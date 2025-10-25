Сегодня 21:13 Хоррор «Глазами пса»: для чего нам мусор? 0 0 0 Фото: Кадр из фильма / www.globallookpress.com Эксклюзив

Российский кинопрокат штурмовала, но так и недоштурмовала хоррор-история под названием «Глазами пса» (в оригинале – Good Boy). Фильм называли сенсацией, прорывом в жанре ужасов. Фишка в том, что события показаны глазами пса. Удалось ли создателям ленты реально удивить зрителя? И какой диагноз она поставила российскому кинопрокату в целом? Разбираемся.

«Глазами пса» — короткий фильм: он длится всего один час 13 минут. Создатели выжали максимум из своих минимальных бюджетов. Дальше продолжать упражнения на тему «зоологическая комната ужасов» было решительно невозможно. Из очень милого и обаятельного рыжего ретривера и так выдоили все, хотя не корова, что только могли выжать. И даже больше. Режиссер-дебютант Бен Леонберг измучил песика. Ретривер реально сделал фильм. Инди (так его зовут по сюжету) сочувствовал довольно бестолковому хозяину, спасал его и гонял злобных демонов, сильно напоминающих груду мусора. Чем занимались при этом остальные персонажи фильма? Бродили по лесу и кашляли кровью. Еще звонили друг другу.

Низкобюджетные фильмы ужасов могут стать реальным событием — как творчески, так и коммерчески. Вот и «Глазами пса» анонсировали по меньшей мере как оригинальное кино. Ведь все показано от лица (морды?) собаки. Но что на выходе? Пшик!

В чем тут оригинальность, простите? Есть, например, фильмы, показанные глазами призрака или глазами животного. Такое случалось — не могло не случиться в наш самоповторяющийся век. Режиссер Леонберг не повесил камеру на пса — он показывает нам непосредственно Инди, из-за спины которого появляется призрак. Пес суетится, старается предупредить, но загадочная болезнь хозяина делает его все более неадекватным. Говорить, что от первого собачьего лица дана картинка, неверно. Режиссер не заморачивался выстраиванием планов, но за собачкой поползал прилично.

Вопрос: только ради чего? Что это? Хоррор? Совсем не страшно. «Глазами пса» напрочь лишена атмосферы и атмосферности, а без них какой фильм ужасов? Нет и динамики. Передовая режиссерская работа? Ну, просто смешно говорить о чем-то подобном. Или это большой привет зоологической и экологической повестке, когда некоторые люди ценят и почитают животных куда больше себе подобных? Так пусть посмотрят «Белый Бим Черное ухо» — вот всем шедеврам шедевр! И без глупейших перегибов.

Хотим ли мы сопереживать собаке? Режиссер, по всей видимости, жаждет от нас именно этого. Но хотим ли сами? Кому нас заставят сопереживать дальше? Слизнякам? Печеночным сосальщикам? Трутням? А главное для чего? Знаете, я когда-то посмотрел «Форму воды» — вероятно, многие из вас эту ленту видели тоже. Она о любви немой уборщицы и человека-амфибии. Снял ее отличный режиссер Гильермо дель Торо. Помню, смотрел и думал: «Что за глупость?» Тот же вопрос у меня к фильму «Глазами пса» — только там больше вопросительных и восклицательных знаков.

И вот это подается как нечто новое. Тю! Понятно, что продать, втюхать зрителю кинотовар надо, но вопрос остается открытым: для чего нам забивать российский кинопрокат подобным мусором? Кто от этого выигрывает?

От присутствия в кинотеатрах всей этой низкопробной белиберды с Востока и Запада. Кто выгодоприобретатель? А кто потерпевший? Особенно если учесть, что мы и свой мусор активно снимать умеем. Необходимо пересматривать кинопрокат в целом: глазами не «пса», а думающего, сознательного, талантливого человека.