Сегодня 03:10 Инстасамка поменяла стиль. Скандалов и хайпа больше не будет? Инстасамка поменяла имидж и выступила на ПМЭФ после долгого перерыва 0 0 0 Фото: Global Look Press Культура

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Инстасамка

Получившая известность как королева хайпа российская рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) добилась, чего хотела всегда — славы и денег. Песни исполнительницы занимают самые высокие позиции в чартах. Для того, чтобы стать успешной, Инстасамка не гнушалась ничем и и каждый скандал обращала себе на пользу. Вот уже два года артистка не дает концерты, а в ее последнем появлении на вечеринке после ПМЭФ многие не узнали скромно одетую исполнительницу хита «За деньги да». В жизни и творческом пути Инстасамки разобрался 360.ru.

Биография Дарьи Зотеевой

Детство Будущая скандальная звезда родилась в Тобольске 11 мая 2000 года в семье предпринимателей. Когда девочке исполнилось 11 лет, то она вместе с мамой и младшей сестрой перебралась в Чехов. Причиной стал развод родителей.

Еще в юном возрасте Даша искала различные способы заработка: фотографировала подружек за небольшой прайс, продавала обувь, купленную на рынке «Садовод», выдавая ее за фирменную. Такой образ жизни сказался на учебе, поэтому в результате девушку выгнали из школы после девятого класса.

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Мама отправила непокорную дочь к отцу в надежде, что он на нее положительно повлияет, поможет закончить школу и проследит, чтобы она поступила в вуз. Но у Даши были другие планы. Наработанная в Подмосковье предпринимательская жилка помогла ей накопить денег и вернуться в столицу. «Мама отправила меня туда из Москвы — в Тобольск! И я вернулась оттуда своим ходом в 16 лет. Я считаю, что из любого маленького городка можно выбраться, если есть желание», — рассказала артистка в эфире YouTube-канала «Шоу маминой подруги». Вернувшись домой, Даша начала зарабатывать на пабликах во «ВКонтакте». Она раскрутила несколько сообществ и продавала рекламу. Доход был стабильный, но не большой. Поэтому девушка завела себе Instagram*.

Блогерство

Раскручивать свою страничку она начала с обычных фотографий и покупала рекламу у раскрученных блогеров. Сильно число подписчиков не росло. После этого она стала снимать коллаборации со своими кумирами. У одного из новых знакомых она увидела, что аудитории нравятся юмористические и абсурдные видео, поэтому начала делать упор на них. Ролики она публиковала под псевдонимом «Президентша».

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Все это время мама пыталась наставить дочь на «истинный путь» и задуматься об учебе. Окончательно Даша поставила точку, когда принесла домой 50 тысяч рублей, заработанные за счет рекламы на своем блоге.

Накопив несколько сотен подписчиков, блогерша уперлась в потолок. Аудитория расти перестала, а ей хотелось большего. Тогда в социальной сети на юмористических вайнах прославились Настя Ивлеева и Ида Галич. Даша пошла по их пути. Скандалить по крупному девушка начала с 2019 года. Тогда она сменила ник в Instagram* на Инстасамка.

Фото: Соцсети

По словам занимавшегося раскруткой аккаунта девушки блогера и администратора паблика «Злой школьник» Никиты Лол Иванова, изначально имя принадлежало другой девушке, но Даша купила его за 500 рублей.

Так перед подписчиками предстала матерящаяся и самовлюбленная героиня, которая хамила всем и каждому, не стесняясь в выражениях. «Конечно, это образ. Я человек простой. Закидоны иногда нужно делать», — отмечала Инстасамка в интервью YouTube-каналу «Пушка».

До и после пластики

Правда за год до этого она вставила и мпланты в ягодицы, и объявила о планах еще больше увеличить грудь.

Для полноты своего образа Инстасамка отправилась к пластическим хирургам. Первое, что она сделала — увеличила губы, которые и без того были не маленькими, а за счет вставленных филеров сделались огромными. С ними она проходила до марта 2023 года.

Фото: Соцсети

В своем Telegram-канале она опубликовала пост, что скоро все увидят ее настоящее лицо, потому что «губам пора на пенсию». Блогерша неоднократно признавалась подписчикам, что всегда комплексовала из-за своей фигуры,. так как, когда была полнее на 20 килограммов, то не могла принять себя. «Я открывала фронталку и просто рыдала от того, как мне не нравился мой внешний вид», — признавалась она.

Чем известна и чем занимается Инстасамка

Самыми громкими выходками Инстасамки стали ограбление квартиры и ДТП. В первом случае она выложила несколько слезливых Stories, в которых заявила, что у нее вынесли из квартиры все ценные вещи. В аварии якобы пострадал будущий супруг девушки Олег Еропкин, который тогда вел блог под ником Kenfckyou, сейчас — Мoneyken. Действовала пара опять же через Stories.

Фото: Соцсети

Подписчики заметили несостыковку в показаниях: по словам блогеров, в машину въехал «КамАЗ», но разбито оказалось только переднее стекло. Настоящими оказались только прибывшие на место врачи скорой помощи, которых вызвали по платному тарифу.

Оба скандала организовали практически сразу после презентации первого рэп-альбома Инстасамки Born to flex. Музыкальные критики тут же услышали знакомые тексты и даже биты также прославившейся через Instagram* американской рэп-исполнительницы Карди Би. «У Mercedes и BMW тоже по четыре колеса», — так комментировала исполнительница заявления критиков.

Фото: Соцсети

Самое большое внимание к Инстасамке привлекли откровения ее креативного продюсера. Никита Лол Иванов опубликовал большой монолог, в котором признался, что первую постановку с ограблением организовал он. По его словам, все истории для блога Инстасамки придумывал он, но в какой-то момент блогер ему не заплатила. Никита подчеркнул, что Инстасамка и Мoneyken предложили ему инсценировать аварию, но он отказался.

На истории с обманутым продюсером блогерша продолжила привлекать к себе внимание дальше. Сначала она публично извинилась перед Никитой, а после сняла видео, как переводит ему деньги.

Инстасамка и Moneyken

Отношения пары завязались еще в 2019 году. Во время шоу «Ты меня знаешь?» Даша призналась, что Олег оказался в компании ребят, которые пришли к ней в гости. По ее словам, она сразу влюбилась. C тех пор пара вместе.

Фото: Соцсети

О том, что они вступили в брак Moneyken объявил в 2020 году. Сначала молодым людям никто не поверил, но после эта информация подтвердилась. Муж и жена объявили, что они просто расписались в ЗАГСе и никакой торжественной церемонии не проводили.

Фото: Соцсети

В марте 2020 года в Сети оказалось видео с сексом молодых людей. По неподтвержденным данным, за сливом стоял телевизионный продюсер Валерий Комиссаров, пригласивший Инстасамку стать ведущей программы «Битвы престолов». Но пользователи не исключили, что все это стало очередным разводом блогерши.

По характеру супруги оказались очень схожи и зарабатывали свою популярность на скандалах. Достаточно вспомнить историю с аварией.

Фото: Соцсети

Не исключено, что запела Инстасамка именно с подачи Moneyken. Он признавался, что до ухода на стезю блогера он всерьез занимался музыкой и вернулся к ней после знакомства с будущей женой.

В 2019 году пара выпустила несколько совместных треков и клипов. Но жена все же оказалась успешней. Так Moneyken стал ее продюсером и автором хитов. Теперь можно понять, какой муж купил сумку героине «За деньги да».

Фото: Соцсети

Иногда пара появляется на сцене вместе и заканчивается это не всегда хорошо. В 2023 году во время концерта в Турции Инстасамка и Moneyken поругались прямо на сцене. Сейчас на счету артистки девять студийных альбомов 76 синглов и 20 клипов.

Проекты Инстасамки в последние годы

Самым популярным альбомом Инстасамки все еще остается вышедший в конце 2022 года Popstar с главным хитом «За деньги да». Артистка дополнительно подогрела интерес к песне, выпустив клип, спустя почти три месяца после выхода альбома. Запланированный на весну концертный тур артистки сорвался. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила певицу в рекламе магазинов, связанных с продажей наркотиков, а ее выступления сочла развратными действиями по отношению к детям.

Фото: Екатерина Мизулина / Telegram

В конце мая артистка пришла на встречу с общественницей. По словам Мизулиной, она взяла с Истасамки обязательства удалить все треки с опасной информацией.

Концерты Инстасамки не возобновились и в этом году. Во всяком случае в открытом формате. По данным «МК Санкт-Петербург», артистка выступила на вечеринке VK на Петербургском международном экономическом форуме. Судя по опубликованному видео, на сцену артистка вышла в скромном наряде.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Telegram-канал Mash со ссылкой на менеджера Инстасамки сообщил, что артистка вернется к гастрольной деятельности только в следующем году в новом образе и с новыми песнями. По его словам, певица сильно изменилась, как и ее аудитория. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена