба при этом были завернуты в тартан, через несколько лет — бал памяти самого Маккуина.

Фото: Сара Джессика Паркер на Мет Гала в 2015 году. John Barrett/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Но не хватало последнего элемента, который пришел в Met Gala только в 2015 году, — мемы. Дело тут даже не в хиханьках-хахоньках, а в запоминаемости. В 2015 году произошло явление Рианны в желтой шубе с огромным шлейфом. Совпало все: раскочегарившиеся до достаточных скоростей к этому моменту соцсети, мерцание Рианны во всем ее великолепии, ее образ с отсылками к китайскому искусству.

Фото: John Barrett/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com 1/2 Фото: John Barrett/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com 2/2

С этого времени каждый Met Gala получал свой мем — нечто настолько запоминающееся, что об этом говорили все. Иногда таких мемов было сразу несколько, и это только шло на пользу балу и Институту костюма. Как говорится, «вы находитесь здесь».

Фото: Hubert Boesl/dpa / www.globallookpress.com

Модный «Оскар» сегодня Главный фактор, который беспокоит любителей моды, беспокоит аудиторию, беспокоит тех, на кого и рассчитано это ежегодное модное шоу, — последствия единоличного управления Анны Винтур всем, что связано с балом. Винтур одобряет не только тему, но и знаменитостей, которых приглашает тот или иной бренд. Если она разворачивает кого-то из амбассадоров, за его место все еще надо платить. Модный дом не до конца свободен в создании образов для своих звезд, ведь каждый дизайн одобряет сама Винтур.

Фото: Hubert Boesl/dpa / www.globallookpress.com

В погоне за теми самыми мемами число модных образов, которые и правда можно назвать искусством, неуклонно снижается. Причина — примерно все то же самое, что заставляет, как мы выяснили раньше, дизайнеров скатываться в гротеск и цирк, а именно — невероятная скорость потребления информации, выросшая в разы после пандемии коронавируса. И вместо божественно красивых выходов примерно с 2020 года мы видим наборы странных, неточно следующих тематике, просто неинтересных или пошлых образов, сделанных ровно с одной целью — чтобы их обругали в соцсетях. Например, в тех самых Telegram-каналах.

Фото: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres / www.globallookpress.com

Не знаем, как вам, а нам от этого малость грустно.