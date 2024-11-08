Сегодня 18:28 Инстасамка и Шнур как зеркало будущего, или Гимны для подгнивающих масс Писатель Беседин: Инстасамка и Шнур записали идеальный гимн для дегенератов 0 0 0 Фото: Инстасамка. Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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Итак, это случилось. Два светоча современной поп-культуры — Шнур из «Ленинграда» и Инстасамка — записали нечто вроде альбома под названием «Бумеры и зумеры». В былые времена это назвали бы EP, однако сейчас это называют песнями, которые выбрасывают в веб-пространство и социальные сети. На обложке почему-то лица Шнура и Инстасамки стилизованы под «Матрицу». Более глупую отсылку было сложно придумать, но они смогли. Честно сказать, у меня начал болеть мозг, пока слушал это.

Сначала о хорошем, если это можно назвать хорошим. Шнур по-прежнему блестяще работает со штампами современной России. Он, собственно, в свое время и выехал на этом, когда умел использовать то, что ходило в народе, облекая его в эффектные формы и формулы. Другой вопрос, что когда-то было в этом нечто действительно свободное, яркое и без сомнения панковское. Альбомы «Мат без электричества» и «Дачники», например, вполне можно отнести к явлениям в русском роке. Плюс сам Шнур, безусловно, интеллектуал. Но дальше, конечно, случилось то, что случается регулярно. Испытание огнем, водой и медными трубами Шнур не прошел. То ли он отупел от денег и славы, поэтому стал играть попсу на потребу публики. То ли, став играть попсу на потребу публики, он отупел.

Фото: Petrov Sergrey/news.ru / Global Look Press

В любом случае Шнур превратился в солидного такого дядечку-медиаменеджера, который стал рубить бабло на всем, чем только можно было. ТВ? Да пожалуйста! Политика? Да пожалуйста! В другие времена это называлось проституцией — а как сейчас? Эскорт? Не знаю. Но Шнур — блестящий пиарщик и бизнесмен в первую очередь.

Вообще нет, на мой взгляд, более безвкусной вещи, чем голосить в караоке песенки Шнура. Все эти «В Питере — пить!» и «Лабутены». Лучше, наверное, на концерт к Киркорову сходить. Ну, если он заплатит.

И нет ничего удивительного в том, что Шнур — этот супербизнесмен — сделал коллаборацию с Инстасамкой, которая даже на ПМЭФ выступает. Что там классическая школа на этот счет говорит? Что вы там, оперные певцы и пианисты, заявляете? Сидите и не вякайте. Вам нет места на ПМЭФ.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

«Бумеры и зумеры» с точки зрения музыки оценивать сложно. Да и не надо. Очевидно, что это слепил на коленке в компьютерной программе какой-то бумер или зумер. Уселся в коворкинге, сделал смузи и дорожку, быстренько набросал. Это звучит как электронный салат оливье, пропущенный через мясорубку. Вот уж точно пластмассовый мир победил. Вокал, полагаю, нет смысла обсуждать тоже. Инстасамка — это инстасамка (главное — не инста, главное — что самка, как поясняют в одной из песен), а Шнур деградировал вконец. Это клиника.

Фото: Инстасамка / Telegram

А вот тексты куда интереснее. Уверен, что благодаря им мы увидим и услышим еще сотни и тысячи придурков, распевающих в караоке эти песенки. Есть за что зацепиться. Ну, например: «Ай лав ю, я отключаю свой ай кью». Прекрасно же! Вспомнили, конечно, и Шамана. Ну и обыграли «за деньги да», превратив в «за деньги нет». Тут, например, Шнур такой себе олдскульный мужик, который впервые услышал «звезду». Мат-перемат и прочее. Песня «Хорошо» — первая на сборнике — это такой туповатый гимн гедонизму и потреблению. Мне должно быть хорошо, вот и весь завет. Единственное, где Шнур и Инстасамка хотя бы чуть-чуть постарались, — последняя композиция «Рок». Остальное совсем уж предсказуемый шлак.

Фото: Sergey Shnurov / Global Look Press

Но! Уверен, что шлак этот под названием «Бумеры и зумеры» станут не только слушать, но и петь, делиться им, посмеиваться над ним. Я считаю, что Шнур и Инстасамка записали альбом, идеально попадающий в огромную часть российского общества. Какой там Шаман с его «Я русский!» Какая там поэзия СВО! Вот они — певцы прекрасного, сводящие все к понятной морали: жри, совокупляйся, качай нефть, получай бабло! Падающего толкни и плюнь на него. Деньги, секс, власть — все остальное не имеет значения.

Кто-то скажет, что разве это не критика общества потребления? Мол, так Шнур и Инстасамка решили высмеять тупых потребителей. Нет, они сами потребители, более того — они хедлайнеры культуры потребления и пожирания всего и вся. У них нет терзаний, размышлений, сомнений, они просто качают бабло. А те, кто качает власть, продвигают Шнура и Инстасамку. Просто привыкните, что топ-менеджеры и топ-чиновники слушают вот такое, хотя детям своим пытаются навязать Моцарта. Разве Шнур и Инстасамка вылезли сами по себе?

Ну, хорошо, Шнур вылез когда-то, но потом-то его взяли под опеку в высоких кабинетах. Инстасамка — изначально проект. Кто-то сомневался?

Фото: Инстасамка / Telegram

Такова государственная культурная (или псевдокультурная) политика в стране. Шнур и Инстасамка — порождение этой политики. Все остальное вторично. Поэтому считаю, они записали идеальный саундтрек для жизни в стране будущего. В стране, где все обесценено, где человек превращен в управляемый скот, а мыслящие люди выброшены на свалку истории. Богатые дегенераты поют для разного достатка дегенератов, чтобы баланс сил сохранялся. Жрите, не подавитесь! Идеальный саундтрек для подгнивающих масс. Я, правда, совсем не уверен, что именно такое будущее нам необходимо. А вы как сами думаете? Решайте, пока еще можете решать, а я пока поставлю себе пластинки Прокофьева и Rage Against the Machine.