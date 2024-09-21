Сегодня 20:02 «Хеллбой»: трижды в одну адскую реку Писатель Беседин: кино «Хеллбой: Проклятие Горбуна» не удалось 0 0 0 Фото: Summit Entertainment/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Эксклюзив

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Первый «Хеллбой» был весьма неплох. Его делал Гильермо дель Торо, а этот мексиканский режиссер, похожий на учителя испанского языка и литературы, умеет смешивать хоррор и фэнтези. Он вообще умеет работать в разных жанрах, всякий раз сохраняя в своих лентах внутренний драйв. Поэтому первый «Хеллбой» был задорен и бодр — там действовали нацисты и Распутин, и звучал тяжелый рок. Да и второй фильм дель Торо из этой серии, в общем-то, также внимание зрителей фокусировал — тот фильм, что о «Золотой армии».

Беда в том, что «Хеллбой» дель Торо в прокате не особо блеснул, а потому трилогии не случилось. Вместо этого сагу про адского супергероя перезапустили спустя 11 лет. Занялся этим Нил Маршал, не самый великий режиссер — и вышло так себе. Сделан был тот «Хеллбой» так, будто его создатели вдохновлялись лентой Сарика Андреасяна о супергероях. И даже красота Милы Йовович вызывала раздражение — хотелось заорать ей: «Да сделай ты хоть что-нибудь, а!» Но она просто размахивала руками — и все. И вот — третий запуск «Хеллбоя» со скучным подзаголовком «Проклятие Горбуна». На этот раз в режиссерском кресле восседает Брайан Тейлор, еще не сбитый летчик, но близкий к тому, как по мне. Он же пишет сценарий, а вместе с ним трудились Майк Миньола (это и есть создатель Хеллбоя) и некий Кристофер Голден, автор ужасов. На последнем стоит зафиксироваться. Потому что перезапуск сделан в стилистике компьютерной игры Resident Evil (в ее классической версии) и «Сонной лощины», но в отличие от последней, снятой Тимом Бертоном, фильму Тейлора не хватает атмосферы. Ну и Кристофера Уокена, конечно.

Фото: Pxhere

Тейлор работает камерно. Он забрасывает Хеллбоя и его неубедительную напарницу в удаленную от мира деревушку, где буйствует зло. Такое себе back to basic — и тут бы вспомнить режиссеру и сценаристам о древних легендах, насытить кино инфернальными персонажами, вывернув все так, чтобы ошеломить любыми средствами. Но вместо этого Тейлор делает ставку на неспешное и довольно классическое развитие сюжета, которому, очевидно, не хватает выдумки, а съемкам — оригинальности и монументальности.

Оттого лента «Хеллбой: Проклятие Горбуна» начинает провисать минуте на 25-й.

Ведь чем был хорош «Хеллбой» дель Торо? Он был рок-н-ролльный, драйвовый, немного безумный. Там действовал такой себе последний супергерой (кто знает, на какой фильм со Шварценеггером я намекаю?), слушающий AC/DC, но инфернального происхождения. То есть старина Арни принял сатанизм, а потом решил обратиться в христианство, но перед этим подвергнулся мутации из-за якшанья с силами зла. Да, у дель Торо персонажи напоминали хеви-металлистов, демонстрирующих «козу», но падающих в обморок при виде призраков и чертей. Дель Торо смог сделать веселый и увлекательный фильм. А вот Тейлор пошел другим путем — и понять его можно. Он хотел попробовать новенькое. Однако его «Хеллбою» не хватило не только идей, но и, по всей видимости, бюджета. То, что я увидел, можно описать так — вязко, туманно, скудно. Поместить Хеллбоя в антураж удаленной деревни, где действует проклятие, куда приходят ведьмы и горбуны, чтобы служить дьяволу — это, наверное, интересно, если откапывать скелеты всерьез. И связь зла с территорией, где оно поселилось (вроде «Безнадеги» Стивена Кинга) — это также симпатично. Но все как-то у Тейлора недоработано.

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Он пытается напустить тумана — причем, как в переносном смысле, так и в буквальном (режиссер обожает размытые, как бы замыленные, серые планы, снятые под необычным ракурсом), — но получается нудно, а для фильмов в таком жанре — это диагноз. Кто злодей? В чем его мотивация? Почему нам должно быть страшно? Почему нам должно быть интересно? И что держит зрителя в век тотальных развлечений? К сожалению, Тейлор не смог использовать даже свой главный козырь — самого Хеллбоя: он тут вял и пассивен. Да, понятно, на первый план выходит не вырвавшийся из ада герой, а обычный человек Том Феррол, полагающий, что у него есть некий артефакт, дающий ему силу. И человек этот как бы искупает ошибку молодости; в результате чего понимает (точнее, ему подсказывает Хеллбой), что сила-то в нем самом, внутри него, а не снаружи.

Это тоже ход, но так попробуйте докрутить его!

Фото: Pxhere

А на выходе мы получаем банальную историю о принятии себя, своей природы; это одновременно мотивационный момент и в то же время пунктик той самой новой идентичности. Однако сделано это жидко, как кисель в школьной столовой. Каждый раз, когда создатели нового «Хеллбоя» открывают рот, чтобы прокричать и тем самым заставить вопить вместе с ними зрителя, у них получается скромное, очень сдержанное высказывание. Так что, простите, вы хотели заявить? И да, на что я обратил внимание (вот это меня порадовало) — это то, что дьявол показан в данной ленте не как что-то забавное и масскультовое, а как вполне конкретное и убийственное зло. Вот этот посыл (дьявол — не для дружбы; дьявол — враг) возвращается в голливудское кино, потихоньку отодвигая мир постмодерна в сторонку. Ведь так долго нам подсовывали дьявола, который был либо милый, либо обманутый, но теперь, в последние годы, все чаще снимаются ленты, и там зло действует как зло.

Это, как минимум, признание того, что оно существует, а, следовательно, это начало разговора о добре.

Вот этот момент меня порадовал, да, однако в целом кино о «Хеллбое» не удалось. И это расстраивает, ведь значит в ближайшее время ничего нового об этом необычном супергерое не появится, а он сам по себе весьма любопытен. Хотя, кто знает, может быть, в адскую реку попытаются войти и в четвертый раз. В век отсутствия идей это вполне ожидаемо. Главное тут — не быть предсказуемым.