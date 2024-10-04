Сегодня 14:52 Продал почку, чтобы купить билет в Большой. Искусство как услада для элит Писатель Беседин: Большой театр стал не слишком чистоплотным и усладой для элит 0 0 0 Фото: Viktor Chernov/Russian Look / Global Look Press Эксклюзив

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В КВН была такая сценка. Ее, если не ошибаюсь, показывала то ли «Станция „Спортивная“», то ли ее участники в составе сборной. Большой театр, сидят важные люди, полные ощущения собственного величия, похожие на жаб — вроде тех, что продают в сувенирных лавках.

Во время представления в зрительном ряду появляется человек в майке и трениках и садится лицом к зрителям. Они возмущенно шикают в духе. — Чего уселся? — Ты кто такой? — Это что за нищеброд в Большом театре? А он им борзо так отвечает: — Тихо! Я квартиру продал, чтобы на вас, уродов, покупающих билеты за миллион, посмотреть!

Фото: Здание Большого театра. Federico Gambarini/dpa / Global Look Press

Тот случай, когда в Большой театр действительно покупали билеты по запредельным ценам. Он открылся после реконструкции — шесть лет делали. И «лучшие люди города» решили посетить новое место. Сейчас цены на билеты по-прежнему остаются запредельными. Космическими, я бы сказал. Стоят они десятки тысяч рублей, без шуток. И до недавнего времени ими активно барыжили (иначе не скажу) перекупщики и спекулянты.

С октября в Большом театре приняли решение продавать именные билеты по документам. Это вроде как поможет снизить цены. Раньше же все работало совсем грустно: спекулянты сразу скупали билеты, а потом продавали богатеньким зрителям. Нужен ли был театр последним? Мечтали ли они увидеть «Щелкунчика»? Если честно, за редким исключением — нет.

Выход в Большой театр был, скорее, частью шоу, составляющей поддержания статуса, имиджа: мол, вот смотрите, какой я богатый и успешный, но о культуре не забываю. Поэтому, собственно, социальные сети девиц с заниженной планкой социальной ответственности забиты фотографиями и сторис из Большого, куда их привел очередной «папик». Просвещаться, а на деле селфиться. В результате главный театр стал превращаться во что-то такое выставочное и не слишком чистоплотное.

Теперь вроде как все должно измениться. Теоретически. На практике, полагаю, родятся очередные схемы и схемки. Да и может ли обычный человек заплатить, как вариант, 20 или 30 тысяч за билет (на двоих — соответственно 40 или 60), чтобы посмотреть «Бурю»? Или он все-таки выберет что-то подешевле? Вероятно, да — и отправится такой человек в кино, где ему подсунут дурь в стиле «Беляковы на отдыхе» или какой-нибудь скандинавский мракобесный хоррор. Вот и все просвещение. Вот и вся культурка.

Фото: Очередь за билетами в Большой. Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Трагедия (я намеренно использую это слово) заключается в том, что культура стала не только бездарной, но и элитарной. Она по факту обслуживает весьма узкую группу лиц. Причем обслуживает самыми разными способами. Курт Кобейн пел так: «Serve the servants — oh no!» Однако современные деятели культуры вполне себе готовы служить власть имущим. Те выделяют им деньги, на них что-то такое делается — что-то, имитирующее бурную деятельность. И в общем-то, часть населения довольна, но какова это часть? Она ничтожно мала.

Фото: Николай Чевычелов в роли Пушкина и Галина Гармаш в роли Музы во время премьерного показа балета «Пушкин. Сны после жизни» на Новой сцене Большого театра / РИА «Новости»

Потому что большинству нет дела до происходящего. И тогда ничтожно малая часть заявляет: это все потому, что народ — быдло! С этим прицелом делается уже масскульт.

На самом-то деле все не совсем не так. Работают социальные механизмы иначе. Смотрите, коммунистов ругали много. Вероятно, так будет всегда. О справедливости или несправедливости этой критики поразмышляем в следующий раз, но вот за что хвалить коммунистов и СССР можно и нужно, так это их за ярую убежденность в доступности искусства. Да, Красный Проект поставил себе на службу писателей, кинематографистов, художников. Да, он сделал культуру идеологичной (американцы сообразят это позднее и довольно быстро наверстают упущенное). Но именно в Советском Союзе люди могли свободно посещать кино и театры, читать книги, ходить в музеи — все это было весьма доступно.

Что произошло после? Искусство и массовая культура (весь этот широчайший сегмент) были приватизированы той самой узкой группой лиц с целью тотального обогащения и получения толики власти. С тех пор «захваченная поляна» — назовем так — охраняется крайне усердно и тщательно. Иногда лучше, чем нефтяные вышки. При этом, что уж совсем трагикомично, народу льют розовую воду в уши, что только вот это искусство — элитарное — настоящее. Кстати, происходящее в эфирах федеральных каналов — те же зайцы с «поляны», просто иная сторона одной медали.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Итог? Результат? Выводы? Они печальны, хотя все должно быть совсем иначе. Искусство и культура — не развлечение и услада для элит (зачастую элитами вообще не являющихся), а необходимая база для создания крепкого государства, для воспитания настоящего человека, для наполнения сознания народа правильными смыслами. Не понимать это — преступно и глупо. Однако именно этот легализованный криминал мы и наблюдаем сегодня. Почему? По-настоящему серьезным людям до того нет никакого дела — функционирует страна как-то, и нормально, главное — без революций. А тем, кто сидит пониже, просто хочется бабла, много, катастрофически много бабла. Ничего личного — только бизнес. Грязный и вредный бизнес.